 
Главные интриги предстоящих выборов
в парламент Башкирии
9 сентября жители Башкирии пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать новый состав республиканского парламента. Чем интересны и важны эти выборы – в нашем обзоре.
Всего предстоит избрать 110 человек – половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам. На практике это выглядит так: все пришедшие на избирательный участок получат по два бюллетеня – в одном будут указаны партии, а в другом - фамилии кандидатов. В первом случае все просто – депутатские мандаты поделятся пропорционально собранным партиями голосам. Во втором случае чуть сложнее – всю республику заранее поделили на 55 округов. В каждом из них люди выдвигаются не от партии, а персонально. Кто в округе набрал большинство голосов, тот и становится депутатом.

Парламент Башкирии избирается сроком на пять лет, 18 депутатов Госсобрания республики работают на профессиональной постоянной основе, то есть получают зарплату. Остальные продолжают трудиться по основному месту работы, приезжая на заседания своих комитетов, пленарные заседания и при необходимости.
Сколько пройдет партий?
Действующий пока состав парламента Башкирии стал самым многопартийным за всю историю республики – в него прошли представители шести партий. Сохранится ли многопартийность в новом составе? Активная фаза агитации начнется за месяц до дня выборов, 9 августа, тогда можно будет говорить об объемах поддержки тех или иных кандидатов.

Вероятнее всего, республика подключится к федеральному тренду на расширение многообразия. Так, в Госдуме шестого созыва (2011-2016) работали представители четырех партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), а в действующем созыве – шести. Добавились представители «Родины» и «Гражданской платформы». По прогнозам опрошенных нами экспертов, расстановка сил существенно не изменится, в новый состав парламента пройдут представители шести-семи партий.
Дмитрий Казанцев
Политолог
В новом созыве сохранится многопартийность, с увеличением числа парламентских фракций ожидается и существенное обновление состава депутатского корпуса с появлением «новых лиц».
В первую очередь потеснить ряды партии власти и коммунистов могут региональные отделения «Патриотов России», «Зеленых» и «Справедливой России», которые подготовили внушительную команду кандидатов.
Традиционно у «малых партий» больше шансов победить в качестве одномандатников, тем более оппозиционные структуры в настоящее время выставили много ресурсных кандидатов - почти четверть избирательных округов на выборах в Курултай будут «боевыми», с реальными, а не номинальными кандидатами-спойлерами.
По словам эксперта, «Патриоты России» и «Зеленые» имеют хорошую возможность увеличить свое представительство в Госсобрании на пять-семь депутатских кресел, а набирающие политический вес башкирские справедливороссы претендуют на электоральную нишу КПРФ и стремятся перехватить у них «левую повестку». В случае успеха эсеры получат несколько депутатских мандатов и наконец создадут свою фракцию. Региональное отделение ЛДПР сохранит достигнутые электоральные результаты 2013 года на уровне трех-четырех депутатов.
Таким образом, в Курултае может появиться уже шесть полноценных партийных фракций, вместо трех, существующих в нынешнем созыве.
Дмитрий Михайличенко
Политолог
Все зарегистрированные партии имеют реальные шансы на представительство в Госсобрании. Электоральные ниши у них совершенно различные, и доминированию «Единой России» мало что угрожает. Полагаю, что партия власти может претендовать на 80-85 мандатов.

КПРФ попыталась агрегировать социальное недовольство и протест, связанный с пенсионной реформой, однако им мало кто верит. Фактически в обществе есть понимание, что «коммунисты» не способны изменить ситуацию. Тем не менее у партии есть свой электорат и она с высокой долей вероятности будет представлена в Госсобрании, но вряд ли способна резко увеличить свое присутствие.
По словам Дмитрия Михайличенко, ЛДПР и «Справедливая Россия» - так или иначе, поддерживают курс президента страны, поэтому скорее это не оппозиционные, а альтернативные партии. В контексте выборов в Госсобрание важно, что руководители их местных отделений готовы конструктивно работать с республиканским руководством. Если им удастся провести активную избирательную кампанию и агрегировать имеющийся у них ядерный и потенциальный электорат – они, безусловно, будут представлены в Госсобрании. «Патриоты России» и «Зеленые» - малочисленные партии, имеющие в Башкирии свои козыри и лидеров. Полагаю, они смогут навязать конкуренцию партиям парламентской оппозиции и также будут представлены в Госсобрании. Смелый маневр «патриотов», попытавшихся снять КПРФ, свидетельствует о том, что они выбрали достаточно агрессивную кампанию и хотят отнять у конкурентов голоса избирателей.
Какая будет явка
Осенние выборы в этом году особенные. Во-первых, полгода назад вся страна голосовала за главу государства. Итоговая явка жителей Башкирии составила 75,4%. Во-вторых, чрезмерно хорошая погода может «увезти» часть городского электората копать картошку. Это не касается жителей сельской местности, явка там традиционно высокая.

Плюсом к повышению явки станет кадровый состав кандидатов. В этом году свои силы в политике пробуют и директора школ, и главврачи, и активная молодёжь «из Фейсбука», имеющая свою лояльную аудиторию. Словом, все знакомые лица. Республиканский парламент все меньше походит на собрание «директоров времен СССР», по оценкам экспертов, состав обновится как минимум на половину (то есть по меньшей мере 55 действующих депутатов просто не выставили свои кандидатуры).
Дмитрий Казанцев
Политолог
Электоральная активность в Башкирии на выборах в республиканский парламент может варьироваться от 50 до 55 процентов. Это объясняется как результатами выборов 2013 года, когда явка башкирских избирателей насчитывала 53,35%, так и данными различных соцопросов. 55% - это верхняя планка на выборах регионального уровня, которые традиционно уступают федеральным по интересу к ним избирателей.
Вадим Гайдук
Политолог
В этом году стоит ожидать большую активность у наших избирателей в связи с новой повесткой дня, интересующей всех россиян, – грядущая пенсионная реформа. Предполагаю, избиратели не останутся в стороне от насущных вопросов и проблем, волнующих их как в масштабах всей страны, так и своего местного сообщества. При этом ожидать рекордных цифр по явке, думаю, не стоит, так как интерес к региональным выборам не столь масштабен, как к выборам Президента страны или же депутатов Государственной Думы.
Эдуард Гареев
заведующий кафедрой политологии УГНТУ
По моей оценке, выборы пока недостаточно активно освещаются в местных СМИ, я знаю людей, которые не в курсе, что осенью опять «что-то будет». Если активизировать эту работу, явка будет, но чуть ниже, чем в марте, в районе 70%.
Авторы - Станислав Шахов, Артем Антонов.
Фото - Олег Яровиков.