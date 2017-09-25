Современные старшеклассники отличаются от своих предшественников, которые выпускались из школы пять или десять лет назад. Большинство из них точно знает, в какой сфере они будут трудиться. И надо отдать должное, выпускники делают выбор в сторону востребованных экономикой и временем специальностей. По данным приемных комиссий вузов Башкирии, если буквально несколько лет назад многие поступали на управленческие, экономические и юридические специальности, то сейчас таких стало значительно меньше. Сегодня все больше школьников связывают свое будущее с инженерными специальностями, естествознанием и математикой, что очень разумно.

