Необходимо помнить!
Пиротехнику рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах и всегда спрашивать сертификат на продукцию. Он должен быть на русском языке, с указанием завода-изготовителя, даты производства и срока хранения. Перед запуском петард нужно тщательно прочитать инструкцию. Никогда не направляйте огни в сторону людей.
Детям запускать фейерверки строго запрещается. Если петарда не сработала, не надо делать повторные попытки, она может взорваться в любой момент.
Счастливого и безопасного Нового года!