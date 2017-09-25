Мода – родом из народа

или Как национальный колорит в одежде становится модной тенденцией в Башкирии
В последнее время в Уфе, на крупных социально-культурных площадках, на телевидении, да и просто на улице все чаще встречаются люди, подчеркивающие свою индивидуальность национальным колоритом в одежде и аксессуарах. И это не кажется странным, а наоборот, выглядит очень привлекательно и вызывает восхищение. Более того, в республике нашлось большое количество последователей этой модной тенденции. Причем эксклюзивные наряды и украшения в башкирском национальном стиле пользуются спросом не только у публичных лиц, но и у индивидуальных заказчиков, и даже среди молодежи. В нашем материале мы попытались выяснить, как национальный колорит в одежде становится модной тенденцией в Башкирии, а самое главное, куда идти за индивидуальностью.
Сегодня в Башкортостане, как и в целом по России, тенденция использования культурных традиций этнического костюма стремительно набирает обороты. В республике проходят конкурсы и фестивали этнической моды, призванные сохранить культурное наследие различных народов. Большую работу в этом направлении ведет Ассамблея народов Башкортостана во главе с ее председателем, депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной. Любовь и уважение к национальным традициям Зугура Рахматуллина демонстрирует своим личным примером. В течение нескольких лет она выступает в костюмах с башкирским национальным колоритом на заседаниях Госдумы, представляет Башкортостан и Россию на международных мероприятиях.
«Национальные мотивы, стилизованные, но сохранившие свои духовные, эстетические и даже религиозные смыслы, современные национальные украшения в сочетании со стильной классической одеждой - это мой своеобразный «неповторимый» образ. Это и ненавязчивое позиционирование окружению моей этничности, это и дань уважения к традиционным ценностям и мастерству наших современных авторов, связь с башкирской эстетикой, о которой я так много писала в своих научных работах. Это, в конце концов, красота, которая вызывает у коллег интерес к моему народу, республике, которую я представляю на федеральном уровне и за рубежом. И если не только женщины, но даже и мужчины-коллеги задают вопросы об этнической принадлежности этих украшений, их внутренних смыслах и говорят, что это очень красиво и необычно, возможно, действительно этноукрашения в современном мире делают его разнообразнее и интереснее.
Мои украшения, несмотря на стилизацию, сохраняют дух и художественные идеи традиционной башкирской эстетики и принципы декоративно-прикладного творчества башкир. И если республиканские мастера говорят, что практически все заказчики просят изготовить национальные украшения именно «как у Рахматуллиной», то представляется, что задан верный эстетический вектор», - говорит об этом депутат.
По ее словам, идея использования национальных украшений и мотивов не только в деловой, но и в повседневной одежде зародилась у нее еще в студенческие годы. Позже, будучи преподавателем кафедры этики, эстетики и культурологии Башгосуниверситета, она начала экспериментировать с одеждой, в которой были легкие этнические мотивы.
«Судя по тому, что среди студентов даже нашлись последователи, а бабушки на улице хвалили за то, что я своими украшениями защищаю себя от сглаза и отпугиваю зло, наверное, все эти новшества и в те далекие времена смотрелись вполне естественно и достаточно привлекательно. Ассамблея народов Башкортостана, которая сегодня является моим общественным поприщем, окончательно развеяла все эстетические сомнения. И сегодня не только представители творческой интеллигенции, деятели искусства и даже министры - и культуры, и образования, главных духовно-идеологических ведомств республики, но и молодёжь используют этнические мотивы и украшения в праздничной, деловой и повседневной одежде. Особенно приятно смотреть на молодых людей в футболках с этническими узорами, девушек в этнических украшениях, в повседневной одежде с этническим орнаментом, с вышитыми в этническом стиле сумочками и иными атрибутами. Удивительно, но это становится модным трендом. Национальные элементы даже в повседневных вещах - это прикосновение к духу своего народа, его истории, философии, религии. Подобная позиция может стать той «духовной скрепой», объединяющей людей различных этносов, воспитывающей уважение друг к другу и подлинный патриотизм», - поделилась своим видением вопроса Зугура Рахматуллина.
И в Париже мы бывали...
Четыре года тому назад в рамках презентации «Башкортостан – жемчужина России» прошел показ коллекции Вячеслава Зайцева, созданной совместно со специалистами производства Башкирские художественные промыслы «Агидель» и компании «Уфимский трикотаж». Еще тогда мэтр российской моды отметил, что у коллекции хорошее будущее.
«Этническая тема популярна во всем мире, причем именно такая, как у уфимцев: деликатно ненавязчивая, не бьющая грубо в глаза «яркими матрешками». Нам удалось совместить современное и национальное, и в целом считаю, что благодаря сотрудничеству произошло замечательное событие в моей жизни и жизни уфимской фабрики», - сказал тогда Вячеслав Зайцев.
По мнению директора БХП «Агидель», депутата Госсобрания республики Зухры Исмагиловой, сегодня все больше людей регулярно стремятся заказать башкирский национальный костюм, который на практике является ценнейшим образцом народного творчества. Одним из главных достоинств такого приобретения является возможность использовать покупку практически для любых интересующих потребностей, включая создание сценических образов, оформление художественных экспонатов и даже для оформления интерьера.
«Я думаю, что наша работа и работа моих коллег показывает, что носить национальные изделия можно гордо и красиво. Лично я, куда бы ни выезжала, во всех мероприятиях присутствую в наших костюмах с национальными элементами, и это всегда вызывает интерес», - отмечает Зухра Исмагилова.
Руководитель предприятия добавила, что в 2018 году в Санкт-Петербурге пройдет Евразийский форум женщин. И российская делегация на этом форуме будет в «агиделевских» платках. Подобный опыт у предприятия уже имеется. В прошедшем в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов команда Башкортостана выступала в бомберах с национальной отделкой, созданных художниками БХП «Агидель».
Дело мастера боится
Сестры Альфия и Гульфия Хамматовы родом из Абзелиловского района вот уже несколько лет специализируются на создании собственных коллекций одежды в башкирском национальном стиле. Однако это не те костюмы, которые в старину носили башкирские женщины, а их стилизованные версии.
«Когда работаешь над каким-либо эскизом, одной дизайнерской идеи недостаточно, - считает Альфия Хамматова. - Необходимо знать свои корни. Поэтому лучшими нашими помощниками являются книги по истории и культуре башкир. Также многое черпаем из интернета, посещаем театры, концерты, выставки. Близость к духовному наследию своего народа вдохновляет на творчество, помогает найти дополнительные мотивации для дальнейшей работы».
Выпускницы Уфимской академии экономики и сервиса всегда находятся в поисках чего-то нового, эксклюзивного. Помимо шитья и дизайна стилизованных костюмов, они вручную воссоздают отдельные элементы национального костюма, такие как «Хакал», «Яулык», «Камзол». А совсем недавно сестры начали шить шапки, шарфы, тюбетейки, галстуки, декорированные в национальном стиле. Такие аксессуарные предметы одежды пользуются большим спросом, признаются они.
За индивидуальностью в мастерскую близняшек Хамматовых приходят и люди искусства, и просто модники. Дизайнеры не скрывают, что испытывают огромную гордость, когда видят результат своего труда, будь то на сцене, на улице или на телеэкранах. Как это было, например, на телеканале «БСТ» в день родного языка.
К сегодняшнему дню девушки уже имеют собственную дизайн-мастерскую «Minzifa», что в переводе на башкирский язык звучит как женское имя Минзифа или же словосочетание «мин зифа» – «я красива».
Ах, эта свадьба..!
Этим летом в Уфе прошла необычная национальная свадьба «Никах туйы». Молодожены Фатима Янбаева и Талгат Юнусов решили организовать одно из главных событий в своей жизни в традиционном башкирском стиле. По версии журнала «Woman'Day», данная церемония бракосочетания признана «Свадьбой года в Башкортостане».
«Я никогда не мечтала о какой-то особенной свадьбе, все получилось само собой. А началось с того, что по старинной традиции жених должен подарить своей будущей супруге подарок, какой она пожелает. На тот момент я мечтала о традиционном национальном башкирском костюме, не сценическом, а именно аутентичном, такой, который носили наши предки», - поделилась Фатима.
За костюмом молодожены обратились к Ильдару Гатауллину, который известен тем, что впервые в мире воссоздал древний башкирский национальный костюм на 3D-принтере. Он и подал жениху и невесте идею о национальной свадьбе, отметив, что это будет первая такая свадьба за последние сто лет.
Само торжество, по словам Фатимы, прошло на открытом воздухе, где все было оформлено в национальном духе, вплоть до угощений. Также молодожены полностью отказались от алкоголя.
«К процессу подготовки торжества мы подошли со всей серьезностью, продумывали каждую деталь, чтобы все смотрелось красиво и органично. Решили привлечь к этому гостей и родственников, которые также должны были присутствовать на церемонии в национальных нарядах. Наши близкие восприняли идею на «ура» и очень помогли с организацией свадьбы, - рассказала Фатима Янбаева. - Мы понимали, что делаем это не только для себя, поэтому пригласили на свадьбу очень много фотографов и видеографов. Как специалисты по продвижению в интернете, мы смогли распространить эти снимки и видео. Поэтому считаем свою миссию выполненной – мы пробудили интерес к башкирской традиционной свадьбе. Наш опыт показал, что современной молодежи это интересно».
Мнение эксперта
«Сегодня наша главная проблема заключается в том, что коренным образом изменилось мировоззрение – основа восприятия мира и себя в этом мире. У модельеров возникает проблема использования традиций, подчеркиваю, традиций, народного костюма, потому что философия наших предков входит в противоречие с современными навязанными извне стереотипами об эталоне красоты, понятиях нравственности, степени свободы и т.д. А потому специалистам остается переносить декоративные элементы на современный силуэт и покрой одежды. И хорошо, если это сделано эстетично, со вкусом, как бы «вписано в форму», - рассуждает на заданную тему кандидат технических наук, доцент Башкирского института развития образования, автор книги «Башкирский костюм: Технология. Конструкция. Декор» Айгуль Камалиева.
Эксперт считает, что использование элементов народного костюма в современной повседневной одежде требует большой деликатности. Она уверена, что в каждом из нас живут воспоминания о наших бабушках в длинных платьях и с платками на головах, дедушкины тюбетейки и другое. И по ее мнению, с этими символами наших корней «нужно обращаться очень бережно и ответственно».
«Я не раз говорила, что использовать национальные элементы в одежде нужно, вопрос в том, как это делать. Недавно я видела сюжет о молодом предпринимателе, к сожалению, не запомнила имя девушки. Она с помощью печати на ткани декорировала белые футболки фотографиями башкирских нагрудников, статуэток из коллекции сарматского золота и т.д. Идея очень интересная и результат получился достойный. Думаю, людей, неравнодушных к своей культуре, ее продукция заинтересует. Беда нашего общества в том, что наша одежда обезличена, мы не носим на себе символов своих корней и традиций и потому медленно теряем связь с предками. Не замечали, что именно во время национальных праздников возникает чувство единства со своим народом, потому что мы погружаемся в мир прошлого, имеем возможность слушать народные песни, кушать национальные блюда, смотреть на артистов в национальных костюмах. Народное – это всегда коллективное. Поэтому чем чаще и дружнее мы будем привносить в свой образ национальные элементы, тем больше шансов сохранить нашу национальную идентичность», - высказала свою точку зрения Айгуль Камалиева.
Текст: Альфия Аглиуллина. Фото: Олег Яровиков, из личного архива Зугуры Рахматуллиной, Гульфии Хамматовой, Фатимы Янбаевой, Айгуль Камалиевой. Видео: Мирон Доровских.