28. Сибайский карьер

Один из самых больших карьеров в мире. Его глубина – более 500 метров, диаметр – два километра. Об экскурсии нужно договариваться за несколько дней, самостоятельно туда пройти не получится.

Расстояние от Уфы: 440 км.

Координаты GPS: 52.6956, 58.6378.

Район: Баймакский.

