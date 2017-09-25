 
Восемь необычных вопросов о ваших правах в День выборов
До Единого дня голосования осталось меньше недели. Что можно, а что нельзя делать в этот день - в нашем материале
Можно ли проголосовать не по месту регистрации?
Да! Если вы живете не по адресу регистрации, указанному в паспорте, уезжаете в командировку или отпуск, но останетесь на территории республики и хотите отдать свой голос, то можете воспользоваться технологией «Мобильный избиратель». Правда, в этом случае, вам выдадут только один бюллетень – партийный. Голосовать за «одномандатников» вы не сможете.

Обратите внимание, «Мобильный избиратель» работает только в пределах нашей республики. Если вы, к примеру, работаете вахтовым методом на Крайнем Севере, проголосовать на выборах не сможете.
Как это сделать?
До четверга,
6 сентября:
обратитесь с паспортом в любую территориальную избирательную комиссию, отделение МФЦ или участковую избирательную комиссию. Вам дадут бланк заявления, в котором нужно будет написать, на каком участке вы хотите проголосовать. 9 сентября 2018 года приходите на выбранный участок, предъявляете паспорт, получаете бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.
6- 8 сентября –
обращаться нужно уже в избирательную комиссию по месту регистрации. Приемные часы: 6 и 7 сентября с 16.00 до 20.00 часов и 8 сентября с 9.00 до 13.00 часов.

Вам выдадут так называемое «Специальное заявление». По нему вы сможете проголосовать на любом избирательном участке.
Голосовать можно только по паспорту или подойдет любой документ?
Проголосовать на избирательном участке можно только по паспорту или по временному удостоверению личности гражданина Российской Федерации (его выдают, когда вы меняете паспорт). Проголосовать по военному билету, водительскому удостоверению и любому другому документу нельзя!
Как быть, если вы нечаянно испортили бюллетень?
Ничего страшного, если вы допустили ошибку при заполнении бюллетеня, обратитесь к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, который вам его выдал и попросите выдать новый.

Комиссия выдаст вам новый, сделает об этом отметку в списке избирателей напротив вашей фамилии, а испорченный бюллетень незамедлительно погасит.
Можно ли поставить в графе кружочек или обязательно только крестик?
Хоть сердечко! Для того, чтобы ваш голос засчитали, достаточно поставить ЛЮБОЙ знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата или партии. Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Важный нюанс - категорически запрещено заполнять бюллетень для голосования карандашом, такой бюллетень тоже не засчитают. В кабинах для голосования имеются шариковые ручки, лучше использовать их.
Что делать, если вашей фамилии нет в списках для голосования?
С вами уже случались подобные курьезы? Лучше проверить данные о себе в списках заранее. Для этого обратитесь в свою участковую избирательную комиссию, они уже работают.

Ваше заявление о включении в список УИК рассмотрит в течение 24 часов.

Если же случилось так, что вы пришли голосовать и не обнаружили фамилии в списках, нужно предъявить паспорт с отметкой о регистрации на территории избирательного участка. В этом случае, решение по вам должны принять немедленно. Если вы предъявляете временное удостоверение личности - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.
Можно ли зайти в кабинку для голосования с другом?
Нет. Голосование на выборах - тайное, поэтому в кабину для голосования избиратель проходит один, других лиц там быть не должно.
Как попросить, чтобы избирательную урну принесли мне домой?
Проголосовать на дому имеют право избиратели, которые не могут прийти на участок по уважительным причинам. Как правило, это люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые избиратели, ветераны войн. Обычно избирательные комиссии идут навстречу и молодым мамам, которые не могут оставить малышей без присмотра. Для этого нужно до 14.00 позвонить на избирательный участок.
Отказать вам могут в двух случаях:
1
Если причину, по которой вы не можете прийти, признают неуважительной.
2
Вы обратитесь в участковую избирательную комиссию позднее 14.00 дня голосования.
Где посмотреть итоги голосования?
Информацию об итогах голосования чаще всего люди узнают из СМИ, но на самом деле это открытая информация и проверить данные может абсолютно каждый на портале Центральной избирательной комиссии России вот по этой ссылке.

В открытом доступе там есть информация о кандидатах-одномандатниках и выдвинутых по партийным спискам. В День голосования на портале можно узнать, открылся ли ваш избирательный участок и сколько человек уже приняли участие в голосовании. Информация обновляется в течение дня.

Первые предварительные итоги появятся после того, как закроются все избирательные участки. Отдельно будут опубликованы сводные таблицы как по одномандатным округам, так и по единому республиканскому округу. Как узнать, кто твои кандидаты, читайте по этой ссылке.
Автор - Галия Набиева. Фото - Олег Яровиков.