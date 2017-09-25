 
Уфа-1917
Как город встретил Октябрьскую революцию
7 ноября со дня Октябрьского переворота, ключевого события в новейшей истории, исполнилось 100 лет. Чем жили Уфа и Уфимская губерния накануне революции, как провинциальный город встретил это событие и что последовало сразу за ним – в нашем материале.
Дома низкие, квартиры «мелкие»
Согласно опубликованному «Материалу по учету населения гор. Уфы» за 1916 год, в городе в это время «кроме военных чинов и военнопленных» было зарегистрировано 104 691 человек «обоего пола»: 46 241 мужчина и 58 450 женщин.

Погрешность оказалась велика: перепись проводилась в конце июня 1916 года – время, когда «городское население представляет из себя наиболее подвижную массу»: кто-то из горожан выехал на дачу, иногородние учащиеся разъехались по домам. Необходимость проведения переписи населения в столь неудачный период диктовали правила военного времени: речь шла о распределении продовольствия и дров.
Вполне естественно, что у оценочно-статистического отдела городской управы гендерный дисбаланс вызывал беспокойство: на сто взрослых мужчин в городе приходилось 143 женщины. «За ближайшие три года, не принимая во внимание наличие беженцев и военнообязанных, не досчитываемся естественного прироста населения около 6-7 тысяч человек и не хватает основного фонда 1 тысячи. Это число падает исключительно на взрослый мужской элемент, который и необходимо считать мобилизованным».
Благодаря этому же документу мы знаем, как примерно выглядела Уфа того времени: в городе насчитывалось 6615 домовладений (19 197 квартир). Как подчеркивали авторы доклада, «строения в Уфе не отличаются своей высотой»: абсолютное большинство уфимцев жили на первом (чаще всего – единственном) этаже, 13% - на втором и лишь 0,7% - на третьем. «Преобладающий тип квартир в Уфе мелкий»: о размерах жилых помещений, которые занимали горожане, можно судить по количеству печей. В 77% квартир было по одной-две печи, по три печи насчитывалось лишь в каждой десятой квартире. Более просторные помещения – на 4-10 печей – составляли 12%. И только 95 квартир представляли из себя хоромы – чтобы прогреть их, нужно было больше десяти печей.
Недовольство росло
пропорционально ценам
За годы войны положение россиян ухудшилось катастрофически. Особенно тяжело приходилось в сельской местности – женщины, оставшиеся без мужской рабочей силы, выдерживали недолго. По словам Геннадия Мордвинцева, если в мае 1914 года 100 яиц на рынке в Бирске стоили 16 копеек, в мае 1917 – уже 1 рубль 60 копеек. Если зарплаты выросли в среднем в три раза, продукты подорожали в десять раз, одежда и обувь – в 10-15 раз.
«Экономической литературой установлено, что важнейшими причинами повышения цен на все без исключения предметы продовольствия являются: падение курса нашего рубля, расстройство железнодорожного транспорта, военный железнодорожный налог, повышение цен на рабочие руки, спрос со стороны армии и нездоровая спекуляция.

<…> в нашей Уфимской губернии, как губернии, вывозящей сырье, недостаток в мучных продуктах обнаруживается только в горнозаводском районе и городах и то, главным образом, в отношении крупчатки. За последнее время выдвигаются мясной и дровяной кризисы. Первый наиболее ярко выясняется в городах и горнозаводском районе, второй пока только в Уфе. Но более всего, однако, испытывает губерния недостаток в сахаре и соли.

По сведениям управы, имеющегося количества соли в стране вполне достаточно: нужно лишь перевезти ее. Что же касается сахара, то такового не хватит на весь год до новой кампании; поэтому неминуемо выступает вопрос о нормировке его потребления».

Журналы Уфимского Губернского Земского собрания, доклад «О дороговизне». 15-20 января 1916 года.

Тогда же, в 1916 году, в Уфимской губернии сахар, соль, муку и другие продукты стали отпускать по карточкам.
От Февраля к Октябрю
Февральскую революцию в Уфе встретили доброжелательно. Свержение самодержавия приветствовали на многотысячных митингах и демонстрациях. А либеральные газеты даже писали, что люди в одночасье из монархистов превратились в республиканцев.
Геннадий Мордвинцев,
кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник НИИ Академии ВЭГУ, член-корреспондент Российской академии военных наук.
«В Уфе были хорошо осведомлены о том, что происходит в Петрограде. Связи в столице были, в конце концов, в Государственной Думе было шесть депутатов от губернии. Телефон и телеграф тоже работали – причем у каждой партии были свои шифры. Вот представьте, депутат Госдумы пишет в Уфу своему другу-интеллигенту: «Тетушка заболела». Все понятно: «придворная камарилья» уступает давлению, значит, здесь тоже нужно нажимать. К революционным событиям здесь были готовы».
Известия о событиях в Петрограде уфимские газеты опубликовали только 3 марта. В этот день в здании Уфимской городской думы (ныне – Министерство внутренних дел по РБ) прошло экстренное заседание. В поддержку существующего строя собравшиеся решили создать общественную организацию – так появился Губернский комитет общественных организаций, председателем которого избрали уфимского городского голову Александра Верниковского. Президиум комитета возглавил социал-демократ, меньшевик Ибрагим Ахтямов. В ночь на 6 марта Временное правительство отправило в отставку губернаторов. Вместо последнего царского губернатора Петра Башилова губернию возглавил комиссар временного правительства Павел Коропачинский. Летом его сменил секретарь уфимской земской управы Виктор Герасимов.

Вечером 3 марта рабочие и солдаты уфимского гарнизона приняли решение образовать Совет рабочих и солдатских депутатов. 5 марта Совет был сформирован, председателем был избран Николай Брюханов, в апреле на эту должность переизбрали эсера Виктора Гиневского. А накануне октябрьских событий, когда власть в губернии перешла в руки Совета, его возглавил Алексей Свидерский.
В мае 1917 года в Москве открылся Всероссийский мусульманский съезд. На нем башкирские делегаты, в числе которых был и Ахмет-Заки Валиди, создали бюро башкирского народа. Тогда же началась подготовка I Всебашкирского съезда, который прошел 20 июля в Оренбурге. В частности, на нем была принята резолюция о территориальной автономии, а также избран руководящий орган – Башкирское центральное (областное) шуро (совет). II Всебашкирский съезд прошел в августе в Уфе.
Ахмет-Заки Валиди Алексей Свидерский Николай Брюханов
Уфа солдатская
Если накануне Первой мировой войны численность населения Уфы составляла 110 тысяч человек, осенью 1917 года она увеличилась до 180 тысяч: город наводнили эвакуированные, беженцы, военнопленные и военные – в Уфе располагался 40-тысячный гарнизон. В городе, относящемся к Казанскому военному округу, дислоцировались 103-й, 144-й и 127-й запасные пехотные полки. Больше всего беспокойств доставлял последний: по словам историков, солдаты 127-го полка славились своей безнаказанностью и представляли собой скорее сброд, чем организованную армию.

Как пишет уфимский историк Андрей Егоров, мест в казармах на всех не хватало. Поэтому воинские части размещались в гостиницах и в верхних этажах магазинов. Купцам это доставляло массу неприятностей. Солдаты плевались и выкидывали мусор прямо из окон, да и в остальном вели себя не очень прилично. На трех мирных жителей в городе приходился один человек с оружием.
«2 адреса: Казань, Командующему войсками, ВОК

Из Уфы 60/70 103 23/9 12 24

Принята 22/9 1917

Из Уфы 57/167 №46

Город Уфа [в] настоящее время переполнен войсками [,] беженцами [,] военнообязанными воюющих с нами держав точка Все наличные помещения казенных [,] общественных и частных домов города [,] не исключая школ [,] до невозможности переполнены точка Между тем ежедневно продолжается массовый прилив новых пополнений во все войсковые части [,] размещать которые ввиду совершенного отсутствия помещений невозможно точка Положение критическое [,] возможны эксцессы на почве недостатка помещений точка Обсуждая совместно [со] специальной комиссией и представителями военного ведомства создавшееся безвыходное положение [,] городское управление ходатайствует о приостановке [,] насколько это возможно [,] присылки [в] войсковые части новых пополнений [,] разгрузке города путем перевода войсковых частей [в] уездные города губернии точка

Товарищ городского головы Гиневский»

Телеграмма уфимского городского головы В.П. Гиневского командующему Казанским военным округом и Казанскому военно-окружному комитету о необходимости разгрузки Уфы от войск. 23 сентября 1917 г.

«Столкновения на разной почве в городе начались с конца марта. Основными участниками были две категории: солдаты и уголовники. В начале апреля по всей стране были амнистированы 40 тысяч уголовников, 600 из них вышли в Уфе. Денег, чтобы доехать до дома и прокормиться в дороге, у них не было - приходилось «браться за старое».
Геннадий Мордвинцев, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник НИИ Академии ВЭГУ, член-корреспондент Российской академии военных наук.
Из-за чего случались погромы?
Одним из самых серьезных потрясений для Уфы в 1917 году стал бунт, который случился… из-за галош. Столкновения праздно шатающихся солдат и торговцев происходили в городе и раньше, однако событие 12 сентября, как написали бы в новостях сегодня, «потрясло всю губернию».

По свидетельствам очевидцев, погром начался утром. В тот день в магазине Абдулкадира Сагадеева на Верхне-торговой площади по продовольственным карточкам продавали дефицитные галоши - по одной паре в руки. Около 10 утра покупателям объявили о том, что обувь закончилась. Недовольная толпа потребовала обыскать магазин. Группа рабочего контроля обнаружила под прилавком две припрятанные коробки галош. Их мгновенно распродали, однако очередь все равно не расходилась. Напряжение в толпе нарастало - и в какой-то момент в окно магазина полетел первый камень.
По воспоминаниям одного из трех комиссаров рабочей милиции Тимофея Кривова, участвовавшего в ликвидации беспорядков, разобравшись с лавкой Сагадеева, бунтари принялись грабить соседние магазины. «Толпа погромщиков обрастала обывателями, беженцами, разложившимися солдатами из тыловых частей…».

Милиция в этой ситуации оказалась бессильна.
«Первым к месту погрома прибыл с группой милиционеров П.И. Зенцов. Но милиция и солдатские патрули ничего не могли сделать…

Приехавшие на место происшествия губернский комиссар Временного правительства Герасимов, председатель Уфимского Совета эсер Гиневский проявили полную растерянность…

…Я немедленно отправился туда с пятью милиционерами. Здесь вместе с начальником другого милицейского участка – Никитой Токаревым мы попробовали путем разъяснения прекратить погром. Но наши уговоры оказались безуспешными.

В этот момент члены исполкома во главе с А.И. Свидерским обсуждали вопрос о мерах по пресечению погрома. П.И. Зенцов предложил срочно двинуть в торговый центр города дружины рабочих-железнодорожников. Все согласились».

Из воспоминаний Т.С. Кривова о работе в милиции Уфы в 1917 году.
Разогнать бунтовщиков удалось лишь к вечеру. Уфимский Совет обратился к командующему Казанским военным округом с просьбой разрешить ввести в Уфе военное положение.
«13 сентября на улицах расклеено следующее воззвание Совета р[абочих] и с[олдатских] депутатов:

«Разразившиеся вчера позорные события служат явной угрозой интересам Родины и революции.
Преступная рука темных сил чувствуется в той бессмысленной жажде разрушения, которая охватила разных людей.
Необходимы самые решительные меры, чтобы в губительном бунте улицы народ не потерял своего гражданского сознания и совести.
Во имя революционного порядка Уфимский комитет Совета солд[атских] и рабоч[их] депутатов постановил:

1) Запретить всякие сборища и митинги как на улице, так и в закрытых помещениях.
2) Запретить хождение по улице позднее 9 ч вечера без удостоверения Совета солд[атских] депутатов, а также воинских учреждений.

Всякое неисполнение этого постановления будет пресекаться самыми решительными мерами. С неповинующимися будет поступлено как с явными врагами революции, которые действуют на руку сторонника Корнилова.

Исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов».

Газета «Уфимская жизнь», 1917. 14 сентября.

О последствиях погрома, ходе расследования и «отобрании награбленного» писали все газеты.
«Хроника. Отобрание награбленного. 14 и 15 сентября чинами милиции при участии рабочей милиции производились в некоторых частях города обыски награбленного 12 сентября.
Обыски дали благоприятные результаты. Отобрано много вещей, которые складываются в помещении Совета рабочих и солдатских депутатов».

«Уфимская жизнь», 1917. 16 сентября.

«Хроника.
Убийство. 14 сентября на Богородской ул. Около дома №40 агентами уголовного розыска была устроена засада для поимки известных громил. Когда последние явились к указанному дому и вошли в квартал Никифоровой, там их хотели задержать. Громила Чуприков бросился на агента уголовного отделения Бакаева и стал его душить. Последний все же успел произвести два выстрела из револьвера, которыми Чуприков убит наповал.
Из остальных задержано 6 человек».

«Уфимская жизнь», 1917. 17 сентября.

«Хроника.
Ликвидационная комиссия при Совете рабочих и солдатских депутатов по делу о погроме в г. Уфе 12 сентября с.г. приглашает всех потерпевших от погрома прибыть к 25 сентября к 10 ч утра в бывший губернаторский дом для опознания отобранных у похитителей товаров и вещей и захватить с собой письменное доказательство (счета, фактура, дубликат и прочия) способа приобретения товаров. Свидетельские показания будут приниматься только от частных лиц, которым необходимо своих свидетелей привести с собою, причем взять для себя и для свидетелей от надлежащих участков милиции удостоверения о личности или паспорта».

«Земля и воля» (Уфа), 1917. 24 сентября.

«Ни комиссары Временного правительства, ни Губернский комитет общественных организаций в данной ситуации ничего сделать не смогли – реальная власть оказалась у Совета, и так или иначе все к этому пришли. 28-29 августа в Уфу пришла телеграмма о мятеже Корнилова с предложением об организации местных революционных сил. Организация сопротивления пала на уфимский Совет. Так в городе был создан революционный штаб, который стал прообразом ревкома – революционного комитета. Такие же штабы были созданы в Мензелинске и ряде других городов губернии».
Геннадий Мордвинцев, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник НИИ Академии ВЭГУ, член-корреспондент Российской академии военных наук.
Не революцией единой
Конечно, революционная борьба касалась далеко не всех. Город жил своей жизнью: люди обсуждали кино, ходили на танцы, устраивали вечеринки. В 1917 году в городе работало несколько кинотеатров: «Фурор» на Бекетовской (ныне ул. М. Карима), «Вулкан» на Большой Казанской (ныне – ул. Октябрьской революции), «Луч» на Большой Успенской (ныне – ул. Коммунистическая), «Мир» в Ушаковском парке (теперь – парк им. Матросова), «Эффект» на Центральной (ул. Ленина). Новинок уже не показывали – в военное время киноиндустрия в стране пришла в упадок. Поэтому в залах кинотеатров нередко давали другие увеселительные представления – выступления лилипутов, юмористов, куплетистов и других артистов.

Чем жила Уфа того времени, хорошо рассказывают газетные объявления. Война войной, но и зима не за горами – время покупать шубы, валенки и пуховые платки. А еще – продавать велосипеды, искать утерянные вещи, лечить зубы (и не только зубы), готовить детей к экзаменам…
О чем еще писали газеты, можно прочитать в материалах из Архива печати РБ, опубликованных на сайте ИА «Башинформ».
О перевороте рассказал телеграфист
Весть о большевистском перевороте пришла в Уфу утром 26 октября (8 ноября по новому стилю). Начальство приказало телеграфисту Степану Галкину уничтожить телеграмму, однако тот оказался коммунистом и с честью выполнил задание партии. Галкин скопировал текст и передал его большевикам. На общем собрании исполкомов Уфимского совета рабочих и солдатских депутатов, Губернского совета крестьянских депутатов, Уфимского мусульманского военного совета и Районного железнодорожного комитета было принято решение создать губревком, председателем которого избрали Алексея Свидерского. Помимо большевиков в губревком вошли и левые эсеры. Правда, полностью сосредоточить власть в своих руках удалось не сразу.
«Все каналы связи были перекрыты – железная дорога и телеграф работали на Временное правительство. Все в губернии понимали, что что-то произошло, но что именно произошло – было непонятно. Со всех сторон в Уфу шли телеграммы: «Сообщите, что случилось? Какие из слухов реальны?». Через пару дней после переворота Совет принял решение: уфимский губревком власть в свои руки не берет, а всего лишь выполняет надзорные функции...».
Геннадий Мордвинцев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИИ Академии ВЭГУ, член-корреспондент Российской академии военных наук.
Однако уже в ноябре власть в губернии полностью сосредоточилась в руках большевиков: Уфимский комитет общественных организаций распустили, а губернского комиссара Временного правительства Виктора Герасимова за отказ передать дела губревкому посадили под домашний арест. Вооруженных столкновений не происходило. Как пишут историки, ключевые посты в губернии большевики заняли еще в сентябре, к тому же их поддерживал уфимский гарнизон - возможности «применить силу» у старой власти не было.
За предоставленные материалы благодарим Национальный музей Республики Башкортостан
и Книжную палату Республики Башкортостан.

Документы цитируются по изданиям:
- Миграция военного времени (1914-1920) в Уфимской губернии: сборник документов и материалов / Акад. военных наук Российской Федерации, Региональное отд-ние по Республике Башкортостан, Упр. по делам архивов Республики Башкортостан, Восточная экономико-юридическая гуманитарная акад. (Акад. ВЭГУ) ; [редкол.: Г. В. Мордвинцев (отв. ред.) и др.]. – Уфа, Акад. ВЭГУ, 2015.
- Правоохранительные органы Уфимской губернии в годы революций и гражданской войны (1917-1922 гг.): сборник документов и материалов / Арх. упр. при Каб. министров Респ. Башкортостан, Восточный ин-т экономики, гуманитарных наук, упр. и права; [авт.-сост.: Г. В. Мордвинцев (рук.) и др.]. - Уфа: Восточный ун-т, 2006.

Подготовила Дарья Петрова.