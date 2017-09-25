Агентство «Башинформ» в своем специальном проекте попыталось ответить на него. Мы дадим краткое описание самой популярной пиротехники, которую можно приобрести в уфимских магазинах.



Но прежде – полезная информация:

Во-первых, сейчас почти все салоны имеют возможность продемонстрировать вам видеозапись фейерверка, выбранного вами, что очень удобно.



Во-вторых, приобретая пиротехнические изделия, вы должны определить, на какой площадке будете их запускать. По словам продавца-консультанта одной из точек, пиротехнические изделия специалисты делят на несколько классов в зависимости от потенциального уровня опасности. Для использования в домашних условиях допускаются изделия I-III классов, они находятся в свободной продаже. Но покупать и использовать их могут только люди старше 16 лет. Детям давать в руки петарды, «фонтаны» и другие фейерверки запрещается.



Для ракет и батарей салютов, которые относятся к третьему классу, радиус опасной зоны – 30 метров. Это значит, на указанном выше расстоянии не должно быть жилых домов, деревьев, линий электропередачи. Ко второму классу относятся «фонтаны», петарды, чей радиус опасной зоны не превышает 10-15 метров.



Третье. Мощность, высота, громкость, время фейерверка и стоимость зависят преимущественно от калибра изделия. Чем он больше, тем мощнее салют. Профессиональным крупнокалиберным фейерверком считается двухдюймовый.



Итак, какие новогодние салюты есть в уфимских магазинах.



