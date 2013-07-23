Окупаются ли затраты? Свой первый прибор я собрал своими руками, просто мне близка электроника, поэтому решил собрать скорее из интереса. Походил, поискал, понравилось. Собрал следующий прибор более функциональный. Походил еще один сезон, и затянуло. Но так как прибор был довольно тяжелый (около 3кг в сборе) и ходить с ним в разведке по местности рука уставала, то подумал: болеть так болеть и купил почти профессиональный прибор, легкий и быстрый. Для сравнения - самостоятельно собранный прибор обошелся в 3 т.р., а купленный прибор именно под мои запросы – 50 т.р. Добавьте теперь затраты на каждую поездку: бензин, дополнительное оборудование, еду-питье… Сложно говорить об окупаемости, если не знаешь, найдешь ли вообще что-нибудь или нет. Бывает и так, что после многодневной подготовки, сидения за картами и книгами, приехав на выбранное место, видишь, что на деле оно полностью заросло и совершенно не доступно. А если и попадаются находки, нет гарантии, что они будут представлять какую-нибудь финансовую ценность.