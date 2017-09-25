По словам Дмитрия Михайличенко, ЛДПР и «Справедливая Россия» - так или иначе, поддерживают курс президента страны, поэтому скорее это не оппозиционные, а альтернативные партии. В контексте выборов в Госсобрание важно, что руководители их местных отделений готовы конструктивно работать с республиканским руководством. Если им удастся провести активную избирательную кампанию и агрегировать имеющийся у них ядерный и потенциальный электорат – они, безусловно, будут представлены в Госсобрании. «Патриоты России» и «Зеленые» - малочисленные партии, имеющие в Башкирии свои козыри и лидеров. Полагаю, они смогут навязать конкуренцию партиям парламентской оппозиции и также будут представлены в Госсобрании. Смелый маневр «патриотов», попытавшихся снять КПРФ, свидетельствует о том, что они выбрали достаточно агрессивную кампанию и хотят отнять у конкурентов голоса избирателей.