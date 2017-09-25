Рустэм Хамитов,

Глава Республики Башкортостан:



«Нас не должно успокаивать, что среднероссийская цифра такая же, что мы находимся в среднероссийском тренде. Нам хотелось бы выглядеть лучше.

Одновременно мы понимаем, что действуют две причины.

Первая – это демографическая яма, в которую идет вся страна. Сегодня мы пожинаем плоды конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда рождаемость была сверхнизкой.

Вторая – то, что наши граждане, особенно молодые люди, начали считать свои доходы. Если нет возможности содержать второго, третьего ребенка или просто нет возможности завести ребенка, то откладывают это на потом. Эти минус 12 процентов являются для нас проблемой.

Одно только немного нас радует, что и смертность снижается. По отношению к первому полугодию 2016 года мы имеем минус 2,6 процента по снижению смертности. Но в целом снижение смертности не компенсировало нам снижение рождаемости. Демографического прироста нет. Мы попали в зону отрицательного демографического роста, что само по себе является, конечно, неприятным событием и для страны в целом, и для нашей республики. Вот, наверное, самое главное разочарование первого полугодия».

