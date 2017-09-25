Восемь необычных вопросов о ваших правах в День выборов

С вами уже случались подобные курьезы? Лучше проверить данные о себе в списках заранее. Для этого обратитесь в свою участковую избирательную комиссию, они уже работают.



Ваше заявление о включении в список УИК рассмотрит в течение 24 часов.



Если же случилось так, что вы пришли голосовать и не обнаружили фамилии в списках, нужно предъявить паспорт с отметкой о регистрации на территории избирательного участка. В этом случае, решение по вам должны принять немедленно. Если вы предъявляете временное удостоверение личности - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования.