Секреты склона:

Начинать лучше, конечно, с самой простой и очень желательно взять инструктора, который грамотно поставит технику, поможет избежать многих ошибок и посоветует, когда переходить на более сложную трассу. В Мраткино восемь трасс для различного уровня катания. Пять из них, включая детскую, находятся на южном склоне, оставшиеся три – на северном, откуда открывается великолепный вид на гору Ямантау. Северная сторона у нас достаточно суровая и по сложности трасс, и по погоде. Солнце там появляется только в 12-13 часов, так что там довольно прохладно, к тому же сказывается близость реки.