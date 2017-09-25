Секреты склона:

Даже в нашем климате найти снег зимой иной раз становится проблемой, поэтому на горнолыжных курортах надеются не на погоду, а на батарею снеговых пушек. Процесс получения искусственного снега имеет свои тонкости, только воды и минусовой температуры здесь явно не достаточно. В Мраткино есть целая батарея из шестнадцати снеговых пушек, которая способна создать полноценный снегопад.



Сама по себе пушка (снеговой генератор) – лишь видимая часть системы, в которую входят приспособления для забора воды, трубы для ее транспортировки, насосная станция вместе с глубинными насосами, гидранты и электрический кабель. Вентиляторная пушка распыляет снег вверх, чтобы он некоторое время провисел в воздухе и только потом опустился на землю. Считается, что лучший снег получается в 10-20 метров от пушки. Такая пушка, в зависимости от конструкции и мощности, может расходовать от 100 до 500 литров воды в минуту. Основная задача – получить на выходе именно снег, а не частицы льда. Для этого приходится учитывать целый ряд составляющих: температура окружающего воздуха (должна быть не выше -5), влажность, давление, розу ветров. Каждые два часа совершается обход работающих пушек, чтобы убедиться в правильности направления снежного потока. Сомневающиеся в сложности процесса могут на досуге попробовать в морозную погоду просто распылить воду из пульверизатора, посмотреть, что из этого выйдет и оценить пригодность получившейся субстанции для катания.

