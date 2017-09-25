 
Как создавался
туристский бренд
TERRA BASHKIRIA
В Уфе представили туристский бренд Башкортостана. Это логотип TERRA BASHKIRIA и слоган «Душа Урала. Сердце Евразии». Их разработали в уфимской брендинговой студии Paradox Box по заказу Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.
На презентации автор идеи и арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин познакомил аудиторию с концепцией бренда, который создавался, по его словам, в «уникально транспарентной ситуации» (то есть прозрачным, открытым способом), при участии разнообразных групп населения – социальных, возрастных, профессиональных, международных экспертов туристического рынка.
«Еще ни один бренд в России так не делался. Мы советовались по каждому вопросу, проводили опросы», — отметил криэйтор.
Башкирия — поистине terra incognita
Уже в начале исследований выяснилось, что за пределами республики о ней почти ничего неизвестно. 55% российских турфирм хотели бы работать с Башкирией, но большинство из них (68%) не имеют информации о регионе. Выяснилось также, что среди турпродуктов республики нет явного лидера: сплавы, походы, горы, пещеры, санатории заняли примерно равные доли интереса туристов.
В республике есть сразу четыре направления: оздоровительный туризм, горнолыжный, летний отдых, экскурсионный.
«Это также добавило разработчикам сложности в брендировании территории — нет смысла показывать что-то одно. Именно это подтолкнуло разработчиков уйти в сферу абстракции», — пояснил Ильшат Байбурин.
Башкирию отодвинули от Урала
Открытием с отрицательным знаком стало то, что Башкирия в восприятии людей менее всего ассоциируется с Уралом, хотя Урал – башкирский топоним. Место деловой столицы Урала прочно занял Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск в сознании людей символизируют промышленную мощь Урала, Республика Коми (Приполярный Урал) известна природным туризмом.

Поездка в Башкирию - ненадолго
Длительность туров в Башкирию чаще всего ограничивалась 1-3 днями (туры выходного дня) либо неделей (как правило, это время совмещалось с праздниками – майскими, новогодними). То есть этот отдых — не замена полноценному отпуску. 50% визитов приходятся на лето, 30% на зиму. Целевой аудиторией башкирского туризма оказалась, прежде всего, активная молодежь, «белые воротнички» и семьи с детьми.
«Башкирия» привычнее, чем «Башкортостан»
«В итоге мы пришли к достаточно простым выводам, — рассказывает Байбурин. — Брендов у республики было уже немало: мед, нефть, Салават Юлаев, но ни один из них в отдельности не может стать туристским брендом. Поэтому мы решили начать с названия и возродить «Башкирию». «Башкортостан» труден в произношении и для иностранцев, и для россиян, тогда как «Башкирия» звучит мягко и поэтично, выговаривается легко. И это уникальное название. С окончанием «–стан» регион становится в один ряд с большим количеством республик и стран, и, к сожалению, ассоциируется с неблагополучными регионами (Афганистан, Пакистан). Кроме того, это историческое название, продержавшееся наибольшее время, со средних веков до 1990 года. Названию «Башкортостан» - менее 30 лет. Столько же времени «Татарстану», но «Татария» просуществовала лишь 70 лет, появившись только в 1920 году», — привел выводы экспертов Ильшат Байбурин.
И все же Урал у Башкирии не отнять
«Что же такое Башкирия? Все-таки это, прежде всего, Урал. Урал – башкирский топоним (по другим версиям, древнетюркский). В древнейшем эпосе «Урал-батыр» содержится большое количество топонимов гор, озер и рек. Все это говорит о том, что башкиры – древнейший этнос Южного Урала. Ареал его расселения очень локален. Нет у башкира другой родины, кроме Седого Урала. Так что мы не станем воевать с Екатеринбургом и Челябинском. Пусть у каждого будет свой Урал. У них – деловой и промышленный, у нас – душевный, исконный, настоящий», — подытожил Ильшат Байбурин. — «Башкирия может предложить такие уникальные объекты, как пещера Шульган-Таш с наскальными рисунками времен палеолита, единственные в мире геологические образования пермского периода – шиханы, древнейшее ремесло – бортевое пчеловодство, которое сохранилось только в Бурзянском районе, и есть уникальная коллекция сарматского золота, обнаружение которого означает, что мы живем на земле с очень древней культурой, и литературный
памятник — космогонический эпос «Урал-батыр».
И родилась Terra Bashkiria
Итак, Башкирии есть что показать, но о ней почти ничего не знают. Этот минус криэйтор обратил в плюс: «То, что неизвестно – интересно людям. Мы назвали наш бренд Terra Bashkiria, то есть неизведанная земля, которая хранит тайны среди первозданной природы. Отлично звучит и предлагает много смыслов. На карте Евразии четко видно: Башкирия находится в буквальном смысле в сердце континента Поэтому слоган звучит так: «Душа Урала. Сердце Евразии».
Оформление бренда представляет собой «переработку» башкирского орнамента, который играет яркими цветами на черном фоне, в контрастных сочетаниях. «В этих пикселях можно увидеть что угодно, но прежде всего национальный колорит. Для логотипа создали шрифт, стилизованный под кириллическую версию башкирского алфавита. Для каждого из четырех направлений — своя цветовая гамма. Стилизация под башкирские ковры выглядит эффектно, а слово terra отлично сочетается с брендируемым продуктом или мероприятием», — отметил арт-директор Paradox Box.
Глава Башкортостана – за!
Продукт положительно оценил глава республики Рустэм Хамитов: «Результат интересный. Может, он не бесспорный, дискуссионный даже, но интересный. Республика обретает свой бренд. Нам предстоит наблюдать, приживется ли он, будет ли воспринят за пределами и внутри республики. Но очевидно, что эта работа нужна, важна и своевременна. Давно говорим о туристическом потенциале, но раскрутки достойной не было.

Не хватает узнаваемости, образов, которые бы притягивали туристов. Я благодарен команде, которая выполнила эту работу. Я прошу уйти от резких политизированных оценок, ведь часто идут споры о том, как правильнее называть республику. В Конституции республики определено — Башкортостан. Это никто не отменял. Туристический бренд — это не переименование, это символ нашей территории, безусловно, стилизованный, в несколько упрощенном виде представляющий нашу республику. Вокруг этого может возникнуть некая полемика, но я прошу обдуманно уходить от политизированных оценок. Например, Великобритания — это не только Англия, но никто не обижается, хотя речь идет о названии страны, а у нас — лишь о туристическом бренде. И примеров подобных множество. Еще важно, что бренд очень современный. Как оказалось, не нужны медведи, волки, птицы, трава, солнце. Всё это можно зашифровать таким интересным, симпатичным способом, понятным и ясным современному человеку. Мы должны смотреть в перспективу, ориентироваться на молодежь. А они восприняли этот бренд очень хорошо, как показывают опросы.
Абстрагируясь от должности, мне, как обычному жителю республики, понравился бренд, что называется, лег на душу. Эти пиксели и иностранное слово terra не вызвали отторжения. Всем известное слово из древней латыни, объединяющее, понятное. Если бренд действительно удался, он заживет полной жизнью, появится на проспектах, на турбазах и в санаториях, его будут использовать наши спортивные команды. За применение бренда платить не надо. Через эти образы мы должны показать миру, что мы чтим свою многовековую историю и при этом смотрим вперед, что мы перспективны и современны».
Текст: Ольга Муртазина
Фото: Олег Яровиков