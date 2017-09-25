Нам любые дороги

дорог региональных и местного значения отремонтировали в республике за год. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» объемы ремонта значительно увеличились, а в Уфе – практически вдвое. Полный список дорог регионального значения, на которые выделялось финансирование,, а дорог местного значения –И все же, как отмечали в Госкомитете по транспорту, этого недостаточно. По ежегодным нормативам, которые рассчитываются для каждой автодороги, в зависимости от ее категории и нагрузки, в республике необходимо ремонтировать более 3000 км дорог, в том числе за счет увеличения дорожного фонда.Тем не менее в результате принятых мер столица Башкирии вошла в топ-15 дорожного рейтинга городов России, составленного экспертами «Общероссийского народного фронта», существенно улучшив свои показатели за два года. Уфа поднялась с 79 на 14 место рейтинга.— Участники рейда анализировали состояние гарантийных дорог, которые они уже инспектировали ранее, а также состояние тех участков, которые местные жители добавили на «Карту убитых дорог», — сообщается на официальном сайте проекта ОНФ.Ежегодно с 2010 года из республиканского дорожного фонда на строительство, ремонт, реконструкцию дорог города Уфы выделяется около двух миллиардов рублей.