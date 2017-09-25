ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯ: новые возможности республиканской программы

Для координации взаимодействия всех участников региональной системы жилстройсбережений в Башкирии создана Дирекция по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ.
К компетенции Дирекции относятся вопросы внедрения и развития системы жилстройсбережений. В первую очередь - координация мероприятий по разработке и реализации механизмов данной ипотечно-накопительной программы на территории Башкирии, а также обеспечение эффективного взаимодействия всех ее участников.
Консультирование граждан ведется по телефону: (347) 285-00-97.
Получить необходимую информацию о программе жилстройсбережений можно также на сайте
Госстроя Башкирии и на горячих линиях банков-партнеров.