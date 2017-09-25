Водохранилище протяженностью 150 км, на берегах которого множество домов отдыха и мест, где можно отдохнуть «дикарями» и наловить рыбы. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 55.5279, 56.6494. Район: Караидельский, Нуримановский, Благовещенский.
Водохранилище протяженностью 150 км, на берегах которого множество домов отдыха и мест, где можно отдохнуть «дикарями» и наловить рыбы. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 55.5279, 56.6494. Район: Караидельский, Нуримановский, Благовещенский.
Красивый мужской монастырь по дороге на Павловское водохранилище. Здесь интересная архитектура начала XX века, а в лавке можно взять за пожертвование хлеб. Расстояние от Уфы: 110 км. Координаты GPS: 55.4092, 56.3580. Район: Благовещенский.
Красивый мужской монастырь по дороге на Павловское водохранилище. Здесь интересная архитектура начала XX века, а в лавке можно взять за пожертвование хлеб. Расстояние от Уфы: 110 км. Координаты GPS: 55.4092, 56.3580. Район: Благовещенский.
Старинный купеческий город, сохранивший атмосферу исторического центра. Обязательно посетите местный краеведческий музей, храм на центральной площади и женский монастырь. Расстояние от Уфы: 100 км. Координаты GPS: 55.4175, 55.5307. Район: Бирский.
Старинный купеческий город, сохранивший атмосферу исторического центра. Обязательно посетите местный краеведческий музей, храм на центральной площади и женский монастырь. Расстояние от Уфы: 100 км. Координаты GPS: 55.4175, 55.5307. Район: Бирский.
Самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире! По расходу воды его опережает только источник Фонтен-де-Воклюз во Франции. Вода в роднике в любое время года одинаковая – + 5 оС. Расстояние от Уфы: 120 км. Координаты GPS: 55.3788, 56.6811. Район: Нуримановский.
Самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире! По расходу воды его опережает только источник Фонтен-де-Воклюз во Франции. Вода в роднике в любое время года одинаковая – + 5 оС. Расстояние от Уфы: 120 км. Координаты GPS: 55.3788, 56.6811. Район: Нуримановский.
Гора прославилась тем, что из трещин на вершине всегда идут горячие струи пара, температура тут от +37оС до +150оС, а внутри горы – до 380оС. Рядом находятся одноименный санаторий и источник воды Кургазак. Расстояние от Уфы: 195 км. Координаты GPS: 55.3010, 58.1400. Район: Салаватский.
Гора прославилась тем, что из трещин на вершине всегда идут горячие струи пара, температура тут от +37оС до +150оС, а внутри горы – до 380оС. Рядом находятся одноименный санаторий и источник воды Кургазак. Расстояние от Уфы: 195 км. Координаты GPS: 55.3010, 58.1400. Район: Салаватский.
Фонтанирующий источник родниковой воды на берегу реки Ай. Струи Айского фонтана достигают высоты пяти метров. Температура выходящей струи – 70С. Ориентир для туристов – деревня Лаклы. Расстояние от Уфы: 210 км. Координаты GPS: 55.2033, 58.6300. Район: Кигинский.
Фонтанирующий источник родниковой воды на берегу реки Ай. Струи Айского фонтана достигают высоты пяти метров. Температура выходящей струи – 70С. Ориентир для туристов – деревня Лаклы. Расстояние от Уфы: 210 км. Координаты GPS: 55.2033, 58.6300. Район: Кигинский.
Небольшое (около 400 квадратных метров), похожее по форме на блюдце озеро, вода в котором холодная даже жарким днем. Вода в озере голубоватая из-за того, что дно его состоит из голубой глины. Расстояние от Уфы: 45 км. Координаты GPS: 54.3557, 55.8740. Район: Кармаскалинский.
Небольшое (около 400 квадратных метров), похожее по форме на блюдце озеро, вода в котором холодная даже жарким днем. Вода в озере голубоватая из-за того, что дно его состоит из голубой глины. Расстояние от Уфы: 45 км. Координаты GPS: 54.3557, 55.8740. Район: Кармаскалинский.
Круглогодичный природный парк, центр которого – одно из самых больших озер Башкирии. Летом сюда приезжают туристы и рыбаки, а зимой – любители горных лыж. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 54.4979, 54.0638. Район: Туймазинский.
Круглогодичный природный парк, центр которого – одно из самых больших озер Башкирии. Летом сюда приезжают туристы и рыбаки, а зимой – любители горных лыж. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 54.4979, 54.0638. Район: Туймазинский.
Самое большое озеро Башкирии. Его длина – 8 километров, а ширина – 5-6 километров. Иногда его называют башкирским морем, так как вода слегка солоноватая. Расстояние от Уфы: 170 км. Координаты GPS: 54.3143, 54.5768. Район: Давлекановский.
Самое большое озеро Башкирии. Его длина – 8 километров, а ширина – 5-6 километров. Иногда его называют башкирским морем, так как вода слегка солоноватая. Расстояние от Уфы: 170 км. Координаты GPS: 54.3143, 54.5768. Район: Давлекановский.
Одна из крупнейших мусульманских святынь в республике – место захоронения первого имама Башкирии. Построен в XIV веке, полностью восстановлен в начале XX века. Расстояние от Уфы: 53 км. Координаты GPS: 54.5808, 55.4169. Район: Чишминский.
Одна из крупнейших мусульманских святынь в республике – место захоронения первого имама Башкирии. Построен в XIV веке, полностью восстановлен в начале XX века. Расстояние от Уфы: 53 км. Координаты GPS: 54.5808, 55.4169. Район: Чишминский.
Реликтовая пещера-ледник длиной 104 метра, в которой стоит вечная мерзлота. Внутри находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 10 метров. Расстояние от Уфы: 150 км. Координаты GPS: 54.2356, 56.9006. Район: Архангельский.
Реликтовая пещера-ледник длиной 104 метра, в которой стоит вечная мерзлота. Внутри находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 10 метров. Расстояние от Уфы: 150 км. Координаты GPS: 54.2356, 56.9006. Район: Архангельский.
Один из самых красивых и доступных водопадов Башкирии. Единственное место на территории Урала, где вода вытекает из грота пещеры и падает вниз с отвесной высоты. Расстояние от Уфы: 150 км. Координаты GPS: 54.5562, 57.2675 . Район: Белорецкий.
Один из самых красивых и доступных водопадов Башкирии. Единственное место на территории Урала, где вода вытекает из грота пещеры и падает вниз с отвесной высоты. Расстояние от Уфы: 150 км. Координаты GPS: 54.5562, 57.2675 . Район: Белорецкий.
Cкальный массив на правом берегу реки Инзер, который ежегодно привлекает к себе тысячи туристов. Такой цвет горы получили благодаря водорослям, растущим здесь уже более двух миллиардов лет. Расстояние от Уфы: 190 км. Координаты GPS: 54.3860, 57.5214. Район: Белорецкий.
Cкальный массив на правом берегу реки Инзер, который ежегодно привлекает к себе тысячи туристов. Такой цвет горы получили благодаря водорослям, растущим здесь уже более двух миллиардов лет. Расстояние от Уфы: 190 км. Координаты GPS: 54.3860, 57.5214. Район: Белорецкий.
Горный хребет протяженностью несколько километров, похожий на кадры из фантастического фильма или окаменевшего дракона. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 54.2500, 58.3594. Район: Белорецкий.
Горный хребет протяженностью несколько километров, похожий на кадры из фантастического фильма или окаменевшего дракона. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 54.2500, 58.3594. Район: Белорецкий.
Вторая по высоте гора в РБ Иремель – 1582 метра. На ее вершине почти всегда лежит снег. Добраться можно со стороны Учалинского и Белорецкого районов. Расстояние от Уфы: 240 км. Координаты GPS: 54.5333, 58.8388. Район: Белорецкий.
Вторая по высоте гора в РБ Иремель – 1582 метра. На ее вершине почти всегда лежит снег. Добраться можно со стороны Учалинского и Белорецкого районов. Расстояние от Уфы: 240 км. Координаты GPS: 54.5333, 58.8388. Район: Белорецкий.
Святой источник в Учалинском районе на склоне горы Ауштау, за водой из которого едут со всей округи. Целебные свойства воды подтвердили ученые. Расстояние от Уфы: 360-470 км (в зависимости от дороги, длинный путь спокойнее). Координаты GPS: 54.7265, 59.6879. Район: Учалинский.
Святой источник в Учалинском районе на склоне горы Ауштау, за водой из которого едут со всей округи. Целебные свойства воды подтвердили ученые. Расстояние от Уфы: 360-470 км (в зависимости от дороги, длинный путь спокойнее). Координаты GPS: 54.7265, 59.6879. Район: Учалинский.
Одно из самых красивых озер Башкирии. Свое колдовское название получило за мистическую атмосферу. По легенде, в нем утопили золотые колокола с храма неподалеку, и по ночам в озере можно услышать их звон. Расстояние от Уфы: 410 км. Координаты GPS: 54.6758, 59.6084. Район: Учалинский.
Одно из самых красивых озер Башкирии. Свое колдовское название получило за мистическую атмосферу. По легенде, в нем утопили золотые колокола с храма неподалеку, и по ночам в озере можно услышать их звон. Расстояние от Уфы: 410 км. Координаты GPS: 54.6758, 59.6084. Район: Учалинский.
Самая высокая скала Башкирии, высота ее отвесной части около 130 метров. Наверху есть смотровая площадка с шикарным видом. Добраться до скалы удобнее всего во время сплава по Зилиму, проехать летом на внедорожнике или прогуляться пешком 15 км от деревни. Расстояние от Уфы: 200 км. Координаты GPS: 53.9689, 57.0570. Район: Гафурийский.
Самая высокая скала Башкирии, высота ее отвесной части около 130 метров. Наверху есть смотровая площадка с шикарным видом. Добраться до скалы удобнее всего во время сплава по Зилиму, проехать летом на внедорожнике или прогуляться пешком 15 км от деревни. Расстояние от Уфы: 200 км. Координаты GPS: 53.9689, 57.0570. Район: Гафурийский.
Современный горнолыжный курорт зимой и активный отдых летом на озере Яктыкуль (или Банном) – одном из самых крупных и глубоководных озер Башкирии. Расстояние от Уфы: 282 км. Координаты GPS: 53.5934, 58.6307. Район: Белорецкий.
Современный горнолыжный курорт зимой и активный отдых летом на озере Яктыкуль (или Банном) – одном из самых крупных и глубоководных озер Башкирии. Расстояние от Уфы: 282 км. Координаты GPS: 53.5934, 58.6307. Район: Белорецкий.
Жемчужина Белорецкого района. Взойти на гору нетрудно даже с детьми. С вершины Малиновой открываются живописные виды на город Белорецк, самую высокую гору Южного Урала – Ямантау, Большой Шелом и гору Иремель. Расстояние от Уфы: 257 км. Координаты GPS: 54.0225, 58.2902. Район: Белорецкий.
Жемчужина Белорецкого района. Взойти на гору нетрудно даже с детьми. С вершины Малиновой открываются живописные виды на город Белорецк, самую высокую гору Южного Урала – Ямантау, Большой Шелом и гору Иремель. Расстояние от Уфы: 257 км. Координаты GPS: 54.0225, 58.2902. Район: Белорецкий.
Музей-заповедник бронзового века, называемый еще «башкирский Стоунхендж». Ученые до сих пор гадают – древний культовый комплекс это или обсерватория для наблюдения за звездами. Расстояние от Уфы: 430 км. Координаты GPS: 54.1923, 59.5731. Район: Учалинский.
Музей-заповедник бронзового века, называемый еще «башкирский Стоунхендж». Ученые до сих пор гадают – древний культовый комплекс это или обсерватория для наблюдения за звездами. Расстояние от Уфы: 430 км. Координаты GPS: 54.1923, 59.5731. Район: Учалинский.
Курорт, известный паломникам как место явления Табынской иконы Божьей Матери и целебными источниками. Сейчас тут находится один из крупнейших санаториев республики. Расстояние от Уфы: 130 км. Координаты GPS: 53.927375, 56.525288. Район: Гафурийский.
Курорт, известный паломникам как место явления Табынской иконы Божьей Матери и целебными источниками. Сейчас тут находится один из крупнейших санаториев республики. Расстояние от Уфы: 130 км. Координаты GPS: 53.927375, 56.525288. Район: Гафурийский.
Древние коралловые рифы, которые находились в прошлом на дне Пермского моря. Их возраст – более 230 миллионов лет. Склоны каждого из них довольно крутые, но подняться наверх не составит труда. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 53.5549, 56.0989. Район: Ишимбайский.
Древние коралловые рифы, которые находились в прошлом на дне Пермского моря. Их возраст – более 230 миллионов лет. Склоны каждого из них довольно крутые, но подняться наверх не составит труда. Расстояние от Уфы: 140 км. Координаты GPS: 53.5549, 56.0989. Район: Ишимбайский.
Самая сложная и самая длинная пещера Урала. Ее длина почти 10 тысяч метров! Лучшее время для спуска в пещеру Сумган – конец лета – осень, когда нет опасности падения льда, наледи и капели во входной шахте. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 53.0011, 56.7409. Район: Мелеузовский.
Самая сложная и самая длинная пещера Урала. Ее длина почти 10 тысяч метров! Лучшее время для спуска в пещеру Сумган – конец лета – осень, когда нет опасности падения льда, наледи и капели во входной шахте. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 53.0011, 56.7409. Район: Мелеузовский.
Портреты К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина размером с 9-этажный дом, выполненные на отвесной скале художником из Мелеуза в середине 70-х годов XX века. «Полотно» размером 50х70 м до сих пор отчетливо видно. Расстояние от Уфы: 250 км. Координаты GPS: 52.9297, 56.7838. Район: Кугарчинский.
Портреты К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина размером с 9-этажный дом, выполненные на отвесной скале художником из Мелеуза в середине 70-х годов XX века. «Полотно» размером 50х70 м до сих пор отчетливо видно. Расстояние от Уфы: 250 км. Координаты GPS: 52.9297, 56.7838. Район: Кугарчинский.
Самая известная на Урале пещера, благодаря наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита. По дороге к пещере вы увидите еще музей меда, стоянку пещерного человека и мамонта! Расстояние от Уфы: 380 км. Координаты GPS: 53.0780, 57.0487. Район: Бурзянский.
Самая известная на Урале пещера, благодаря наскальным рисункам первобытного человека эпохи палеолита. По дороге к пещере вы увидите еще музей меда, стоянку пещерного человека и мамонта! Расстояние от Уфы: 380 км. Координаты GPS: 53.0780, 57.0487. Район: Бурзянский.
Водохранилище на территории национального парка «Башкирия». Здесь большой выбор турбаз и мест, где можно поставить палатку. Расстояние от Уфы: 254 км. Координаты GPS: 53.0828, 56.4707. Район: Мелеузовский.
Водохранилище на территории национального парка «Башкирия». Здесь большой выбор турбаз и мест, где можно поставить палатку. Расстояние от Уфы: 254 км. Координаты GPS: 53.0828, 56.4707. Район: Мелеузовский.
Один из самых больших карьеров в мире. Его глубина – более 500 метров, диаметр – два километра. Об экскурсии нужно договариваться за несколько дней, самостоятельно туда пройти не получится. Расстояние от Уфы: 440 км. Координаты GPS: 52.6956, 58.6378. Район: Баймакский.
Один из самых больших карьеров в мире. Его глубина – более 500 метров, диаметр – два километра. Об экскурсии нужно договариваться за несколько дней, самостоятельно туда пройти не получится. Расстояние от Уфы: 440 км. Координаты GPS: 52.6956, 58.6378. Район: Баймакский.
Природный парк в южной части Башкирии, на территории которого расположены 46 пещер разной сложности. Настоящий рай для альпинистов, туристов и фотографов. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 52.5762, 56.8597. Район: Кугарчинский.
Природный парк в южной части Башкирии, на территории которого расположены 46 пещер разной сложности. Настоящий рай для альпинистов, туристов и фотографов. Расстояние от Уфы: 300 км. Координаты GPS: 52.5762, 56.8597. Район: Кугарчинский.
Старинное купеческое село с храмом Николая Чудотворца, построенным в 19 веке и прекрасным видом на реку Кама. Расстояние от Уфы: 220 км. Координаты GPS: 56.1314, 54.1488 Район: Краснокамский.
Старинное купеческое село с храмом Николая Чудотворца, построенным в 19 веке и прекрасным видом на реку Кама. Расстояние от Уфы: 220 км. Координаты GPS: 56.1314, 54.1488 Район: Краснокамский.
Материал подготовили Станислав Шахов, Валерий Шахов, Елена Колоколова, Рушана Ибраева. Использованы фото с официального сайта санатория "Янгантау", администрации села Николо-Березовка.