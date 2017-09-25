Восемь необычных вопросов о ваших правах в День выборов

Информацию об итогах голосования чаще всего люди узнают из СМИ, но на самом деле это открытая информация и проверить данные может абсолютно каждый на портале Центральной избирательной комиссии России вот по этой ссылке
.
В открытом доступе там есть информация о кандидатах-одномандатниках и выдвинутых по партийным спискам. В День голосования на портале можно узнать, открылся ли ваш избирательный участок и сколько человек уже приняли участие в голосовании. Информация обновляется в течение дня.
Первые предварительные итоги появятся после того, как закроются все избирательные участки. Отдельно будут опубликованы сводные таблицы как по одномандатным округам, так и по единому республиканскому округу. Как узнать, кто твои кандидаты, читайте по этой ссылке
.