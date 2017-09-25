 
Профессии будущего
Куда пойти учиться, чтобы не остаться без работы?
Современные старшеклассники отличаются от своих предшественников, которые выпускались из школы пять или десять лет назад. Большинство из них точно знает, в какой сфере они будут трудиться. И надо отдать должное, выпускники делают выбор в сторону востребованных экономикой и временем специальностей. По данным приемных комиссий вузов Башкирии, если буквально несколько лет назад многие поступали на управленческие, экономические и юридические специальности, то сейчас таких стало значительно меньше. Сегодня все больше школьников связывают свое будущее с инженерными специальностями, естествознанием и математикой, что очень разумно.
по данным пресс-центра Уфимского государственного авиационного технического университета, в этом году
559 заявлений
самое большое количество заявлений от абитуриентов зафиксировано на направление «Энергетическое машиностроение»
25 человек
на место
самый большой конкурс — на направление «Системный анализ и управление»
281
балл
самый высокий балл — на направлении «Программная инженерия» и 279 баллов - на направлении «Прикладная математика и информатика»
228
баллов
самый высокий проходной балл – на направлении «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере».
Востребованность выпускников УГАТУ на рынке труда всегда была и остается неизменно высокой. Причем это касается студентов, обучавшихся на специальностях и направлениях как технического, математического, компьютерного и информационного профилей, так и экономического, отметили в вузе.

Так, за 2016-17 учебный год (некоторые специальности предполагают срок обучения 5,5 лет) из 2412 окончивших вуз трудоустроены по специальности 1892 человека, не по специальности – 237, продолжили обучение – 141, призваны в ряды Вооруженных Сил – 49, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 38. А в поиске места работы находятся только около 2% выпускников.

И все же дисбаланс на рынке образовательных услуг и труда пока сохраняется. В стране по-прежнему явный переизбыток экономистов, управленцев, юристов и дефицит врачей, учителей, инженеров, представителей практически всех рабочих специальностей.
Рустэм Хамитов
глава Республики Башкортостан
«По итогам анализа спроса и предложения рабочей силы следует обновить реестр специальностей в колледжах и вузах, составить навигатор новых профессий. Отраслевые министерства и ведомства должны реально оценивать ситуацию на предприятиях с учётом перспективных кадровых запросов, реализуемых инвестиционных проектов, вносить необходимые изменения в программы образовательных организаций. Поручаю Межведомственному совету по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы при Правительстве республики организовать координацию этой работы с выходом на конкретные результаты».
По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в настоящее время острая нехватка наблюдается в строительной и производственной сферах – не хватает каменщиков, бетонщиков, плотников, токарей, фрезеровщиков, арматурщиков, плиточников, шлифовщиков. К примеру, из 45 тысяч имеющихся сегодня в республиканском банке вакансий тысяча вакансий - это электрогазосварщики, более 900 поварских вакансий, свыше 700 - вакансий швей. Очень много требуется рабочих, подсобных рабочих.
Общая потребность республики в рабочих кадрах
Рынок труда по-прежнему нуждается и во врачах разных квалификаций – в первую очередь не хватает терапевтов и педиатров, а также фельдшеров, санитарок, медсестер, слесарей, пекарей, дорожных рабочих, овощеводов, животноводов, помощников воспитателей. А если говорить о том, кому сейчас не очень легко найти работу, кем рынок труда перенасыщен, то из 20 тысяч официальных безработных в Башкортостане 400 юристов и экономистов, 600 бухгалтеров не могут найти себе работу, много желающих также работать директорами, руководителями и начальниками отделов.

«Башинформ» выяснил, какие специальности надо выбирать, чтобы быть востребованным через 10-15 лет.
Стране нужны инженеры
Из-за санкций в России стали активно развивать собственное производство в самых разных областях — от пищевой промышленности до тяжелого машиностроения, соответственно, стране нужны инженеры. По прогнозам аналитиков, спрос на них в ближайшие годы будет только расти.
Специалист информационных технологий
Это одна из наиболее быстро развивающихся сфер экономики. Объем информации сейчас настолько велик, что IT-специалисты становятся весьма востребованными, причем во всех областях. Создание качественного программного обеспечения, его тестирование и оптимизация, обслуживание, разработка новых систем безопасности, защита данных и многое другое делают эту профессию актуальной.
Медицина
Вот уж точно кто не останется без работы. В настоящее время во многих больницах и поликлиниках врачей катастрофически не хватает. Стабильно высоким является спрос на врачей узкого профиля.

В ближайшее время будет расти потребность специалистов в области репродуктологии и геномики. Это связано с тем, что сейчас в медицине осуществляется переход от лечения конкретных болезней и дисфункций к системной работе со здоровьем, превентивной медицине и персональной работе с человеком на уровне генома.

Дерматовенерологи, косметологи, пластические хирурги, диетологи – их услуги сейчас особенно востребованы населением.
Сельское хозяйство
Число вакансий в этом секторе экономики также постоянно увеличивается. Специалисты убеждены, престиж сельскохозяйственных профессий будет расти. Стране нужны агрономы, ветеринары, специалисты в области животноводства. В этой сфере также вводятся технологические нововведения, поэтому труженики, пришедшие работать сюда, должны обладать системным мышлением, знаниями в сфере IT и биотехнологий. В Башкортостане молодые специалисты, приезжающие работать на сельхозпредприятия республики, получают единовременное пособие. Такая материальная поддержка выплачивается врачам и фельдшерам, которые также решили оказывать медицинскую помощь на селе.
Строительство
Специалисты в строительстве нужны, причем спрос есть как на инженерный состав, так и на рабочие кадры. В ближайшей перспективе нужны будут такие специалисты, как проектировщик инфраструктуры «Умного дома». К слову, в Уфе уже возведены четыре таких дома. А также BIM-менеджер-проектировщик, то есть специалист, работающий над полным жизненным циклом объекта; специалист по перестройке/усилению старых строительных конструкций и другие.
Промышленность
Специалисты этой области также не останутся без работы. Машиностроение и металлообработка, топливная и электроэнергетическая, угольная, нефтяная, газовая, а также пищевая, легкая, химическая… Количество вакантных мест здесь всегда выше, чем в остальных отраслях. Еще один плюс в том, что помимо рабочих специальностей в промышленности всегда востребованы и другие специалисты, например, биологи и химики.
Образование
Учительская профессия будет востребована во все времена. По данным БГПУ имени М. Акмуллы, почти у всех выпускников их вуза 100- процентное трудоустройство, но прежде всего это выпускники факультета башкирской филологии, учителя начальных классов, физики, математики, информатики, английского и русского языков.
Биотехнологии
Эта отрасль – одна из самых перспективных. Причем она не только развивается сама, но и кардинально влияет на другие сферы – медицину, энергетику, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство.
Цифры


Общая потребность республики в квалифицированных специалистах с высшим образованием составит в 2018 году – 24 200 человек, в 2019 – 25 100 человек. Наибольшая потребность по усредненным показателям за 2017-2019 годы отмечается по следующим группам специальностей:
1670
специалистов
образование
и педагогические науки

направления подготовки: «педагогическое образование», «психолого-педагогическое образование»
1470
специалистов
информатика и вычислительная техника

направления подготовки:
«прикладная информатика», «информатика и вычислительная техника»
1230
специалистов
клиническая медицина


специальности:
«лечебное дело»,
«педиатрия»
1120
специалистов
техника и технологии строительства

направления подготовки: «строительство»,
«строительство железных дорог, мостов, транспортных тоннелей»
1000
специалистов
техника и технологии наземного транспорта

направления подготовки:
«эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «технология транспортных процессов»
1090
специалистов
сельское, лесное и рыбное хозяйство

специальности:
«агроинженерия»,
«агрономия»,
«лесное дело»
Интересно

Эксперты Агентства стратегических инициатив назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшее десятилетие, и, наоборот, те, которые исчезнут. Они представлены в «Атласе новых профессий».

В стране рискуют остаться без трудоустройства бухгалтеры, сметчики, менеджеры по кредитам, статистики, корректоры, библиотекари, документоведы/ архивариусы, турагенты, юрисконсульты, провизоры.

Тем не менее доверять прогнозам и рейтингам полностью нельзя, так как точно предсказать, какие именно специальности станут популярными, непросто. Выпускникам следует ориентироваться прежде всего на себя, на свои способности и интересы. А еще надо научиться быть гибкими, на тот случай, если вдруг придётся что-то менять в своей профессиональной карьере.
Текст — Эльмира Сабирова
Фото – пресс-центр УГАТУ, БГПУ имени М.Акмуллы, БГМУ, ИА «Башинформ»