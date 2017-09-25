 
Инициатива – реализуема!
Как в Башкирии работает инициативное бюджетирование
Улицу Роберта Ахметгалиева в деревне Кушманаково Бураевского района не ремонтировали двадцать лет. За это время главная дорога превратилась в полосу препятствий – ни пройти, ни проехать. У сельчан из Чапаево Давлекановского района другая проблема: забор местного кладбища покосился и поредел – настолько, что перестал быть проблемой для домашней скотины, которая получила свободный доступ на погост. В том же Давлекановском районе, правда, уже в деревне Ивангород, ржавчиной проело старенькую водонапорную башню…

В Республике Башкортостан более 4,5 тысячи населенных пунктов. И почти во всех – свои водонапорные башни, прохудившиеся крыши, плохие дороги и другие бытовые проблемы. Денег в местном бюджете, понятное дело, на все не хватает. Зато есть механизм, с помощью которого в Кушманаково положили ровный асфальт, чапаевское кладбище огородили новым забором, а в Ивангороде решили вопрос с водоснабжением.

Впервые «порулить» бюджетом (конечно, лишь его частью) простым людям доверили в бразильском городе Порту-Алегри в конце 1980-х годов. Чтобы снять социальную напряженность, горожанам предложили самостоятельно определить цели, на которые нужно потратить государственные деньги. В дальнейшем успешный инструмент стали внедрять по всему миру.
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) – это одна из моделей инициативного бюджетирования, которая реализуется при поддержке Всемирного банка. В России эксперименты с инициативным бюджетированием первым начал проводить Ставропольский край – около десяти лет назад. Успешный опыт первопроходца со временем стал тиражироваться и на другие регионы.

В Башкирии программу поддержки местных инициатив внедрили в 2014 году. Тогда в ней участвовали семь районов Зауралья: Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский и Хайбуллинский. После удачного пилота в 2016-м программу распространили уже на всю республику. Тогда же в регионе на основе Института стратегических исследований Академии наук РБ был создан Центр изучения гражданских инициатив, который стал оператором ППМИ в регионе.
Как это работает?
Алгоритм участия в ППМИ прост. Из всего вороха насущных бытовых проблем и идей по совершенствованию жизни надо определиться с самой острой и актуальной – от одного населенного пункта заявить на конкурс можно будет только одну (в городах работа строится по-другому: в них заявителями выступают более мелкие объединения - ТСЖ, советы многоквартирных домов и так далее). Порой для этого нужно провести несколько собраний с участием не только потенциальных «благополучателей», но и представителей местной власти – специально обученные кураторы проектов есть в каждом районе. Итогом последнего собрания должен стать протокол, в котором будет зафиксировано решение о выдвижении на конкурс той или иной инициативы. В местной администрации помогут просчитать ее стоимость и составить смету. Дело в том, что участие в программе возможно только на условиях софинансирования. Причем по правилам субсидия из республиканского бюджета не может превышать одного миллиона рублей. Не менее 5% от суммы субсидии должен выделить муниципальный бюджет (в городе порог выше – не менее 15%), личный вклад граждан должен составить не менее 3% (для горожан – не менее 5%). Участие граждан в проекте может быть и нематериальным – они могут предложить свои рабочие руки или устроить субботник. Также поощряется и привлечение спонсоров.
«Как правило, вклад населения в среднем составляет от 200 до 500 рублей со двора – суммы подъемные. Скорее, финансирование здесь нужно именно для вовлечения граждан в процесс. Когда человек чувствует себя собственником какого-либо объекта, он по-другому к нему относится. Но бывают случаи, когда населенный пункт маленький, а проблема в нем – например, отсутствие дорог или водоснабжения – большая. Тогда люди принимают решение собрать бОльшую сумму, например, скинуться по пять тысяч рублей».
КСТАТИ
В прошлом году на программу поддержки местных инициатив было выделено 300 миллионов рублей. Как рассказали в Министерстве финансов РБ, в проекте бюджета на 2018 год эта сумма увеличена до 400 миллионов.
А судьи кто?
Как отмечает руководитель Центра изучения гражданских инициатив Эльдар Нуртдинов, конкурс проводится максимально прозрачно. Критерии, по которым конкурсантам начисляют баллы, прописываются в постановлении регионального Правительства. Значение имеет уровень софинансирования со стороны населения, муниципального бюджета и спонсоров, доля вовлеченных в проект, число так называемых благополучателей, создание новых рабочих мест (такое редко, но бывает), привлечение средств массовой информации и так далее. Так, дополнительные баллы могут приносить конкурсы детских рисунков, флешмобы и прочие мероприятия, способные показать, насколько решение проблемы может быть важным для населения. Посмотреть, как распределялись баллы в прошлом году, можно по ссылке.
«Шкалу и все рейтинги мы вывешиваем у себя на сайте – люди сами могут посчитать итоговые баллы. Система абсолютно прозрачна, никаких субъективных факторов, когда член конкурсной комиссии начислял бы баллы, предположим, от одного до пяти, у нас нет. Это справедливый механизм».
Постановление Правительства РБ на 2018 год будет скорректировано в ближайшее время. Обо всех изменениях кураторам проектов на местах расскажут во время специальных обучающих мероприятий.
Какие проекты участвуют в конкурсе?
Почти четверть проектов, победивших в конкурсе в 2017 году, связаны со сферой образования. Это замена окон, утепление крыши, оборудование школьных туалетов и прочие бытовые проблемы, мешающие учебному процессу. Большую долю занимают ремонт дорог, благоустройство, водоснабжение, объекты культуры, детские площадки, пожарная безопасность и оборудование кладбищ.
Полный список проектов, участвовавших в конкурсе в 2017 году, и победителей вы найдете в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Среди инициатив, которые заявляются на конкурс, есть и по-настоящему творческие решения. В прошлом году таким оказалось, например, восстановление зимнего сада в амзинской школе в Нефтекамске. В 2017 году одним из самых интересных предложений оказалось оборудование музея в Стерлитамаке.

Интерактивный музей «Очевидное-невероятное» должен появиться в помещении технической библиотеки, расположенной по улице Коммунистической, 2. Как рассказала агентству «Башинформ» инициатор проекта, директор Центральной библиотечной системы города Альфия Асфандиярова, стерлитамакский музей будет похож на уфимский «Интеллектус». Все 20 экспонатов, объясняющих разные законы физики, можно будет потрогать руками. Каждые несколько часов – по расписанию – для посетителей музея будут показывать увлекательное научное шоу. Экскурсоводами станут сами библиотекари – недаром библиотека техническая!

«Подобного музея в библиотеке нигде в Башкирии больше нет, - рассказывает Альфия Асфандиярова. – Таким образом мы рассчитываем увлечь детей наукой, но и взрослым в музее будет интересно. Приятно, что нас поддержали не только жители близ стоящих домов, но и все остальные горожане: многие до сих пор звонят и предлагают деньги на реализацию проекта».

Пока помещение готовят для новых задач, администрация города объявила тендер на закупку экспонатов для музея. Если все пойдет по плану, музей откроет свои двери сразу после Нового года.

О проекте будущего музея Альфия Асфандиярова рассказала главе Башкортостана во время его рабочей поездки в Стерлитамак.

«Я постоянно занимаюсь библиотечной темой. Считаю, что библиотеки должны работать в другом формате. Стеллажи, пыльные книги – это уже позавчерашний день, – отметил Рустэм Хамитов. – Сейчас библиотека должна быть местом встречи, общения. То, что вы делаете, надо показывать другим».

Всем миром
Поскольку проблем много, а сумма субсидии ограничена, «выстреливают» не все проекты. И тогда люди остаются со своими проблемами один на один. И тогда инициативное бюджетирование принимает несколько иные формы.

Для замены старых окон и проводки в Детской школе искусств села Амзя, что в Нефтекамске, нужных баллов не хватило. Как рассказывает преподаватель школы Галина Хохрякова, все дальнейшие решения принимались от безысходности.

«Проблема наша давняя и вопиющая, - рассказывает Галина. - Сначала мы решили просто кинуть клич по родителям, завсегдатаям концертов, выпускникам, друзьям и т.п. Деньги начали присылать и приносить, передавать через знакомых... И тут кто-то из знакомых кинул мне ссылку на «Планету» (интернет-платформа, которая помогает собрать деньги на реализацию нужных проектов. – Ред.), потом я вспомнила, как моя коллега из Саратова через «Планету» насобирала денег на музыкальные инструменты для студии музицирования. И я решила сделать проект. Попытка - не пытка».
Собирать деньги на замену окон помогали друзья педагога, друзья друзей, выпускники, участники сообщества школы в социальных сетях, а еще коллеги-музыканты со всей страны. Галина Хохрякова - член Педагогического общества Карла Орфа, она довольно много проводила музыкально-педагогических семинаров в разных городах.

«Надо понимать, что все это - от безысходности. Лучше бы я собирала деньги на что-то творческое! А не затыкала бы своей кипучей деятельностью дыры в бюджете города, - говорит Галина Хохрякова. Чтобы подготовить классы к зиме, ей пришлось пожертвовать отпуском. - Да, мы насобирали деньги на 19 окон, но еще 31 окно надо менять! Некоторые из них просто готовы развалиться…»

«Уфимские дворики» станут башкирскими
Программа поддержки местных инициатив – не единственный механизм инициативного бюджетирования, существующий в республике.

С 2015 года успешно реализуется программа «Реальные дела», которую инициировало региональное отделение партии «Единая Россия». Проект предполагает совместное решение актуальных проблем сельских поселений, районов и городов Республики Башкортостан путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных ресурсов.

На собраниях, встречах с депутатами Государственного Собрания – Курултая РБ люди сами формируют список наиболее актуальных проблем. А потом помогают их решать - проект предполагает «трудовое» или финансовое участие жителей для вовлечения их в процесс взаимодействия с органами государственной власти. В рамках проекта ремонтируются школы и детские сады, мосты и пешеходные дороги; благоустраиваются памятные места, парки и родники, ремонтируются сети водо-, электро-, тепло- и газоснабжения населения, устанавливаются спортивных и детских площадок и многое другое.

Начиная с 2015 года реализовано уже 1765 инициатив граждан: 870 в 2015 году и 895 в 2016. Финансирование проекта составило 188,2 и 229,9 млн. руб. соответственно. В планах на 2017 год - еще 892 наказов. Финансирование проекта сохранено на прежнем уровне.

Посмотреть, какие из проблем уже решены, а какие проекты находятся на стадии выполнения, можно на сайте.

В 2017 году стартовал еще один партийный проект – «Городская среда». Деньги на него выделяются из республиканского и федерального бюджетов - общий объем финансирования превышает 1 миллиард рублей. Как и в случае и другими формами инициативного бюджетирования, участие горожан в проекте может быть не только финансовым, но и «трудовым». В этом году в «пилотном» режиме проект реализовывался в 21 городе и двух поселках городского типа. Было благоустроено более 400 дворов и 37 общественных территорий. Республика Башкортостан вошла в число регионов-лидеров Российской Федерации по реализации проекта.

Программа рассчитана до 2022 года. Предполагается, что уже с 2018 года «Городская среда» придет во все населенные пункты республики, численность населения в которых превышает 1000 человек.

Одновременно с проектом «Городская среда» в Уфе заработал еще один «чисто республиканский» проект – «Уфимские дворики». Таким образом, горожан привлекают к обустройству придомовых территорий – при этом благоустройство требует комплексного подхода. В 2017 году из бюджета республики на эти цели было выделено 200 миллионов рублей, при этом предельный размер финансирования одного проекта не должен был превышать 3 миллиона рублей. Как и ППМИ, программа «Уфимские дворики» предполагает софинансирование – часть средств выделяется из муниципального бюджета, на долю населения должно приходиться 5-10% от необходимой суммы.

Инициаторами проектов могут выступать советы многоквартирных домов, ТСЖ, жилищно-потребительские кооперативы.

По данным министерства финансов Башкирии, благодаря этой программе в 2017 году было благоустроено более 100 дворов. В 2018 году опыт Уфы будет тиражирован и на другие города. На «Башкирские дворики» из регионального бюджета планируют выделить 300 миллионов рублей.
А что дальше?
Практиками инициативного бюджетирования в Башкирии охвачены все муниципалитеты. Успех республики отметили во время форума стран БРИКС по инициативному бюджетированию, который проходил в Уфе в конце сентября 2017 года.
«Республика Башкортостан является лидером в Российской Федерации по развитию практик инициативного бюджетирования. Работа в этом регионе всем нам позволит обменяться позициями, мнениями по поводу развития практик в странах БРИКС, субъектах Российской Федерации. Для Правительства РФ и Министерства финансов России повышение открытости работы, вовлеченности граждан в принятие решений, в том числе и бюджетных, является одним из ключевых направлений работы».
Дальнейшее развитие механизмов ИБ подразумевает и Стратегия социально-экономического развития РБ до 2030 года. Согласно программе, к 2030 году доля расходов консолидированного бюджета республики через механизмы инициативного бюджетирования должна увеличиться до 10%, а в реализацию таких проектов должен быть вовлечен каждый десятый житель региона.

Как рассказали в Центре изучения гражданских инициатив, одной из перспектив развития инициативного бюджетирования сегодня является создание доходогенерирующих проектов в области сельского хозяйства. Этот механизм предполагает, что субсидии будут выделяться не только на «латание дыр» и поддержку городской и сельской инфраструктуры, но и на объекты, которые в дальнейшем могли бы приносить прибыль. В частности, речь идет о кооперативах , которые могли бы получать деньги на покупку оборудования.
