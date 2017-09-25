Статус историко-культурного заповедника имеет строгие ограничения и режим. На территории заповедника запрещены проектирование объектов капитального строительства, вырубка ландшафтообразующей и средообразующей растительности, распашка земельных участков, выемка грунта, снятие дерна, стоянка транспортных средств, проектирование и организация карьеров, строительство подземных сооружений, полигонов ТБО и так далее. Разрешается благоустройство для рекреационного использования без нарушения поверхностного почвенного слоя, ведение хозяйственной деятельности, не влияющей на предмет охраны, проведение научных исследований, мероприятий по реставрации разрушенных элементов археологического комплекса, проведение специальных мер на сохранение и регенерацию историко-культурной природной среды, деятельность, способствующая сохранению объекта, использование его в целях туризма, науки, культуры, просвещения, музеефикация территории, использование памятника археологии в целях его сохранения и популяризации.