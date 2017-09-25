Эксперты Агентства стратегических инициатив назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшее десятилетие, и, наоборот, те, которые исчезнут. Они представлены в «Атласе новых профессий»
.
В стране рискуют остаться без трудоустройства бухгалтеры, сметчики, менеджеры по кредитам, статистики, корректоры, библиотекари, документоведы/ архивариусы, турагенты, юрисконсульты, провизоры.
Тем не менее доверять прогнозам и рейтингам полностью нельзя, так как точно предсказать, какие именно специальности станут популярными, непросто. Выпускникам следует ориентироваться прежде всего на себя, на свои способности и интересы. А еще надо научиться быть гибкими, на тот случай, если вдруг придётся что-то менять в своей профессиональной карьере.