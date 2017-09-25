 
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
В Башкирии построят современный историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш» стоимостью 350 млн рублей.
В 2019 году, к 100-летию со дня образования Башкортостана, на территории достопримечательного места «Земля Урал-Батыра», в местности Морат тугай в Бурзянском районе на расстоянии 3,5 км от пещеры Шульган-Таш появится первый в республике современный историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш».
Он призван сохранить уникальную палеолитическую живопись пещеры, поднять культурный престиж Башкортостана и России на международный уровень, сформировать новый научный и туристический кластер европейского уровня.
Данир Гайнуллин
директор Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию недвижимого культурного наследия при Министерстве культуры РБ
Музей будет создан по аналогии с другими комплексами при таких пещерах мира, как Ласко, Шове, Руфиньяк, Арси-сюр-Кюр во Франции, Альтамира в Испании. Строительство начнется в этом году. Стоимость проекта — 350 млн рублей, он будет профинансирован из бюджета республики и сейчас проходит государственную экспертизу. Для сравнения: строительство музейного комплекса Шове (Франция) обошлось в 60 млн евро (3,5 млрд рублей).
Проект здания комплекса разработан специалистами Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимого культурного наследия при Министерстве культуры РБ. Особенность проекта — в его экологичности и оригинальном архитектурном решении.
В процессе строительства нагрузка на окружающую среду будет минимальной, тяжелая техника использоваться не будет, что позволит не загрязнять атмосферный воздух. Привозимые готовые металлоконструкции будут смонтированы на месте. Стены здания из сэндвич-панелей, кровля — мембранная, большая часть материалов — металл.
Для отопления здания выбран тепловой насос, основанный на принципе обратного холодильника, где как источник энергии будет использоваться тепло из-под земли. По такому же принципу согревается энергоэффективный двухэтажный информационно-сервисный центр на территории Государственного заповедника «Шульган-Таш». По проекту комплекса, затраты такой «зеленой» технологии составляют 20 млн рублей, газовые котельные обошлись бы в 12-15 млн рублей, но, учитывая отсутствие газа и теплосетей на охраняемой территории, она наиболее применима.

Архитектура здания также примечательна, своим запоминающимся обликом. Трехэтажное строение будет состоять из двух объемов, отсылающих к местному фольклору, нашедшему отражение в эпосах башкир, и пещере Шульган-Таш, являющейся основным профилем музея. Светлая объемная часть будет символизировать Урала, темная — Шульгана. Пространство между объемами символизирует бытие, балансирующее между добром и злом. В музее площадью 4137,25 м2 будут представлены три функциональные зоны: экспозиционная, научно-развлекательная и административно-научная.

Экспозиционный блок представляет собой единое пространство с главным экспонатом в виде копии полостей пещеры в масштабе 1:100. Здесь можно будет проследить историю человечества. Посетители смогут ознакомиться с геологией пещеры на сводах здания, с местной флорой и фауной, с появлением древнего человека, первыми произведениями материальной культуры человечества — наскальной живописью пещеры Шульган-Таш. Последний зал будет посвящен эпосу «Урал-батыр», который, как и все мифотворчество башкир, имеет привязку к существующим здесь природным объектам — пещере Шульган-Таш, озерам Голубое, Йылкысыккан и Изгышла.
В музее на площади около 120 м2 будут в точности переданы факсимиле наскальных рисунков из четырех залов пещеры: зала Хаоса, зала Знаков, зала Рисунков и зала Купольного. Точным копированием стен с изображениями займется французский специалист Ален Делис, разработавший собственную технологию создания копий рисунков в натуральную величину. Работы художника уже представлены в музее Шове во Франции. Примечательно, что музейные комплексы «Шове» и «Шульган-Таш», как сами пещеры и местности, схожи.
В научно-развлекательной и административно-научной частях музейного комплекса расположатся лабораторный комплекс для научной и исследовательской работы, фондохранилища, археологические экспонаты, найденные внутри пещеры, зал для проведения конференций. Организаторы намерены заинтересовать и юных туристов, здесь предусмотрены детские игровые кабинеты с элементами археологической игры, артефактами, кинет-технологиями, творческими элементами. После посещения экспозиций и вдохновившись увиденным, дети смогут войти в роль художников и попытаться воссоздать древние рисунки на стене при помощи краски — охры.
Сегодня, посещая пещеру Шульган-Таш, посетитель видит лишь 1/5 часть всей подземной полости, оригиналы древних рисунков недоступны для широкого круга туристов. Посетители комплекса будут понимать, насколько пещера грандиозна и сколько тайн скрыто внутри.
Рустам Алибаев
архитектор НПЦ
За пределами музея туристы смогут увидеть местную национальную культуру во всех гранях. Здесь будет представлен музей бортевого пчеловодства, существующие вокруг дома станут этнографическими дворами, за комплексом планируется разместить амфитеатр на 500-700 мест с крытой сценой для проведения фестивалей.
Данный проект сформирует новый научный и туристический кластер европейского уровня. Планируется увеличить поток туристов от 40 тысяч до 150 тысяч ежегодно. Кроме того, это мощный рычаг, который даст экономический толчок для развития Бурзянского района и всей республики. Будут улучшаться инфраструктура, строиться дороги, уже проведен интернет, имеется сотовая связь. Вокруг проекта смогут объединиться местные предприниматели, бизнес-структуры - для обслуживания туристов будут необходимы отели, гостиницы, кафе, развлекательные комплексы.
Данир Гайнуллин
директор Научно-производственного центра (НПЦ) по охране и использованию недвижимого культурного наследия при Министерстве культуры РБ
Даже при увеличении потока туристов вход в подземную полость Каповой пещеры закрыт не будет. Существующий туристический маршрут останется открытым, однако закрытые для посетителей залы с оригиналами рисунков останутся доступны только для научных сотрудников. Особенность пещеры Шульган-Таш — в интенсивной циркуляции воздуха в привходовой части, и пока считается, что посещение туристов не так сильно влияет на ее микроклимат. В Европе, к примеру, были вынуждены закрыть пещеры из-за антропогенного воздействия на них и разрушения рисунков. Возможно, со временем вход в пещеру Шульган-Таш будут вынуждены ограничить или прекратить. Сейчас установлена норма посещений — не более тысячи человек в день.
Согласно Государственной стратегии формирования системы достопримечательных мест и историко-культурных заповедников и историко-культурных музеев-заповедников в РФ территория вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера (Шульган-Таш)» прошла многоуровневую систему охраны. В марте 2016 года было создано достопримечательное место «Земля Урал-Батыра» (S=6262,8 га). В начале марта 2017 года Постановлением Правительства Башкортостана части территории достопримечательного места присвоен статус историко-культурного заповедника республики. Он занимает землю площадью 294,6 га, представляющую особую ценность. На данной территории сохранились уникальный нетронутый природный ландшафт и самобытное традиционное хозяйство человека (коневодство, бортничество, охота). Сюда вошли 17 объектов археологического наследия, семь объектов природного (спелеологического) наследия, три особо охраняемых природных территории, пять жилых и нежилых населенных пунктов и охранные зоны пещеры Шульган-Таш. В целях сохранения и использования историко-археологического и культурного наследия, представленного на данной территории, создан историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш». Историко-культурный комплекс «Шульган-Таш» будет построен в его границах. Весь комплекс мероприятий проводится в рамках подготовки номинации наскальной живописи пещеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Статус историко-культурного заповедника имеет строгие ограничения и режим. На территории заповедника запрещены проектирование объектов капитального строительства, вырубка ландшафтообразующей и средообразующей растительности, распашка земельных участков, выемка грунта, снятие дерна, стоянка транспортных средств, проектирование и организация карьеров, строительство подземных сооружений, полигонов ТБО и так далее. Разрешается благоустройство для рекреационного использования без нарушения поверхностного почвенного слоя, ведение хозяйственной деятельности, не влияющей на предмет охраны, проведение научных исследований, мероприятий по реставрации разрушенных элементов археологического комплекса, проведение специальных мер на сохранение и регенерацию историко-культурной природной среды, деятельность, способствующая сохранению объекта, использование его в целях туризма, науки, культуры, просвещения, музеефикация территории, использование памятника археологии в целях его сохранения и популяризации.
Ильгам Фаткуллин
начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ
Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш» — третий по счету в Башкортостане. Есть также республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» (Уфа) и историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык» (Баймакский район).
Справка
Пещере Шульган-Таш — около 3-5 миллионов лет. Строение природного образования поражает своими размерами - четырехэтажная система имеет множество залов и галерей — и протяженностью — более 3 км. Наибольший интерес для ученых и туристов представляют наскальные рисунки первобытного человека эпохи палеолита возрастом около 16-17 тысяч лет, среди них изображения зверей, условные знаки, расплывшиеся красные пятна. В отличие от наскальных рисунков в других музеях пещерной живописи мира, в пещере Шульган-Таш больше геометрических фигур, чем зооморфных изображений. Ученые полагают, что это показатель другого уровня интеллекта древних художников. Вероятнее всего, они означают знаки женского плодородия, женского начала. По расположению и содержанию рисунков можно утверждать, что пещера Шульган-Таш в древности была святилищем, с которым связаны мифы и мифологические представления палеолитических людей. В настоящее время специалисты проводят реставрационные работы, очистку пещеры от современных граффити и вандальных надписей, оставленных в прошлом туристами.
Текст — Гульфия Акулова
Фото — Олег Яровиков
Верстка — Юрий Дегтерев
