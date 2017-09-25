Всего предстоит избрать 110 человек – половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам. На практике это выглядит так: все пришедшие на избирательный участок получат по два бюллетеня – в одном будут указаны партии, а в другом - фамилии кандидатов. В первом случае все просто – депутатские мандаты поделятся пропорционально собранным партиями голосам. Во втором случае чуть сложнее – всю республику заранее поделили на 55 округов. В каждом из них люди выдвигаются не от партии, а персонально. Кто в округе набрал большинство голосов, тот и становится депутатом.



Парламент Башкирии избирается сроком на пять лет, 18 депутатов Госсобрания республики работают на профессиональной постоянной основе, то есть получают зарплату. Остальные продолжают трудиться по основному месту работы, приезжая на заседания своих комитетов, пленарные заседания и при необходимости.