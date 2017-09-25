«Хроника. Отобрание награбленного. 14 и 15 сентября чинами милиции при участии рабочей милиции производились в некоторых частях города обыски награбленного 12 сентября.

Обыски дали благоприятные результаты. Отобрано много вещей, которые складываются в помещении Совета рабочих и солдатских депутатов».



«Уфимская жизнь», 1917. 16 сентября.



«Хроника.

Убийство. 14 сентября на Богородской ул. Около дома №40 агентами уголовного розыска была устроена засада для поимки известных громил. Когда последние явились к указанному дому и вошли в квартал Никифоровой, там их хотели задержать. Громила Чуприков бросился на агента уголовного отделения Бакаева и стал его душить. Последний все же успел произвести два выстрела из револьвера, которыми Чуприков убит наповал.

Из остальных задержано 6 человек».



«Уфимская жизнь», 1917. 17 сентября.



«Хроника.

Ликвидационная комиссия при Совете рабочих и солдатских депутатов по делу о погроме в г. Уфе 12 сентября с.г. приглашает всех потерпевших от погрома прибыть к 25 сентября к 10 ч утра в бывший губернаторский дом для опознания отобранных у похитителей товаров и вещей и захватить с собой письменное доказательство (счета, фактура, дубликат и прочия) способа приобретения товаров. Свидетельские показания будут приниматься только от частных лиц, которым необходимо своих свидетелей привести с собою, причем взять для себя и для свидетелей от надлежащих участков милиции удостоверения о личности или паспорта».



«Земля и воля» (Уфа), 1917. 24 сентября.



