Круто, ты попал на TV

По предварительным данным, у 95,5 % населения региона обеспечен доступ к приему цифрового эфирного телевидения. Это означает, что техническая возможность смотреть «цифру» у них есть, все зависит от техники в квартирах. Исторически сложилось так, что не только жители Уфы и крупных городов, но и сельчане много лет пользуются услугами кабельных операторов или установили спутниковые тарелки. Их операторы постепенно переходят на «цифру» сами, и таким абонентам делать ничего не нужно. Если же вы пользуетесь антенной, в зависимости от типа телевизора, следуйте инструкции.