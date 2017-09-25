Как в Башкирии готовятся к новой «мусорной» реформе

«Конечно, заставить кого-то собирать раздельно мусор мы не можем. В первую очередь необходимо создать для этого условия, развить инфраструктуру. Проблем с дальнейшей реализацией этих отходов нет, у нас уже очередь стоит на такую продукцию. Много частных компаний готовы открыть производство, если бы мусор собирался раздельно. В Уфе уже внедрили систему раздельного сбора пластика, бумаги, стекла, батареек в контейнеры. В долгосрочных планах построить в столице современный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий экотехнопарк с привлечением науки и техники. С помощью вырабатываемой энергии в теплицах выращивать насаждения для города, из пластика делать шикарные детские площадки, бордюры, обновлять парки, благоустраивать город».