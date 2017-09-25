 

Нам есть,
куда расти

Как изменится демографическая ситуация в Республике Башкортостан в ближайшее время.
В конце года должна быть принята Cтратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года. Один из основных разделов документа будет посвящен человеческому развитию. О том, сколько человек будет жить в регионе к 2030 году, зачем уезжают и от чего умирают жители Башкирии и для чего нам нужно министерство семьи – в специальном проекте ИА «Башинформ».
Детей в Башкирии, как и по всей стране, стало рождаться меньше (см. инфографику). По данным Башстата, в первом полугодии 2017 году рождаемость снизилась на 12%.
Естественное движение населения за 10 лет*
Рустэм Хамитов,
Глава Республики Башкортостан:
«Нас не должно успокаивать, что среднероссийская цифра такая же, что мы находимся в среднероссийском тренде. Нам хотелось бы выглядеть лучше.
Одновременно мы понимаем, что действуют две причины.
Первая – это демографическая яма, в которую идет вся страна. Сегодня мы пожинаем плоды конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда рождаемость была сверхнизкой.
Вторая – то, что наши граждане, особенно молодые люди, начали считать свои доходы. Если нет возможности содержать второго, третьего ребенка или просто нет возможности завести ребенка, то откладывают это на потом. Эти минус 12 процентов являются для нас проблемой.
Одно только немного нас радует, что и смертность снижается. По отношению к первому полугодию 2016 года мы имеем минус 2,6 процента по снижению смертности. Но в целом снижение смертности не компенсировало нам снижение рождаемости. Демографического прироста нет. Мы попали в зону отрицательного демографического роста, что само по себе является, конечно, неприятным событием и для страны в целом, и для нашей республики. Вот, наверное, самое главное разочарование первого полугодия».
Ученые Института стратегических исследований РБ, которые занимаются разработкой «Стратегии-2030», составили четыре варианта демографического прогноза – низкий (или пессимистичный), средний (реалистичный), высокий (оптимистичный) и базовый (инерционный, при котором все показатели – рождаемости, смертности, миграции – останутся без изменений на протяжении всего прогнозного периода).

По словам старшего научного сотрудника Института стратегических исследований РБ Наили Шамсутдиновой, при любом развитии событий демографические тренды (общие для Башкортостана и России) сохранятся: это снижение числа рождений, старение населения, снижение численности трудоспособного населения и как следствие рост демографической нагрузки (количества детей и пенсионеров) на трудоспособное население.

Сколько людей будет жить в республике*
Во многом все объясняется математически: потенциальные мамы, которые будут рожать детей вплоть до 2030 года, появились на свет в 1990-х и начале «нулевых», то есть в период той самой «демографической ямы».

В целом же республика, как и страна вообще, идет по пути развитых стран, для которых характерно взросление материнства, рождение детей вне брака, увеличение доли бездетных и уменьшение доли многодетных матерей.

Лучше раньше, чем позже

Возраст женщин, которые впервые становятся мамами, в Башкирии приблизился к 25,7 годам (для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 25 лет, в 2000 – 23,7 лет, а в 1990 – 23,1). В городах возраст первого материнства закономерно выше – 26,4 года. Причем если раньше врачи использовали обидный для многих термин «старородящая», теперь его подменили более мягким – «первородящая». Правда, с указанием возраста.
Римма Утяшева, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, депутат Госсобрания – Курултая РБ:
«Мы говорим, что фертильный возраст женщины – 18-47 лет, однако фактически он короче. У нас в акушерстве принято, что самое «красивое», комфортное репродуктивное здоровье приходится на возраст 22-28 лет. Важно понимать: чем ближе к 40 годам, тем меньше у женщины возможности родить. Уже ближе к 30 годам увеличивается риск развития осложнений, с годами могут появляться те или иные болезни, гормональные сбои. Если до этого возраста у женщины нет детей, это значит, что она либо сдерживала свое фертильное здоровье (контрацепцией или абортами), или не задумывалась, что у нее вовсе нет возможности забеременеть».

Что мешает семьям расти?

Факторов, удерживающих жителей Башкирии от рождения ребенка, много (см. инфографику). Но в тройке ответов-лидеров, помимо абстрактного «не планировали» - материальные и жилищные трудности.
Чтобы помочь мама и папам с решением квартирного вопроса, в Башкортостане разработана программа поддержки молодых семей. В марте 2017 года глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в регионе, согласно которому молодые родители при рождении ребенка получают право на единовременную социальную выплату. Причем право на поддержку имеют также матери и отцы-одиночки. 300 тысяч рублей должны быть направлены на улучшение жилищных условий. Сертификаты первым счастливчикам Рустэм Хамитов вручил лично.
Рустэм Хамитов,
Глава Республики Башкортостан:
«Когда спрашиваешь, почему у нас сегодня с рождаемостью плохо, отвечают: «ну, вот денег не хватает на квартиру, с родителями живём». И мы хотели показать, что, приняв такую программу, будем помогать семьям, у которых рождаются первенцы, будем помогать решать жилищный вопрос. Сегодня это очень важно <…> У нас сегодня ухудшается демографическая ситуация, снижается рождаемость. Нам нужны дети. И мы готовы делать всё для того, чтобы помогать молодым семьям.

Смотрите, что получается. Когда рождается первый ребенок в семьях, которые нуждаются в квартирах, можно получить 300 тысяч рублей, за второго ребенка – материнский капитал. За третьего ребенка можно получить бесплатный земельный участок. Только рожай».
Эти меры – не единственная господдержка, на которую могут рассчитывать семьи сегодня. Так, в правительстве региона разработали меры дополнительной поддержки студенческих семей с детьми, повышения качества жизни многодетных семей и другие. На реализацию этих мер в 2017 году из бюджета республики потребуется выделить дополнительно 168,5 млн рублей, в дальнейшем — 669,4 млн рублей ежегодно.

Не в деньгах счастье

Однако далеко не всегда деторождение зависит от экономического благосостояния. Более того, исследователи приходят к выводу о наличии обратной связи между уровнем дохода и количеством детей. Пример представлен на инфографике внизу. К низшему социальному слою относятся семьи, доходов которых едва хватает на питание, к нижнему среднему – семьи, способные прокормиться и купить одежду, к верхнему среднему – семьи, у которых есть деньги и на крупные покупки (кроме автомобиля), к высшему – те, кто может купить и автомобиль.
Количество детей у разных социальных
слоев населения*
Что действительно имеет значение – это ценности и репродуктивные установки каждой конкретной семьи. И в этом смысле республика действительно выглядит «бодрее», чем Россия в целом. По данным социологического исследования «Стратегия социально-экономического развития РБ», показатель «идеального» количества детей в республике – 2,55. Это означает, что большинство семей ориентированы на рождение как минимум двоих детей.

Большую роль здесь играют сельские жители. Даже переезжая в город, сами являясь детьми многодетных родителей, они не теряют установок на многодетность.

А вот «ожидаемое» количество (то есть скорректированное на реальные жизненные обстоятельства) гораздо меньше – 2. В связи с этим ученые говорят о нереализованном репродуктивном потенциале. Гипотетически родители готовы к большему количеству детей, но на практике – что-то мешает.
«Если говорить о перспективах республики, нам необходимо поднять проблему стимулирования многодетных семей. Это серьезная проблема. Например, рождение четвертого ребенка у нас материально никак не стимулируется. Есть благополучные семьи, которые ориентированы на многодетность. И они идут на рождение четырех и более детей на свой страх и риск, прекрасно понимая, с какими проблемами им придется столкнуться».
Гульдар Хилажева,
ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ
«Сегодня только 6% семей в России имеют троих-четверых детей, а нужно, чтобы таких семей было 60%, нужно делать ставку именно на такие семьи. Нужно принять Президентскую государственную программу: изменить принцип оплаты труда родителям, у которых трое и более детей – ввести надбавку к обычной зарплате в виде семейной зарплаты. Если многодетная мама не работает – платить ей среднюю зарплату, обеспечить жильем многодетную семью. На уровне регионов нужно отказывать уже персонифицированную помощь для каждой семьи. Нужно создавать семьям условия для реализации из знаний и способностей».
Римма Утяшева,
врач-гинеколог, кандидат медицинских наук, депутат Госсобрания – Курултая РБ
«Нужно создавать определенную среду, в которой семьям с детьми будет комфортно. Мы не говорим о том, что нужно давать им деньги – понятно, что это только один из инструментов, и он не самый эффективный. По сути, нужно инвестировать в ту среду, в которой люди будут жить: улучшать жилищные условия, развивать индустрию семейных событий, давать возможности дополнительного образования. Сейчас этим занимаются отдельные инициативные люди, но нужен комплексный подход. Семья должна стать стратегическим проектом».
Денис Попов,
руководитель Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ

Равнение
на семью

Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан, которая будет принята до конца года, должна в том числе вернуть семье статус «ячейки общества». Разработчики «Стратегии-2030» выделяют семью в качестве стратегического приоритета по направлению развития человеческого потенциала. Это безусловная ценность, которую разделяет большинство населения республики.
Ирина Утяшева, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Башкортостанстата:
«В советское время экономическая роль семьи снизилась: учились и лечились все за счет государства. Сейчас мы говорим о том, что только крепкая благополучная семья может выдержать экономическую нагрузку – на оплату образования, покупку жилья, услуги здравоохранения, жилищно-коммунальные услуги. С другой стороны, только в крепкой благополучной семье может быть в полной мере реализован человеческий потенциал. Это такой оборотный процесс: государство поддерживает семью, а семья помогает социально-экономическому развитию республики».
Первые шаги в укреплении позиций семьи уже сделаны: в республике подписан указ о создании Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан – дополнительную приставку в названии и дополнительные функции, связанные с помощью семье, получил Минтруд Башкирии. Новое ведомство будет аккумулировать вопросы материнства, детства, семейных отношений, прежде «разбросанные» по нескольким министерствам – здравоохранения, труда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, других ведомств.

Жить хорошо.
А хорошо жить – еще лучше!

Важно понимать, что вопросами рождаемости демографическая ситуация не исчерпывается. Более того, если в этом плане Башкортостан на фоне других регионов пока выглядит «выше среднего», то по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) мы замыкаем лишь двадцатку – другие регионы приходится догонять.

ИРЧП – это интегральный показатель, который нужен, чтобы сравнивать регионы и страны по уровню долголетия, образования и качества жизни. Говоря грубо, воспроизвести на свет новых людей мало – нужно дать им образование и создать условия для долгой и комфортной жизни.

Сегодня по такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни Башкирия находится примерно на 40 месте. Если в среднем по стране ОПЖ составляет 71,9 года, то в республике – всего 71. Причем жители села умирают раньше горожан, а мужчины живут на 11,5 лет меньше женщин.

В структуре смертности населения преобладают болезни кровеносной системы и онкологические заболевания, однако настоящим бичом для России, и особенно для Башкортостана, исследователи называют внешние причины – самоубийства, дорожно-транспортные происшествия и другие ЧП и алкоголь (см. инфографику).

Ирина Утяшева, начальник отдела статистики населения и здравоохранения Башкортостанстата:
«Самая распространенная причина смерти – это болезни системы кровообращения. Однако важно понимать: это одна из самых «старых» причин, чаще всего от нее умирают люди преклонного возраста, хотя, к сожалению, есть и исключения. Когда мы говорим о внешних причинах и инфекционных заболеваниях, в большинстве случаев смерть наступает преждевременно: от инфекций (СПИД, туберкулез, гепатиты и др.) – в среднем в 40,8 лет, по внешним причинам – 47 лет, средний возраст суицида – 45,8 лет. Внешние причины часто носят социальный характер, и с ними обязательно нужно бороться».

Где родился – там не пригодился?

Как говорят социологи, если меры по поддержке рождаемости всегда рассчитаны на длинную перспективу, то миграция отражает социально-экономические процессы здесь и сейчас.

Башкирия всегда была регионом-донором. Имея относительно высокую рождаемость, большую долю сельского населения, республика «отдавала» своих людей в другие регионы. Важную роль играло и то, что окраинные территории на границе республики имели ограниченные условия для занятости, получения образования, что стимулировало как внутрирегиональную миграцию (по республике), так и межрегиональную. Активные миграционные процессы имеют место и сегодня.

По данным Башкортостанстата, только в 2016 году в другие регионы выехали более 46 тысяч человек, приехали в республику из других регионов около 40 тысяч – за год на межрегиональной миграции мы потеряли 6745 человек. Это меньше, чем в предыдущие годы, но радоваться рано. Социологи называют этот спад «отложенными планами»: из-за трудностей в экономике (кризиса, как принято говорить) потенциальные мигранты пока заморозили свои намерения.

Главная угроза для социально-экономического благополучия республики заключается в том, что 80% тех, кто уезжает, - люди трудоспособного возраста, семейные, которые увозят с собой детей, или те, кто только собирается обзавестись семьей и детьми – уже за пределами региона.

Гульдар Хилажева, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ:
«В результате миграции республика теряет свой человеческий потенциал. Так, более подробный анализ возрастно-половой структуры выезжающих за пределы республики показывает, что наиболее активными являются возрастные группы от 15–-19 до 30–34 лет (от 5 до 8 тыс. выбытий в каждой возрастной группе). Это наиболее активные в брачном и репродуктивном отношении возраста. С 35 лет миграционная активность значительно снижается. За пределы республики выезжает больше женщин, чем мужчин. Число выбытий среди женщин превышает примерно на тысячу в каждой возрастной группе среди 15-34-летних. Таким образом, межрегиональная миграционная убыль населения, особенно ее трудоспособной части, негативно отражается на демографическом потенциале, потенциале брачности, репродуктивном потенциале региона».
Чаще всего едут за высшим образованием и хорошей работой. Исследователи даже составили топ-13 регионов, куда стремятся наши соотечественники: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Челябинская, Московская, Свердловская, Оренбургская и Самарская области, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Удмуртия и, конечно, Москва с Санкт-Петербургом. 45-62% тех, кто направляется в Сибирь, едут на работу, 40-45% тех, кто едет в центральные регионы, - абитуриенты, которые поступают в учебные заведения. Большая доля «эмигрантов» в соседние регионы – это тоже студенты, которым из приграничных районов далеко и невыгодно добираться до Уфы.

Еще немного цифр: по данным социологического исследования Центра изучения человеческого потенциала ИСИ РБ, к переезду (неважно – внутри республики или за ее пределы) готов каждый десятый житель Башкирии, и сделать это они готовы при первой возможности. Каждый десятый – это очень усредненная цифра, среди жителей малых и средних городов этот показатель достигает 18%. Причины недовольства существующим укладом жизни те же: невозможность проявить себя в профессиональной сфере, решить вопросы с жильем и получить (или дать своим детям) хорошее образование.
Планируете ли вы переезжать?
Говоря о трудовой миграции, нельзя не сказать о временной и маятниковой миграции. К первой категории относятся, например, вахтовики, которые уезжают из дома как минимум на месяц. Ко второй – те, у кого дом и работа находятся в разных муниципалитетах или даже регионах. Так, маятниковые миграции распространены между Уфой и районами, входящими в Уфимскую агломерацию. На постоянную численность населения эти миграционные потоки влияния не оказывают. Но создают трудность для каждой конкретной семьи.

Еще один сложный вопрос – миграция внутрирегиональная. Как и временная, она не оказывает влияния на общую численность населения, но сильно ослабляет отдельные районы.
«Наш регион сильно дифференцирован по многим показателям социально-экономического и демографического развития. Специалисты выделяют семь субрегионов: центральный, южный, западный, северо-западный, уральский, северный и северо-восточный, каждый из которых имеет свои особенности развития. Большая часть трудоспособного населения в результате миграции стягивается в центральный субрегион, который выступает своеобразным «пылесосом», забирая населения из слаборазвитых территорий республики. В результате диспропорция между отдельными территориями республики только увеличивается: в районах, из которых «вымывается» население, сокращается доля молодежи и увеличивается - старшего поколения, происходит диспропорция полов и возрастов, и, как следствие, - снижается рождаемость, растут показатели смертности. Региональная политика должна учитывать территориальные особенности развития республики. Сейчас основные законодательные документы, которые определяют нашу демографическую политику – Концепция демографического развития РБ, Концепция семейной политики РБ, Концепция миграционной политики РБ – в основном ориентированы на республику в целом. В идеале при реализации данных концепций должны быть продуманы мероприятия для отдельных территорий республики (на уровне отдельных субрегионов и муниципальных образований)».
Гульдар Хилажева,
ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований РБ
«В Башкирии очень высокий удельный вес сельского населения. Реформирование колхозов и совхозов привело к тому, что сейчас на селе нет экономики, нет рабочих мест. Оптимизация социальных объектов, сокращение школ и прочее привело к двум потокам: сегодня население концентрируется в райцентрах и крупнейших селах региона, в малых деревнях не остается людей. Как следствие – растет неиспользуемая часть сельскохозяйственных угодий, основное наше богатство. Поскольку в городах миграционная емкость в результате ослабления промышленности также сокращается, особенно в малых городах, сегодня сельское население транзитом мигрирует в соседние регионы. Поэтому миграционную политику сегодня нельзя рассматривать в отрыве от общего состояния экономики региона. Нельзя сетовать на отток населения. Просто надо связывать миграционную политику с экономической, социальной и собственно демографической политикой».
Рифхат Галин,
ведущий научный сотрудник отдела социально-экономических исследований, профессор кафедры экономической теории и социально-экономической политики БАГСУ, кандидат экономических наук
Текст: Дарья Петрова
Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин.