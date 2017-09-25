 
Что такое Курултай?
Государственное Собрание – Курултай – это высший законодательный орган государственной власти республики. Он состоит из 110 депутатов, выбранных жителями Башкирии.

В сентябре 2013 года депутатские мандаты получили шести партий. Жители республики по единому округу отдали предпочтения двум партиям – «Единая Россия» (набрала 76% голосов) и КПРФ (11,7%). По одномандатным округам в законодательное собрание прошли представители еще четырех партий: ЛДПР, «Патриоты России», «Альянс зелёных», «Российская партия социальной солидарности».
Депутаты Курултая разрабатывают и принимают законы, по которым мы живем. Такое же право имеют Глава Башкортостана, Правительство, Конституционный суд, Центральная избирательная комиссия и Федерация профсоюзов, Прокурор Башкортостана и местные депутаты.
Что могут делать только депутаты Госсобрания?
Депутаты Курултая могут принимать Конституцию и вносить в неё изменения, толковать законы и контролировать их исполнение.

Госсобрание утверждает главный финансовый документ – бюджет Башкортостана, заключение и расторжение договоров Республики Башкортостан, устанавливает границы городов и районов, может ввести новые налоги и сборы, контролирует распоряжение государственной собственностью.
Курултаем назначаются референдумы и выборов депутатов. Депутаты участвуют в важных кадровых вопросах. Они одобряют назначения Прокурора республики и председателя Конституционного суда. Народные избранники могут проводить парламентские расследования и слушания.
Сколько законов принято
в Башкирии за пять лет?
Законодательным собранием пятого созыва принято 651 закона и 1614 постановлений. Наиболее важные из них: о Главе Республики Башкортостан, гражданской законодательной инициативе, а также ряд законов по изменению административно-территориального устройства.

Депутаты разработали новые законы по бюджетной и налоговой политике, предоставили льготы малому и среднему бизнесу. Среди новелл - законы о промышленной политике, инвестиционных проектах, участии республики в проектах государственно-частного партнерства.
Самые обсуждаемые законы парламента Башкирии пятого созыва:
Закон о ранних браках
В Башкирии жители, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут вступать в брак. Законодательную норму, которая позволяла в виде исключения регистрировать такие браки, депутаты отменили 14 июня 2017 года.

В Башкирии возможность вступления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, существовала с 1996 года. В год регистрировалось от 10 до 20 таких браков.

Прокурор республики предложил обозначить возраст, с которого можно регистрировать несовершеннолетних. В числе особых обстоятельств ранних браков было предложено считать беременность или рождение ребенка.

Депутаты неоднократно откладывали рассмотрение законопроекта о ранних браках, прислушиваясь к мнению общественности. В итоге внесли изменения в региональный Семейный кодекс, чтобы исключить возможность браков до 16 лет.
«Сухой закон»
в День последнего звонка
Уже два года в День последнего звонка торговым сетям Башкирии запрещено продавать спиртное. «Сухой закон» в этот день установлен депутатами Курултая в декабре 2016 года. Педагоги и родительское сообщество воспринимают ограничение положительно. Оно позволяет обеспечить безопасность детей во время проведения одного из главных праздников в их жизни - прощания со школой.
Льготы производителям пива
Законодатели Башкирии на два года освобождали крупных производителей пива от налога на имущество. Льготу пивовары получили с 1 января 2016 года, а 1 января 2018, депутаты ее отметили как неэффективную, так как льгота себя уже оправдала.

Одним из условий получения преференций стал объем производства – не менее 10 млн декалитров по итогам года. Поэтому льготу получили только два крупных производителя пива – «Москва-Эфес» и Heineken.

Таким способом депутаты хотели спасти предприятия от закрытия и повысить поступления в бюджет акцизов.
Закон о донорстве
Парламентарии Башкирии сделали шаг к цивилизованному решению вопроса донорства. Они скорректировали республиканский Закон «Об охране здоровья граждан». Он добавил полномочий больницам.

Очереди на трансплантацию органов увеличиваются, люди годами ждут операции. Раньше подобная высокотехнологичная помощь по квотам оказывалась жителям регионов в федеральных центрах. Сегодня стало возможно проводить трансплантацию в республике.
Бесплатные школьные принадлежности первоклассникам
В Башкирии первоклассники из малообеспеченных семей теперь будут бесплатно получать школьно-письменные принадлежности. Депутаты законодательно закрепили это право за семьями.
Последние три года школьные товары выделялись по решению Правительства республики. Теперь это будет делаться автоматически. В 2017 году школьные наборы получили более восьми тысяч детей на сумму свыше 19 миллионов рублей.
Насколько дружелюбен парламент Башкирии
и какое место он
занимает в России?
За пять лет парламент Башкортостана внес в Государственную Думу 58 законопроектов, 11 из них стали федеральными законами. В результате Государственное Собрание - Курултай по-прежнему занимает первые места среди региональных парламентов.
Депутаты установили новые и укрепили прежние связи с парламентами других регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Законодатели Башкортостана изучали опыт работы парламентариев Сербии, Кыргызстана, Турции, Западной Явы Республики Индонезия, ряда провинций Китайской Народной Республики, Саксонского Ландтага Свободного государства Саксония Федеративной Республики Германия.
Как выполнены наказы избирателей
За 5 лет депутаты рассмотрели более 44 000 обращений граждан и организаций, приняли более 31 000 человек и направили около 14 000 депутатских запросов.
Народные избранники помогали жителям в решении проблем экономического характера и социального обеспечения, жилищных, работы ЖКХ, образования, здравоохранения и заработной платы.
Поддержку депутатского корпуса получил проект «Реальные дела». Благодаря этому жители Башкортостана сами решают, какой объект в их населенном пункте больше нуждается в материальной поддержке или ремонте.
Сумма финансирования проекта из республиканского бюджета только за прошлый год составила около 175 млн рублей. За три года реализации проекта «Реальные дела» было исполнено 2800 наказов избирателей.
Текст: Галия Набиева

Фото: Олег Яровиков,
пресс-служба Госсобрания РБ
Вёрстка: Юрий Дегтерёв