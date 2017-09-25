Правда №3. Дети должны учиться в другой школе



А тут начинается самое интересное. Если смотреть с точки зрения закона, то ни свой персональный, ни попутный автобус до Инзера школьникам Сафаргулово не положен!



Есть постановление главы администрации района, которое закрепляет школы между деревнями. В Уфе, да и всех остальных городах и районах есть точно такое же. Герои нашей статьи относятся совсем к другому учебному заведению – в селе Манышта. Во-первых, это существенно ближе – меньше трех километров по хорошей дороге. Во-вторых, всё как положено, от Маныштов ходит школьный автобус. Езди - не хочу.



И родители Сафаргулово не хотят, упорно отдавая своих чад поближе к центру. Там и уровень образования повыше, и кружки дополнительные есть, и музыкальная школа есть, и спортивная.



В масштабах Уфы эта проблема выглядела бы так: у жителей Черниковки во дворе есть школа, но они хотят учиться в более, на их взгляд, престижной в центре. И они бы не возили детей сами, а требовали у мэрии пустить до ворот центральной школы персональный маршрут.



- Юридически в данном случае школа не несет ответственности по перевозке и это должно быть оговорено в договоре. Но мы же понимаем, что отвечаем за то, чтобы дети в любом случае доходили до школы,- рассказывает начальник отдела образования администрации Белорецкого района Марина Саранцева.

