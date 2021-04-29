Мне больше не страшно

В праздничные дни все пункты вакцинации будут работать без выходных, жители смогут вакцинироваться и первым, и вторым компонентами. Сделать прививку можно будет как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.
В Уфе мобильные пункты открыты:
✔ в Театре оперы и балета,
✔ в Лайфстайл-центре «Башкирия»,
✔ в ТРЦ «Планета»
✔ в ТРЦ «Мега».
Время работы - с 10 до 20 часов, в выходные до 19.30. Для вакцинации достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно!
В городах и районах можно привиться в поликлиниках и в рамках «медицинского десанта», который ездит по республике. Расписание смотрите по этой ссылке
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По последним данным, первый компонент вакцины в Башкирии получили 250 тысяч человек, второй – почти 154 тысячи человек.