TERRA BASHKIRIA

Не хватает узнаваемости, образов, которые бы притягивали туристов. Я благодарен команде, которая выполнила эту работу. Я прошу уйти от резких политизированных оценок, ведь часто идут споры о том, как правильнее называть республику. В Конституции республики определено — Башкортостан. Это никто не отменял. Туристический бренд — это не переименование, это символ нашей территории, безусловно, стилизованный, в несколько упрощенном виде представляющий нашу республику. Вокруг этого может возникнуть некая полемика, но я прошу обдуманно уходить от политизированных оценок. Например, Великобритания — это не только Англия, но никто не обижается, хотя речь идет о названии страны, а у нас — лишь о туристическом бренде. И примеров подобных множество. Еще важно, что бренд очень современный. Как оказалось, не нужны медведи, волки, птицы, трава, солнце. Всё это можно зашифровать таким интересным, симпатичным способом, понятным и ясным современному человеку. Мы должны смотреть в перспективу, ориентироваться на молодежь. А они восприняли этот бренд очень хорошо, как показывают опросы.

Абстрагируясь от должности, мне, как обычному жителю республики, понравился бренд, что называется, лег на душу. Эти пиксели и иностранное слово terra не вызвали отторжения. Всем известное слово из древней латыни, объединяющее, понятное. Если бренд действительно удался, он заживет полной жизнью, появится на проспектах, на турбазах и в санаториях, его будут использовать наши спортивные команды. За применение бренда платить не надо. Через эти образы мы должны показать миру, что мы чтим свою многовековую историю и при этом смотрим вперед, что мы перспективны и современны».

