 
Подземное дело
Стоит ли в Башкирии искать клад?
Про то, как увлекательно «отнимать у земли давно ушедшие забытые тайны» было еще в советском кинематографе («Джентльмены удачи», если кто не помнит). Сейчас интерес к истории переживает новый взлет, благо источников теоретической информации хватает. К реализации на практике каждый подходит исходя из возможностей. Кто-то рисует родословное древо, пытаясь найти крупицы информации о предках, кто-то идет в музей. Хотя, надо заметить, что попасть, скажем, в популярный некогда Музей археологии и этнографии на 45-минутную экскурсию теперь можно только в составе организованной группы и по предварительной записи. Есть и те, кто покупает или собирает металлодетектор, берет рюкзак и направляется в поля. Движет ими, как оказалось, не всегда исключительно жажда наживы.
Могу копать, могу не копать
Нелегальное кладоискательство набирает обороты как в России в целом, так и в Башкортостане. Ищут не только «золото Колчака» или «клад Пугачева», но и предметы антиквариата для последующей продажи на черных рынках. Специализированные магазины предлагают оборудование для поиска практически любого уровня, а в интернете при наличии терпения можно найти достаточно информации о перспективных местах «копа».



Сразу придется разочаровать решивших искать выход из личного финансового кризиса с помощью металлодетектора. Абсолютное большинство находок – это металлические пробки, консервные банки и прочие ржавые следы жизнедеятельности человека. Монеты, конечно, тоже попадаются: как правило, это ранние или поздние «советы» (монеты советского периода, на жаргоне искателей), реже – деньги дореволюционных эпох. Их ценность для нашедшего измеряется скорее не в рублевом эквиваленте, а в эмоциях и ощущениях, полученных во время копа и подготовки к нему. Если посчитать все затраты (оборудование, бензин, личное снаряжение), то не то, что о прибыли, об окупаемости речь не идет. Да и едут опять же не за этим, а из желания приобщиться к прошлому и испытать тот азарт, который толкает других на охоту или рыбалку.

Окупаются ли затраты? Свой первый прибор я собрал своими руками, просто мне близка электроника, поэтому решил собрать скорее из интереса. Походил, поискал, понравилось. Собрал следующий прибор более функциональный. Походил еще один сезон, и затянуло. Но так как прибор был довольно тяжелый (около 3кг в сборе) и ходить с ним в разведке по местности рука уставала, то подумал: болеть так болеть и купил почти профессиональный прибор, легкий и быстрый. Для сравнения - самостоятельно собранный прибор обошелся в 3 т.р., а купленный прибор именно под мои запросы – 50 т.р. Добавьте теперь затраты на каждую поездку: бензин, дополнительное оборудование, еду-питье… Сложно говорить об окупаемости, если не знаешь, найдешь ли вообще что-нибудь или нет. Бывает и так, что после многодневной подготовки, сидения за картами и книгами, приехав на выбранное место, видишь, что на деле оно полностью заросло и совершенно не доступно. А если и попадаются находки, нет гарантии, что они будут представлять какую-нибудь финансовую ценность.
Андрей, кладоискатель
Судьба находок складываются по-разному. Большая часть не представляет особенной ценности ни для кого, кроме самого кладоискателя. Найденные предметы отмываются, по возможности восстанавливаются и складываются в коробочку, откуда периодически извлекаются для демонстрации друзьям и сочувствующим.

Пока одни изучают старые карты и копят деньги на металлодетектор, есть те, кто находит исторические ценности буквально под ногами. На днях народный артист Башкортостана Вахит Хызыров случайно обнаружил во время строительства дома в деревне Таштимерово Абзелиловского района древний глиняный сосуд, датируемый II тысячелетием до нашей эры. Находку артист передал в Национальный музей республики, где специалисты оценили его уникальность и отнесли к бронзовому веку.
Все дело в культурном слое
За профессиональным взглядом на проблему мы обратились к специалистам-археологам. Кроме банального «а что у нас можно найти?», интересовал вопрос о взаимоотношениях ученых и любителей. Как выяснилось, вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Начать стоит с определения, что попадает в категорию археологических находок. Здесь все довольно однозначно: основной критерий – возраст находки, он должен быть не менее 100 лет. Время идет, и скоро в этот список попадут многочисленные монеты советского периода, которые сейчас можно найти даже не выезжая специально на коп.

Дальше начинается самое интересное. Илшат Бахшиев, председатель РОО «Археологическое общество РБ», считает, что Башкортостан можно назвать археологическим Клондайком. На территории республики представлены все исторические периоды, начиная от палеолита (каменный век) до так называемых поздних эпох – XVIII-XIX веков. Важную роль сыграло местоположение региона на стыке этнокультурных и природных зон, что стало причиной разнообразия представленных культур. Официально в республике насчитывается около 5000 археологических памятников. Проще говоря, найти у нас можно практически все, в том числе и уникальные предметы (о них речь ниже).

Главное, что вменяют в вину археологи любителям копа, это разрушение культурного слоя. С научной точки зрения он представляет даже большую ценность, нежели сама находка, поскольку дает понимание историко-культурного контекста. Работа археолога напоминает работу эксперта-криминалиста – исключительно важно состояние среды, в которой был найден предмет. Малейшая деталь может дать новое видение исторической ситуации. К примеру, остатки костей домашних животных позволяют получить представление о видовом составе стада, анализ почвы – о растениях и, соответственно, природных условиях. Изучение остатков нагара на черепках, на которые неспециалисты в лучшем случае просто не обратят внимания, помогает понять, чем питались наши предки и восстановить картину быта. Современные технологии способны извлекать информацию из, казалось бы, совершенно незначительных элементов.

Есть в этом вопросе и правовой аспект. За изъятие археологических находок с места их залегания, в случае, если это повлекло за собой разрушение культурного слоя, предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. К культурному слою согласно законодательства относится слой под водой или в земле, в том случае, если он содержит следы человеческой деятельности, возраст которой более ста лет.

Разрушение культурного слоя (статья 243.2 УК РФ) предполагает административную и уголовную ответственность. Для проведения раскопок необходимо получение соответствующей разрешительной документации, без которой данная деятельность является нелегальной. Основной момент в данной ситуации – наличие экспертизы, которая устанавливает наличие или отсутствие культурного слоя и степень его разрушения. Естественно, это трудоемкий процесс, а недостаточно проработанное законодательство в данной области дает определенное пространство для маневра и возможности во многих случаях избежать ответственности. Судебная практика по данной статье не слишком обширна и, как правило, касается строительных организаций. Однако, есть и прецеденты с нелегальными копателями.

Виталий
Буркин,
адвокат
УК РФ Статья 243.2.
Незаконные поиск и (или) изъятие
археологических предметов из мест залегания
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ)
1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя,
- наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, -
наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Те же деяния, совершенные:
а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
- наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

Примечания.
1. Для целей настоящей статьи под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.
2. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания.

Так или иначе, археологи и копатели пересекаются. Понятно, что восторга от этого никто из сторон не испытывает, но взаимодействие случается, правда, не всегда плодотворное. Светлана Воробьева, научный сотрудник Национального музея РБ, рассказала об экспонатах, которые были сданы в музей добровольно. Все они оформлены как случайные находки, но некоторые из них – явно результат целенаправленного поиска.
Причины такого «великодушия» разные. Кто-то просто не понимает ценности вещи, кому-то греет душу строчка под экспонатом с указанием имени нашедшего. Основная проблема в том, что информация о месте находки обычно не соответствует действительности. Кроме того есть случаи, когда в отсутствие ученых были разграблены перспективные места раскопок. Так произошло в 2011 году на объекте Кара-Абыз-2. Буквально в последние дни перед закрытием сезона при работе на могильнике эпохи раннего железа был обнаружен сигнал, свидетельствующий о наличии крупного скопления предметов. Раскопки решено было отложить до следующей весны, однако археологов опередили. По некоторым признакам речь шла о богатом мужском погребении, о судьбе артефактов можно только гадать – для науки они потеряны.
В последние годы ситуация с нелегальными раскопками ухудшается. Уже не секрет, что в республике есть сообщества «копателей», которые чувствуют себя вполне спокойно - достаточно посмотреть социальные сети. Наибольшую угрозу составляют организованные группы «черных археологов». Здесь речь идет уже не об одиночках, которые занимаются этим в качестве хобби в свободное время, а об организованных группах, во главе которых стоят профессионально образованные и финансово обеспеченные люди, прекрасно знающие, что и где искать. Для поисков специально покупаются машины, дорогостоящее современное оборудование, нанимаются люди… Именно такие люди наносят больше вреда, и движет ими отнюдь не интерес к истории.

Илшат
Бахшиев
Достаточно часто к нам в музей поступают звонки с предложением покупки артефактов. Такие обращения обречены на отказ, у музея не предусмотрено средств для выкупа экспонатов у населения. Был случай, когда человек ставил обязательным условием немедленный ввод предмета в экспозицию с указанием, что он был принесен в дар музею и с именем дарителя, разумеется. Нужно понимать, что экспозиции формируются не на один год и внесение изменений процесс длительный, которому предшествует тщательное изучение поступившего предмета.

Светлана Воробьева
Археологический туризм
Одним из решений проблемы может быть в привлечении к археологическим экспедициям добровольцев. Волонтерами могут быть люди совсем далекие от профессиональной археологии, которым просто интересна экспедиционная романтика и сам процесс раскопок. Азарт поиска и открытие тайн прошлого остаются, а любители прикоснуться к древностям находятся под присмотром опытных специалистов.

Опыт организации подобных экспедиций в Башкортостане уже есть. Благодаря участию волонтеров за три года экспедиций под руководством Светланы Воробьевой открыто шесть новых памятников в Гафурийском районе: один грунтовый могильник, четыре поселения и одна металлургическая площадка эпохи раннего железа, датируемая I тыс. до н.э.

Добровольцы также участвуют в работе проекта по раскопкам укрепленного поселения эпохи бронзы «Улак-1» в Баймакском районе, которым руководит Илшат Бахшиев. По своим особенностям это поселение аналогично памятникам синташтинско-аркаимского круга на территории Челябинской и Оренбургской областей и является первым объектом подобного рода в Башкирском Зауралье. Возможно, это близкий родственник знаменитого Аркаима - для поселения Улак-1 характерна схожая круговая планировка, наличие выраженного внешнего вала и радиальное расположение улиц.

Здесь нелишне вспомнить о зарубежном опыте. Археологический туризм привлекает все больше и больше людей, желающих совместить активный отдых, путешествие и поиск древностей. В России этот вид туризма пока в стадии становления и Южный Урал имеет все шансы стать флагманом индустрии. Кто знает, возможно, развитие нового вида туризма начнется с нашей республики. Кстати, европейцы и американцы готовы раскошелиться за возможность проникнуть вглубь веков, в Башкирии пока это можно сделать совершенно бесплатно.
Археологический туризм – это новый вид туризма в нашей стране, а для нашего региона он можно сказать вообще диковинка. Многие страны работают в этом направлении достаточно продуктивно, привлекая не только историков, но и людей абсолютно не связанных с темой археологии. Они делают из археологии определенный туристический продукт, получая который туристы не только отдыхают, но и помогают в реальных трудах.
Республика Башкортостан - регион насыщенный местами, которые представляют собой не только историческую ценность, но и возможность организации археологических экспедиций и работ. Возможно создать турпродукт в рамках которого туристы могли бы сами наравне с археологами работать на территории раскопок, помогать в раскопках и при этом знакомится с богатой культурой Башкирии. Таких мест, которые можно было бы вложить в основу археологического турпродукта в Башкирии достаточно: это и мавзолеи на территории Чишминского района, курганы, пещеры и т.п.
Вячеслав Гостенов, начальник отдела туристской индустрии Госкомтуризма РБ.
Примечание: по всем вопросам возможного участия экспедициях обращаться
в РОО «Археологическое общество РБ»
Текст: Владимир Решетников
Фото: Олег Яровиков, www.depositphotos.com