 
Зажигаем в Новый год!
Как выбрать правильный фейерверк на праздники?
В последние годы все больше граждан приобретают на новогодние праздники фейерверки, благо в специализированных магазинах есть что выбрать. Петарды, хлопушки, ракеты, фонтаны или батареи салютов – этот вопрос остается для многих актуальным.
Агентство «Башинформ» в своем специальном проекте попыталось ответить на него. Мы дадим краткое описание самой популярной пиротехники, которую можно приобрести в уфимских магазинах.

Но прежде – полезная информация:
Во-первых, сейчас почти все салоны имеют возможность продемонстрировать вам видеозапись фейерверка, выбранного вами, что очень удобно.

Во-вторых, приобретая пиротехнические изделия, вы должны определить, на какой площадке будете их запускать. По словам продавца-консультанта одной из точек, пиротехнические изделия специалисты делят на несколько классов в зависимости от потенциального уровня опасности. Для использования в домашних условиях допускаются изделия I-III классов, они находятся в свободной продаже. Но покупать и использовать их могут только люди старше 16 лет. Детям давать в руки петарды, «фонтаны» и другие фейерверки запрещается.

Для ракет и батарей салютов, которые относятся к третьему классу, радиус опасной зоны – 30 метров. Это значит, на указанном выше расстоянии не должно быть жилых домов, деревьев, линий электропередачи. Ко второму классу относятся «фонтаны», петарды, чей радиус опасной зоны не превышает 10-15 метров.

Третье. Мощность, высота, громкость, время фейерверка и стоимость зависят преимущественно от калибра изделия. Чем он больше, тем мощнее салют. Профессиональным крупнокалиберным фейерверком считается двухдюймовый.

Итак, какие новогодние салюты есть в уфимских магазинах.

Самые доступные и простые – бенгальские огни (свечи)
Они бывают разных цветов (зеленые, красные, фиолетовые) и размеров от 15 до 65 см, большие (от 40 до 65) рекомендуется втыкать в снег. Кроме того, есть фигурные бенгальские огни (в форме руки, Деда Мороза и т.д.).

Стоимость: 21 — 390 рублей.
Хлопушки
Могут быть с конфетти, серпантином или с игрушкой. По технике безопасности их рекомендуется использовать вне помещения, не направляя в людей. Кстати, маленькие, пороховые, и их детям давать не рекомендуется, а большие – безопаснее, так как это пневмохлопушки. Здесь выбор также велик – от классических до винтажных.

Стоимость: 25 — 390 рублей.
Римские свечи
Они представляют собой картонную трубу с фитилем и отличаются по размеру, который зависит от калибра. Чем больше он, тем красочнее и ярче разрывы. Высота полета зарядов может варьироваться в диапазоне 20-40 метров.

При запуске римской свечи нужно четко следовать инструкции, поданной к изделию. Главное правило – ее нельзя поджигать в руках!

Стоимость: 190 —1500 рублей.
Ракеты
Палки с прикрепленными зарядами различной формы, что также влияет на то, как он будет смотреться в небе. Чем меньше заряд, тем проще эффект, чем больше, тем интереснее и мощнее. Залп ракеты гораздо выше римской свечи. Так, самая большая ракета «Воевода» взлетает до 80 метров.

Стоимость «Воеводы» в наборе (3 штуки) – от 900 рублей.
Фонтаны
Они бывают как маленькие домашние (настольные), которые можно поставить на торт или праздничный стол, так и крупные, достигающие в высоту 5-7 метров. Фонтан — идеальный вариант пиротехники для семей с маленькими детьми, потому как они не издают громких звуков и хлопков, которые могут испугать ребенка.

Стоимость: от 150 рублей.
Петарды
Очень популярное среди покупателей уличное изделие. Отличаются разнообразием: от одного до нескольких хлопков, с дымом, свистом, фитильные и терочные. Цена самых маленьких – порядка 60 рублей. Разновидность петард - наземные фейерверки, похожие на бабочек, которые с жужжанием взлетают с земли, или стилизованные под гранату и другие.
Батареи салютов
Представляют собой связки из картонных трубок, содержащих в себе по одному заряду, количество залпов соответствует количеству трубок, то есть это уже готовая композиция с определенным количеством залпов. Каждый залп имеет свой цвет, форму и высоту подъема. Самые маленькие - семизалповые стоят около 350 рублей.

Стоимость самых больших – 130-150 залпов – от 20 тысяч рублей и выше. Продолжительность такого фейерверка варьируется от 20 секунд до 1,5 минут.
Необходимо помнить!
Пиротехнику рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах и всегда спрашивать сертификат на продукцию. Он должен быть на русском языке, с указанием завода-изготовителя, даты производства и срока хранения. Перед запуском петард нужно тщательно прочитать инструкцию. Никогда не направляйте огни в сторону людей.

Детям запускать фейерверки строго запрещается. Если петарда не сработала, не надо делать повторные попытки, она может взорваться в любой момент.

Счастливого и безопасного Нового года!
Текст и фото: Эльмира Сабирова