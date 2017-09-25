 
Нам любые дороги
Как ремонтировали автомобильные трассы Башкирии в цифрах и фотографиях
1
47 700 километров – протяженность дорог в Башкирии. По общей протяженности это второе место в России после Алтайского края, там 55 632 км, и первое место в ПФО – 14% сети.

Дороги, как и любое другое имущество, имеют своего хозяина – они бывают федеральные, республиканские и местного значения. Тут все просто – чья дорога, тот ее должен чистить зимой и ремонтирует летом.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
на территории Республики Башкортостан
на 1 января 2017 года – 47 766 км
Федеральных дорог в Башкирии всего 785 км. Это участки трассы М5, М7 и дорога до Оренбурга. За их состояние отвечает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства»

Региональных дорог в Башкирии 13 599 км. Это практически все трассы, связывающие крупные города, поселки друг с другом. За их состояние отвечает ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан»

Дорог местного значения в нашей республики больше всего - почти 70% или 33 382 километра. За них отвечают, как легко догадаться, местные администрации.

Правда, на практике из-за ограниченности бюджетов городов и районов, основной груз расходов на себя берет республика.

Посмотреть, какая дорога к какому классу относится, можно здесь.
2
16,27 млрд рублей – составил размер Дорожного фонда Башкирии, это на миллиард больше, чем годом ранее. В него стекаются доходы от уплаты акцизов на бензин, транспортный налог, плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам большегрузами, а также субсидии из бюджетов.

Как потратили эти деньги. Почти половина всех средств, или 7,14 млрд рублей ушло на ремонт и капитальный ремонт дорог, примерно по 4,5 млрд – на содержание, строительство и реконструкцию.

Если смотреть по видам, больше всего средств досталось региональным трассам – 10,35 млрд. Остальное ушло на дороги местного значения. Содержание и ремонт федеральных трасс, как мы уже писали, оплачивается Москвой, а не из бюджета республики.
3
954 км дорог региональных и местного значения отремонтировали в республике за год. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» объемы ремонта значительно увеличились, а в Уфе – практически вдвое. Полный список дорог регионального значения, на которые выделялось финансирование, можно здесь, а дорог местного значения – тут.

И все же, как отмечали в Госкомитете по транспорту, этого недостаточно. По ежегодным нормативам, которые рассчитываются для каждой автодороги, в зависимости от ее категории и нагрузки, в республике необходимо ремонтировать более 3000 км дорог, в том числе за счет увеличения дорожного фонда.

Тем не менее в результате принятых мер столица Башкирии вошла в топ-15 дорожного рейтинга городов России, составленного экспертами «Общероссийского народного фронта», существенно улучшив свои показатели за два года. Уфа поднялась с 79 на 14 место рейтинга.

— Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, которые они уже инспектировали ранее, а также состояние тех участков, которые местные жители добавили на «Карту убитых дорог», — сообщается на официальном сайте проекта ОНФ.

Ежегодно с 2010 года из республиканского дорожного фонда на строительство, ремонт, реконструкцию дорог города Уфы выделяется около двух миллиардов рублей.
4
653 000 м2 ям заделали за год дорожные службы. Проверки состояния полотна начались еще зимой, а сами восстановительные работы –в марте 2017 года. Больше всего ям зафиксировали в Уфе – 105 500 м2 .
5
Любая дорога по структуре похожа на слоеный пирог. Сначала укладывают песчано-гравийную смесь, щебень, потом георешетку, делают подгрунтовку из битума, который склеивает все компоненты, далее выравнивающий слой асфальта – первый, далее подгрунтовка и укладка верхнего слоя асфальта.
Анастасия Сабликова, руководитель пресс-службы ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан»
В 2017 году при ремонте автомобильных дорог применяли несколько новых технологий, основных их четыре:

1. «Устройство покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси с применением резино-битумного гранулированного вяжущего». Это когда в асфальт добавляют резину от использованных покрышек, что существенно повышает его долговечность.

2. «Устройство тонкослойных покрытий» (Новачип). Это тонкие покрытия из специальных асфальтобетонных смесей, которые укладывают в горячем состоянии. В результате получается однородная поверхность, ехать по которой можно сразу после ее остывания.

3. «Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытий из битумной эмульсии и щебня машиной «Shafer» с синхронным распределением щебня и вяжущего» — технология обработки верхних слоев асфальта с использованием европейской техники.

4. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси с применением полимер-битумных вяжущих. Используется на дорогах с большой интенсивностью движения.

Какую из технологий выбрать – решает заказчик – собственник дороги (см. в начале текста). В первую очередь это зависит от категории трассы. Дорога первой категории — с большой интенсивность, такая как Уфа — Аэропорт. А дорога четвертой категории — грунтовка в селе без асфальтового покрытия.
Фото предоставлены пресс-службой Госкомитета Башкирии
по транспорту и дорожному хозяйству

Текст — Станислав Шахов
Вёрстка — Юрий Дегтерев