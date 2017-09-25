 
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯ: новые возможности республиканской программы
В Башкирии расширились возможности вступления в республиканскую программу жилстройсбережений. Стать ее участниками теперь могут не только жители республики старше 18 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, но и те, кто имеет как минимум одного ребенка, а также молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет.
УЧАСТНИКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
«Вход в программу для жителей республики организован по принципу «одного окна», — пояснил руководитель Дирекции по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ Башкирии Евгений Декатов. — Теперь достаточно принести в отделение банка-партнера: ПАО Сбербанк или ПАО «Банк УРАЛСИБ», помимо паспорта, еще только один документ — свидетельство о заключении брака либо свидетельство о рождении ребенка».
ПРОЦЕДУРА ВСТУПЛЕНИЯ
В ПРОГРАММУ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИЛАСЬ
По условиям программы, стартовавшей в Башкирии в апреле 2014 года, граждане открывают накопительный жилищный вклад сроком от трех до шести лет в банке-партнере.

К ежемесячному взносу гражданина из республиканского бюджета начисляется премия в размере до 30% от суммы взноса. С учетом бюджетной премии эффективная процентная ставка по вкладу составляет до 20% годовых и выше. Это многократно превышает уровень инфляции и рост цен на недвижимость и, соответственно, позволяет комфортно накопить первоначальный взнос на свою будущую квартиру.

Более того, участники программы, накопившие первоначальный взнос, могут оформить кредит на приобретение жилья под гарантированно сниженную ставку 6-7% годовых.
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
• Возможность улучшить свои жилищные условия;

• Оптимальный срок накопления первоначального взноса – от 3 до 6 лет;

• Доступный размер ежемесячных взносов по вкладам – от 3 000 рублей;

• Гарантированная государственная премия – 30% от суммы взносов (но не более 3 000 рублей в месяц);

• Пополнение накопительного вклада – наличным или безналичным способом;

• Льготная процентная ставка по кредиту – 6-7% годовых;

• Приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, а также индивидуальных жилых домов, квартир в таунхаусах и земельных участков на прилегающей территории;

• Возможность покупки жилья по стоимости ниже рыночной в Фонде развития жилищного строительства Башкирии.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Срок вклада: 3 года
Ежемесячный взнос: 10 000 р.
Премия: 3 000 р.
Ставка по вкладу: 1%
Сумма накоплений за 3 года: 473 604 р.
Срок кредитования: 4,5 года
Процентная ставка: 7% годовых
Сумма кредита: 357 879 р.
Ежемесячный платеж: 7 745 р.
Переплата по кредиту: 60 354 р.
Итого сумма на улучшение жилищных
условий – 831 483 р.
ПРИМЕРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»
Срок вклада: 5 лет
Ежемесячный взнос: 10 000 р.
Премия: 3 000 р.
Ставка по вкладу: 1,5%
Сумма накоплений за 5 лет: 803 448 р.
Срок кредитования: 7,5 лет
Процентная ставка: 7% годовых
Сумма кредита: 584 092 р.
Ежемесячный платеж: 8 360 р.
Переплата по кредиту: 168 342 р.
Итого сумма на улучшение жилищных
условий – 1 387 540 р.
• Для того чтобы стать участником программы «Жилищные строительные сбережения», надо обратиться в отделение банка-участника - ПАО Сбербанк или ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

• Если заявитель является членом молодой семьи, в которой возраст обоих супругов не превышает 35 лет, необходимо предоставить паспорт и свидетельство о заключении брака;

• Если заявитель имеет одного и более ребенка в возрасте до 18 лет, понадобится паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

• Если заявитель признан нуждающимся в жилых помещениях, необходимо предоставить паспорт и документ (справку) из органа местного самоуправления муниципалитета. Если такой справки нет, Госстрой республики проверит нуждаемость заявителя с использованием информационной системы.

• Заявитель, являющийся членом молодой семьи и имеющий как минимум одного ребенка, представляет в банк по своему усмотрению либо свидетельство о браке, либо свидетельство о рождении ребенка;

• В течение двух недель Госстрой Башкирии и банк-участник проверяют право заявителя на участие в программе. После чего гражданин может открыть накопительный вклад и начать ежемесячные взносы.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В ПРОГРАММУ
В рамках программы жилстройсбережений жителями республики открыто более 7,2 тысячи вкладов.

По последним данным, объем средств на накопительных вкладах участников программы составляет 1,3 млрд рублей. Это абсолютный рекорд среди аналогичных проектов, реализуемых в регионах России.

Только по заключенным договорам, начиная с этого года, ожидается поступление на жилищно-строительный рынок не менее 6,5 млрд рублей.

Почти у 1700 участников окончание накоплений приходится на 2017 год. К середине декабря улучшили свои жилищные условия 436 участников, 367 из которых – с кредитами Сбербанка.

Одобрены и готовятся к выдаче еще 267 кредитов.

Продлили участие в программе – 569 участников.

Еще 373 жителям Башкирии, участвующим в программе жилстройсбережений, предстоит определиться: в течение шести месяцев оформить льготный ипотечный кредит под 7% годовых или продолжить накопление в программе.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Семья Габдуллиных одной из первых вступила в республиканскую программу жилстройсбережений. На первоначальный взнос копили три года, а еще через четыре наступит конец срока уплаты долга.

«Если бы мы покупали квартиру по рыночной цене в обычную ипотеку, мы купили бы ее по достаточно высокой цене. Наш платеж был бы очень высокий и все затянулось на 20 лет», — рассказала Наталья Габдуллина.

Еще одна из первых участниц программы жилстройсбережений – уфимка Разиля Каримова. 20 лет женщина прожила в старой двухэтажке в селе Таптыково Уфимского района. Барак был практически без удобств.

Ежемесячно Разиля пополняла свой жилищный вклад в течение трех лет в банке на 10 тысяч рублей. 3 тысячи к этой сумме доплачивалось из республиканского бюджета в качестве премии. В итоге накоплений хватило на первоначальный взнос в демской новостройке. Недостающую сумму женщина взяла в кредит под 7% годовых.

«Ежемесячно я сейчас плачу за ипотеку менее 10 тысяч рублей. Это реально все», — добавила обладательница новой квартиры.
КТО ОНИ, УЧАСТНИКИ?
На жилищно-строительный рынок республики, благодаря программе жилстройсбережений, уже поступило 579 млн рублей. Из них 38,2 млн, или 6,6% - бюджетные субсидии на жилищные накопления граждан. Все остальное или 540,8 млн рублей (93,4%) приходится на средства граждан и банков – 182,9 и 389,9 млн рублей, соответственно.
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК БАШКИРИИ
Для координации взаимодействия всех участников региональной системы жилстройсбережений в Башкирии создана Дирекция по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ.

К компетенции Дирекции относятся вопросы внедрения и развития системы жилстройсбережений. В первую очередь - координация мероприятий по разработке и реализации механизмов данной ипотечно-накопительной программы на территории Башкирии, а также обеспечение эффективного взаимодействия всех ее участников.

Консультирование граждан ведется по телефону: (347) 285-00-97.

Получить необходимую информацию о программе жилстройсбережений можно также на сайте Госстроя Башкирии и на горячих линиях банков-партнеров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Автор: Галина Бахшиева
Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Госстроя РБ