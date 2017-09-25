«Экономической литературой установлено, что важнейшими причинами повышения цен на все без исключения предметы продовольствия являются: падение курса нашего рубля, расстройство железнодорожного транспорта, военный железнодорожный налог, повышение цен на рабочие руки, спрос со стороны армии и нездоровая спекуляция.
<…> в нашей Уфимской губернии, как губернии, вывозящей сырье, недостаток в мучных продуктах обнаруживается только в горнозаводском районе и городах и то, главным образом, в отношении крупчатки. За последнее время выдвигаются мясной и дровяной кризисы. Первый наиболее ярко выясняется в городах и горнозаводском районе, второй пока только в Уфе. Но более всего, однако, испытывает губерния недостаток в сахаре и соли.
По сведениям управы, имеющегося количества соли в стране вполне достаточно: нужно лишь перевезти ее. Что же касается сахара, то такового не хватит на весь год до новой кампании; поэтому неминуемо выступает вопрос о нормировке его потребления».
Журналы Уфимского Губернского Земского собрания, доклад «О дороговизне». 15-20 января 1916 года.