 
Секреты склона:
что происходит на горнолыжных
трассах Башкирии
Аномально теплый ноябрь в этом году отодвинул начало горнолыжного сезона, но, даже несмотря на небольшое количество снега, горнолыжные курорты республики делают все, чтобы любители быстрой езды могли наверстать упущенное. Многое из их работы остается за кадром, поэтому команда «Башинформ» отправилась на гору Мраткино, чтобы выяснить, откуда берется искусственный снег, что делать, если завис на подъемнике и как стать оператором ратрака.
Мраткино – один из старейших горнолыжных центров на Южном Урале, расположенный на одноименной горе высотой 806 м и перепадом. В 1972 г. здесь была создана Специализированная школа олимпийского резерва, подготовившая более 30 мастеров спорта по горным лыжам. Трое воспитанников школы принимали участие в Олимпийских Играх. В 1992 году горнолыжная база была передана Белорецкому металлургическому комбинату, а в 2010 году перешла в ведение Республики Башкортостан, после чего началась масштабная реконструкция и модернизация центра. Сейчас здесь работают 4 тренера по горным лыжам и 3 тренера о сноуборду.
Южный склон
Северный склон
Четыре канатные дороги:
Две пассажирские подвесные канатные дороги
Одна канатная дорога бугельного типа
Одна канатная дорога бугельного типа (детская)
Все цвета трассы
Приехав на горнолыжный комплекс, самое важное – выбрать трассу по силам. Существует официальная градация уровней сложности трасс, обозначаемая цветовыми кодами.

Зеленым обозначаются трассы для новичков, с минимальным уровнем сложности и уклоном от 5 до 15%. Небольшой уклон и достаточная ширина склона способствуют быстрому и безопасному обучению катанию.

Синие трассы считаются самыми популярными. С одной стороны, вариант уже не детский, с другой – невысокая сложность позволяет скользить достаточно расслаблено, наслаждаясь горами, снегом и чистым воздухом. Уклон, как правило, составляет до 25%.

Трассы с красной маркировкой предназначены для опытных лыжников. Уровень крутизны склона может доходить до 40%, а поверхность практически всегда обрабатывается ратраками. Здесь катаются те, кто ценит скорость и адреналин, имея за плечами солидный уровень подготовки.

Черные трассы – непростое испытание даже для лыжников со стажем. Их уклон постоянно меняется и может достигать максимальной крутизны. Рекомендация вне зависимости от уровня подготовки: трезво оценивать свои силы, чтобы погоня за эмоциями принесла только удовольствие.

Обычно сезон начинается с начала ноября и может продлиться практически до конца апреля, все зависит от капризов погоды. Продолжительность катания напрямую связана с качеством заснеживания склонов.

Начинать лучше, конечно, с самой простой и очень желательно взять инструктора, который грамотно поставит технику, поможет избежать многих ошибок и посоветует, когда переходить на более сложную трассу. В Мраткино восемь трасс для различного уровня катания. Пять из них, включая детскую, находятся на южном склоне, оставшиеся три – на северном, откуда открывается великолепный вид на гору Ямантау. Северная сторона у нас достаточно суровая и по сложности трасс, и по погоде. Солнце там появляется только в 12-13 часов, так что там довольно прохладно, к тому же сказывается близость реки.
– Виктория Борисова, заместитель директора по развитию видов спорта в подразделении г. Белорецк Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан»
Мы, разумеется, двинулись на северный склон, чтобы не только увидеть главную вершину Южного Урала, но и понаблюдать за подготовкой одной из самых сложных трасс Мраткино.
Когда нас спасут
Удобно устроившись в кресле подъемника и наслаждаясь красотой ландшафта, невольно все же вспоминаешь вопрос, который хоть раз посещал каждого: а что делать, если подъемник сломается (или того хуже – оборвется) и катание на лыжах превратиться в висение над пустотой (или падение с изрядной высоты)?

На каждом подъемнике посменно работает команда из 5-6 человек, прошедших обучение в специализированном центре и получивших квалификацию машинист-оператор канатной дороги. Регулярно проводится комиссия, контролирующая состояние всех узлов механизма. Самое неприятное, что может случиться с кресельным подъемником, - это внезапная остановка двигателя. Если это произошло, в течение 10-15 минут по громкой связи объявляется о возникновении нештатной ситуации и инструкции для тех, кто оказался между небом и землей. Инструкции, собственно, простые: сохранять спокойствие и ждать спасения, которым будет заниматься дежурная группа спасателей с допуском к высотным работам. Норматив для их прибытия – 30-40 минут. При температуре ниже -25 эксплуатация канатной дороги запрещается, поэтому опасности сильно замерзнуть нет.

Вообще, большую опасность представляет несоблюдение правил технике безопасности на подъемнике, нежели возможность технической неисправности. Если за наличием снега в зоне высадки с кресельного подъемника следит персонал, то за быстроту и аккуратность покидания кресла отвечают сами катающиеся.

Где взять снег зимой
Даже в нашем климате найти снег зимой иной раз становится проблемой, поэтому на горнолыжных курортах надеются не на погоду, а на батарею снеговых пушек. Процесс получения искусственного снега имеет свои тонкости, только воды и минусовой температуры здесь явно не достаточно. В Мраткино есть целая батарея из шестнадцати снеговых пушек, которая способна создать полноценный снегопад.

Сама по себе пушка (снеговой генератор) – лишь видимая часть системы, в которую входят приспособления для забора воды, трубы для ее транспортировки, насосная станция вместе с глубинными насосами, гидранты и электрический кабель. Вентиляторная пушка распыляет снег вверх, чтобы он некоторое время провисел в воздухе и только потом опустился на землю. Считается, что лучший снег получается в 10-20 метров от пушки. Такая пушка, в зависимости от конструкции и мощности, может расходовать от 100 до 500 литров воды в минуту. Основная задача – получить на выходе именно снег, а не частицы льда. Для этого приходится учитывать целый ряд составляющих: температура окружающего воздуха (должна быть не выше -5), влажность, давление, розу ветров. Каждые два часа совершается обход работающих пушек, чтобы убедиться в правильности направления снежного потока. Сомневающиеся в сложности процесса могут на досуге попробовать в морозную погоду просто распылить воду из пульверизатора, посмотреть, что из этого выйдет и оценить пригодность получившейся субстанции для катания.
Есть туристы, которые думают, что искусственный снег производится из пенопласта. Многие почему-то придерживаются стереотипов о том, что искусственный снег хуже подходит для катания. На самом деле, все зависит от качества снега. На горнолыжном комплексе Мраткино мы производим забор воды из реки Белая, что определяет высокое качество получаемого снега (за счет его уникальной кристализации), который хорошо держит лыжи и сноуборды. Снег на наших трассах соответствует всем принятым стандартам и позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня.
– Виктория Борисова, заместитель директора по развитию видов спорта в подразделении г. Белорецк Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан»
Горный бульдозер
Без ратрака не обходится ни один горнолыжный курорт, но далеко не все наблюдали его в действии. По сути, это адаптированная версия бульдозера - снегоуплотнительная машина на гусеничном ходу, предназначенная для подготовки горнолыжных трасс и не только.

Ратрак, проходящий сквозь поднятую снеговой пушкой метель, являет собой совершенно инопланетную картину. Методично лязгая гусеницами, машина уверенно поднимается по крутому северному склону. Благодаря ширине траков, давление на снежную поверхность составляет всего около 30-50 граммов на квадратный сантиметр. Это в несколько раз меньше давления ноги человека и всего в два раза больше нагрузки, которую создают сноубордисты.

Кабина оказывается неожиданно просторной, а полностью прозрачная передняя часть обеспечивает максимальный обзор. Руля у машины нет, управление осуществляется рычагом, верхняя часть которого напоминает джойстик. Внутри тепло, играет легкая музыка – на первый взгляд, курортная, во всех смыслах, работа.

Машинист ратрака Николай Мяликов развеивает иллюзии:
В работе очень много нюансов, которые необходимо учитывать. Нужно досконально знать склоны и технику, а все это приходит только с опытом. Для работы на ратраке нужно получить права на управление трактором, затем открываются дополнительные категории в специализированном учебном центре. В начале, разумеется, сложно, но потом привыкаешь и работа начинает нравиться. Ну, а самое приятное – это, конечно, кататься по подготовленному тобой склону.
Обустройство склона занимает немало времени. В лучшем случае, на подготовку трассы «с нуля» потребуется, как минимум, неделя. Начинается все с работы снеговых пушек. Здесь актуален принцип «золотой середины»: слишком много или слишком мало снега одинаково плохо. Оптимальное количество определяется с учетом всех деталей рельефа склона. Детали оцениваются и анализируется в «не сезон», когда видны все ямы и бугорки. Эти неровности оператор старается повторить при «расталкивании» снега. После расталкивания желательно дать снегу полежать еще два-три дня. Кстати, летом траву на склоне необходимо регулярно косить, чтобы не допустить зарастания трассы и сделать поверхность наиболее пригодной для снежного слоя. Занимаются этим сами «пилоты» пока техника находится в гаражах.

Крутизна склона рождает вопрос об устойчивости машины. Перевернуть ее по продольной оси невозможно, вероятность заваливания на бок есть, но надо действительно очень постараться. В реальности ратрак может пойти юзом или просто не справиться со склоном, тогда приходиться менять траекторию подъема.
Как растут чемпионы
Во время нашего визита в Мраткино проходил последний день Всероссийских детско-юношеские соревнований на «Приз памяти мастера спорта Рустема Шайхлисламова" среди горнолыжников 12-13 лет. В них принимали участия 242 спортсмена из 30 регионов России. Для многих из них эти соревнования стали первым событием такого уровня в спортивной карьере.
Сейчас здесь у нас находятся лучшие спортсмены со всей страны в своей возрастной категории. Соревнования такого уровня важны не только для спортивного опыта, они считаются престижными, поскольку попасть сюда не так просто. Все участники прошли предварительный отбор в своих регионах и, соответственно, приехали только сильнейшие.
Максим Пинаев, инструктор-методист государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан»
Дорога к спортивным достижениям в горнолыжном спорте начинается с детства. По словам тренеров, есть родители, которые ставят своих чад на лыжи уже в трехлетнем возрасте. Если рассчитывать на спортивную карьеру, то максимальный возраст начала тренировок – восемь лет. При этом нужно быть готовым, что процесс роста мастерства будет не быстрый.
Валентина Носова,
главный судья Всероссийских соревнований «Приз памяти Р. Шайхлисламова» Носова Валентина Николаевна, 19 лет тренерского стажа:
При серьезном подходе к занятиям в первые 4-5 лет занятий ребенок начинает проявлять себя, закладываются необходимые навыки и характер будущего спортсмена. Через 7-8 лет после начала тренировок приходит время участия в крупных соревнованиях федерального уровня. Это очень важный момент, поскольку речь идет о формировании необходимого психологического настроя. Ребятам нужно регулярно ездить на сборы, соревноваться с сильными соперниками, обмениваться опытом. Такая закалка характера имеет ключевое значение для будущих побед.
При определении потенциального юного дарования учитываются, прежде всего, антропометрические данные: рост, вес, длина конечностей. Далее все зависит от трудолюбия, желания (как ребенка, так и родителей) и финансовых возможностей. Стоимость экипировки может достигать 40 – 60 тысяч, с возрастом ее нужно регулярно обновлять. Занятия в спортивной школе проводятся ежедневно. Лето – не причина прерывать тренировки: будущие «короли склонов» занимаются общефизической подготовкой и туризмом.

Для тех, кто из перспективного возраста вышел и спортивными достижениями не интересуется, возрастного предела для катания на горных лыжах практически нет. По словам Валентины Носовой, туристы возраста 60-70 лет регулярно приезжают и вполне комфортно чувствуют себя на склонах. Главное – соблюдать технику безопасности и тогда горные лыжи обеспечат целую гамму непередаваемых эмоций, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Шайхисламов Рустэм Рифмирович родился и жил в г. Белорецк. С 1 класса он начал заниматься в горнолыжной школе и на следующий сезон выполнил II юношеский разряд. Постепенно, целеустремленно повышал свое спортивное мастерство: в 1979 году на первенстве СССР в г. Красноярске выполнил норматив КМС, через год стал Мастером спорта СССР и был включен в молодежную сборную СССР, был призером Чемпионатов СССР и РСФСР. Жизнь его оборвалась 06.01.1982 года во время официальной тренировки по скоростному спуску на лично-командном первенстве «Юный спартаковец» на горе Мраткино в г. Белорецк. Соревнования памяти Рустэма Шайхисламова ранее проводились в горнолыжных центрах «Абзаково» и «Банное» («Металлург-Магнитогорск»).
Текст: Владимир Решетников
Фото: Мирон Доровских, www.depositphotos.com