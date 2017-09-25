Инициатива – реализуема!

«Модель инициативного бюджетирования – важный инструмент развития института самоуправления. Программа поддержки местных инициатив в полной мере доказала свою высокую эффективность и социальную значимость. Это направление включается в качестве одного из приоритетов Стратегии развития республики до 2030 г. <…>

Стремление людей взять на себя ответственность за улучшение ситуации в городе или селе, принять участие в конкретных делах по самоорганизации общественной жизни, благоустройству территории, на которой они проживают – это и есть главная движущая сила в укреплении власти на местах».

(из публикации «Программа поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан»)

