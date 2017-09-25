Инициатива – реализуема!

Программа поддержки местных инициатив – не единственный механизм инициативного бюджетирования, существующий в республике.
С 2015 года успешно реализуется программа «Реальные дела», которую инициировало региональное отделение партии «Единая Россия». Проект предполагает совместное решение актуальных проблем сельских поселений, районов и городов Республики Башкортостан путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.
На собраниях, встречах с депутатами Государственного Собрания – Курултая РБ люди сами формируют список наиболее актуальных проблем. А потом помогают их решать - проект предполагает «трудовое» или финансовое участие жителей для вовлечения их в процесс взаимодействия с органами государственной власти. В рамках проекта ремонтируются школы и детские сады, мосты и пешеходные дороги; благоустраиваются памятные места, парки и родники, ремонтируются сети водо-, электро-, тепло- и газоснабжения населения, устанавливаются спортивных и детских площадок и многое другое.
Начиная с 2015 года реализовано уже 1765 инициатив граждан: 870 в 2015 году и 895 в 2016. Финансирование проекта составило 188,2 и 229,9 млн. руб. соответственно. В планах на 2017 год - еще 892 наказов. Финансирование проекта сохранено на прежнем уровне.
Посмотреть, какие из проблем уже решены, а какие проекты находятся на стадии выполнения, можно на сайте
.
В 2017 году стартовал еще один партийный проект – «Городская среда»
. Деньги на него выделяются из республиканского и федерального бюджетов - общий объем финансирования превышает 1 миллиард рублей. Как и в случае и другими формами инициативного бюджетирования, участие горожан в проекте может быть не только финансовым, но и «трудовым». В этом году в «пилотном» режиме проект реализовывался в 21 городе и двух поселках городского типа. Было благоустроено более 400 дворов и 37 общественных территорий. Республика Башкортостан вошла в число регионов-лидеров Российской Федерации по реализации проекта.
Программа рассчитана до 2022 года. Предполагается, что уже с 2018 года «Городская среда» придет во все населенные пункты республики, численность населения в которых превышает 1000 человек.