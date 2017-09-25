ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯ: новые возможности республиканской программы

Семья Габдуллиных одной из первых вступила в республиканскую программу жилстройсбережений. На первоначальный взнос копили три года, а еще через четыре наступит конец срока уплаты долга.



«Если бы мы покупали квартиру по рыночной цене в обычную ипотеку, мы купили бы ее по достаточно высокой цене. Наш платеж был бы очень высокий и все затянулось на 20 лет», — рассказала Наталья Габдуллина.



Еще одна из первых участниц программы жилстройсбережений – уфимка Разиля Каримова. 20 лет женщина прожила в старой двухэтажке в селе Таптыково Уфимского района. Барак был практически без удобств.



Ежемесячно Разиля пополняла свой жилищный вклад в течение трех лет в банке на 10 тысяч рублей. 3 тысячи к этой сумме доплачивалось из республиканского бюджета в качестве премии. В итоге накоплений хватило на первоначальный взнос в демской новостройке. Недостающую сумму женщина взяла в кредит под 7% годовых.



«Ежемесячно я сейчас плачу за ипотеку менее 10 тысяч рублей. Это реально все», — добавила обладательница новой квартиры.

