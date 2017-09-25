Даже при увеличении потока туристов вход в подземную полость Каповой пещеры закрыт не будет. Существующий туристический маршрут останется открытым, однако закрытые для посетителей залы с оригиналами рисунков останутся доступны только для научных сотрудников. Особенность пещеры Шульган-Таш — в интенсивной циркуляции воздуха в привходовой части, и пока считается, что посещение туристов не так сильно влияет на ее микроклимат. В Европе, к примеру, были вынуждены закрыть пещеры из-за антропогенного воздействия на них и разрушения рисунков. Возможно, со временем вход в пещеру Шульган-Таш будут вынуждены ограничить или прекратить. Сейчас установлена норма посещений — не более тысячи человек в день.

