 
ПОЧЕМУ ДЕТИ ХОДИЛИ В ШКОЛУ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ?
Очередная страшилка, как в Башкирии дети с мучениями ходят в школу, а местные власти и в ус не дуют, чтобы организовать им автобус, снова попала во все выпуски новостей. Специальный корреспондент Станислав Шахов, на месте поговоривший со всеми участниками конфликта, убедился в двух вещах. Во-первых, все они слегка врут и многое недоговаривают. Во-вторых, у главы администрации местного сельсовета усов, чтобы в них дуть - нет.

Но правда, все-таки, у каждого своя.
С чего все началось

В Сафаргулово живет сто человек. Работы в деревне немного, поэтому люди ездят в соседний поселок Инзер. Многие, например, устроились в придорожное кафе и гостиницу – готовят проезжающим путникам борщи и следят за чистотой.

О существовании деревни Сафаргулово большой мир узнал в последних числах января этого года, когда Гульжимеш Янбаева, одна из активных жительниц, разместила на странице ОНФ в социальной сети пост и фотографии, как дети идут по рельсам. Общественная организация прореагировала почти мгновенно - опубликовала на своем официальном сайте разгромную новость.
«Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан выразили озабоченность по поводу ситуации, сложившейся в деревне Сафаргулово Белорецкого района. Как стало известно представителям Народного фронта, 20 учеников вынуждены ежедневно проходить 8 км пешком через железнодорожные пути, чтобы добраться до школы, расположенной в другом селе. Местные жители жалуются, что школьный автобус доезжает только до соседней деревни, и для школьников из Сафаргулово там не остается места»… Региональным отделением ОНФ в Республике Башкортостан направлено обращение в адрес администрации Белорецкого района с просьбой незамедлительно принять меры по организации транспортировки учеников из деревни Сафаргулово до школы и обратно.

(цитата из заявления ОНФ)
Как нам рассказали в региональном отделении ОНФ, они работают как прокуратура: увидели информацию в СМИ - должны были на нее отреагировать.

- Выезжать на место мы не можем, поэтому ограничились письмом, в котором ничего не придумывали, а констатировали ситуацию и попросили таким образом администрацию Белорецкого района ее проверить. Мы подняли шум, а иначе дело, может быть, и не решилось бы, - говорит представитель организации.
Правда №1. Дети действительно шли по рельсам.

Чиновники из сельсовета уверены - это всё неправда и постановка. Не могли ходить дети пешком.

- Там же и рельсов нет, - уверяют они.

Это если идти обычной дорогой, по которой ездят автомобили и проверки (и которую, к слову, чистят! Мы приехали без предупреждения - проезд до Сафаргулово был почти идеален). Но этот путь - 11 километров, а если пройти через деревню Ново-Хасаново и мост через реку Малый Инзер, то «всего» восемь. Этим путем и добирались школьники.

Мы идем с 12-летним Арсеном и 9-летним Ильназом в сторону железнодорожных путей. Перед нами пролетает скорый поезд до Адлера. Через сугроб выходим на полотно. Впереди на станции Инзер что-то гудит. Хорошо, что погода ясная, и я хорошо вижу - ближайшие метров пятьсот опасности нет. Быстро идем по мосту. Тут всего одна полоса движения – особенно не развернешься. На всякий пожарный случай через каждые десять метров вдоль пути сделали кармашки, где можно переждать несущийся состав.

- И сколько вы так ходили каждый день?

- Два месяца. Но не каждый день, только когда довезти было некому.

- Сколько вас было? Двадцать?

- Три-четыре человека.

- Страшно было?

- Немного. Особенно когда поезд шел.

Родители детей более красноречивы и эмоциональны.
Автор обращения Гульжимеш Янбаева (справа) и одна из родительниц Лариса Такиуллина
- Убедились, что это не фотошоп? Как я могу сделать фотошоп? Я бы днем тогда фотографировала, а работаю, поэтому полвосьмого утра встали и пошли, - рассказывает автор обращения Гульжимеш Янбаева. - Мужа начальство каждый день ругало, что он отпрашивается, чтобы довезти детей. Когда терпение лопнуло, мы и решили написать, другие родители нас поддержали. Что похожий случай был в Бурзянском районе, я до этого и не слышала, - рассказывает она.

В субботу на занятия детей повез автобус из другой школы. Правда, теперь он делает дополнительные рейсы сверх нормы - сначала довозит «своих» школьников, потом сафаргуловских.
Сейчас детей возит этот автобус
Правда №2. Родителям предлагали решение

Автобус через Сафаргулово до инзерской школы №2 перестал ходить с декабря прошлого года. Если говорить совсем точно, его не было и раньше - дети ездили на попутном транспорте, который возил детей из деревни Хасаново в инзерскую школу №3. Автобус забирал примерно в километре от деревни - на перекрестке, а после обеда там же высаживал. Но с 1 декабря из-за трагедии в Ханты-Мансийске в стране ужесточились требования к детским перевозкам - и за каждым ребенком закрепили свое место. Набиваться в салон сверх нормы больше нельзя.
Я разговаривал с родителями - у нас при школе есть интернат на 60 детей, а живет только 48. Предложил устроить детей там, четверо согласились, а остальные, пока не решится вопрос с транспортом, должны были возить ребят на учебу самостоятельно.
А потом, не дожидаясь решения вопроса, родители это сообщение написали. Мы после с главой выехали в соседнее село Манышта, договорились и директором школы, и с 28 января детей до нас будет возить их автобус.
Рафис Идрисов
Директор инзерской школы №2
- То есть вы пошли на этот шаг из-за того, что просто шум поднялся? – спрашиваю директора.

- Ну, по сути - да, - соглашается он.

- А нам обращений таких не поступало. Если бы обратились - мы бы решили, - уверяет глава Инзерского сельсовета Гайса Муфтахетдинов. - Мы с этой женщиной знакомы, другие вопросы раньше решали.

Гульжимеш Янбаева подтверждает – письменно действительно не обращалась, но говорила устно. Кто из них лукавит – теперь уж не докажешь.
Правда №3. Дети должны учиться в другой школе

А тут начинается самое интересное. Если смотреть с точки зрения закона, то ни свой персональный, ни попутный автобус до Инзера школьникам Сафаргулово не положен!

Есть постановление главы администрации района, которое закрепляет школы между деревнями. В Уфе, да и всех остальных городах и районах есть точно такое же. Герои нашей статьи относятся совсем к другому учебному заведению – в селе Манышта. Во-первых, это существенно ближе – меньше трех километров по хорошей дороге. Во-вторых, всё как положено, от Маныштов ходит школьный автобус. Езди - не хочу.

И родители Сафаргулово не хотят, упорно отдавая своих чад поближе к центру. Там и уровень образования повыше, и кружки дополнительные есть, и музыкальная школа есть, и спортивная.

В масштабах Уфы эта проблема выглядела бы так: у жителей Черниковки во дворе есть школа, но они хотят учиться в более, на их взгляд, престижной в центре. И они бы не возили детей сами, а требовали у мэрии пустить до ворот центральной школы персональный маршрут.

- Юридически в данном случае школа не несет ответственности по перевозке и это должно быть оговорено в договоре. Но мы же понимаем, что отвечаем за то, чтобы дети в любом случае доходили до школы,- рассказывает начальник отдела образования администрации Белорецкого района Марина Саранцева.
Теоретически мы можем допустить, что что-то где-то недоглядели, район большой, Инзерский сельсовет только размером с Бурзянский район. Жизнь есть жизнь, в ней всегда могут возникать острые моменты. Но мы были весьма удивлены, что отдельные личности передергивают факты. Если бы они выходили не сразу на информационное поле, а на местную или районную администрацию, вопрос был бы решен.
Илгиз Тляубаев
первый заместитель главы администрации Белорецкого района
Кстати, что это за школа в Маныштах, куда так не хотят ходить школьники? Я представлял небольшое деревянное здание-избу советских времен, стоящее в плане на капитальный ремонт последние десятилетия.

Оказалось - ничего подобного. Маныштинской школе всего 12 лет. Это огромное кирпичное здание. В нем есть вода и отопление, в кабинетах новые парты, в лаборатории по физике - оборудование для экспериментов. Будем честны – не все школы в городах такие.

Только вот учеников – нет.
- У нас школа рассчитана на 108 человек, а учатся только 60. А ведь у нас хорошие педагоги, многие высшей категории. Я накануне первого сентября лично по дворам ходила, уговаривала, чтобы к нам детей повели. Не хотят,- причитает заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Рашида Байрамгалина.

- Так у вас, говорят, кружков нет и секций.

- Так из-за того, что школьников мало нам эти ставки и сократили…

- Я всё понимаю, каждый родитель хочет, чтобы ребенок развивался. Но у меня школа рассчитана на 162 учащихся, а обучаются уже 195! На следующий год из Сафаргулово еще четыре первоклассника хотели поступать. Наверное, не буду брать, - вздыхает Рафис Идрисов.

И, кстати, имеет полное законное право. Как и не возить тех, кого приняли по настоятельным просьбам родителей.
Когда серьезные организации обращают внимание на посты в СМИ и социальных сетях, это говорит о хорошем уровне оперативности и высокой мобильности. Но реакция на «горячие» факты в пожарном порядке – может способствовать не решению той или иной проблематики, а ее эскалации и дезинформации общественности. Информация из социальных сетей все чаще нуждается в перепроверке.

Было бы более продуктивно первоначально выехать в район и попытаться всесторонне изучить общую картину, узнать мнение местной администрации, родителей этих детей, жителей района. А по итогам такой рабочей встречи, определив возможные пути решения проблемы, уже транслировать повестку дня на всё происходящее.
Дмитрий Казанцев
Политолог
Текст и верстка - Станислав Шахов
Фото - Станислав Шахов, Мирон Доровских