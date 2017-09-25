Что такое Курултай?

В Башкирии жители, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут вступать в брак. Законодательную норму, которая позволяла в виде исключения регистрировать такие браки, депутаты отменили 14 июня 2017 года.



В Башкирии возможность вступления в брак лиц, не достигших 16-летнего возраста, существовала с 1996 года. В год регистрировалось от 10 до 20 таких браков.



Прокурор республики предложил обозначить возраст, с которого можно регистрировать несовершеннолетних. В числе особых обстоятельств ранних браков было предложено считать беременность или рождение ребенка.



Депутаты неоднократно откладывали рассмотрение законопроекта о ранних браках, прислушиваясь к мнению общественности. В итоге внесли изменения в региональный Семейный кодекс, чтобы исключить возможность браков до 16 лет.

