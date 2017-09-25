Как в Башкирии готовятся к новой «мусорной» реформе

Вывоз мусора станет коммунальной услугой. Новая строка в платежных квитанциях появится уже с 1 января 2019 года. Причем платить за мусор придётся всем, в том числе живущим даже в небольшой деревне. Пока тариф окончательно не утверждён, какую сумму придется отдавать за чистоту, сообщит в сентябре республиканский госкомитет по тарифам. Сильно разниться плата между зонами не будет.



Оплата за вывоз ТКО будет начисляться в зависимости от количества человек, проживающих (прописанных) в квартире или индивидуальном жилом доме. То есть, к примеру, если тариф составит сто рублей, то семья из пяти человек будет платить 500 рублей.



В случае отказа оплаты за услугу предусматривается ответственность. Штрафы для граждан - до двух тысяч рублей, для юрлиц - до 250 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок 90 суток.

