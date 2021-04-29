Мне больше не страшно

Шучу, конечно. Если серьезно, то вопрос, вакцинироваться или нет, перед нами не стоял. Мы оба за вакцинацию, хотели «чипироваться» еще в феврале, но откладывали из-за поездки. И получилось даже удачнее - сейчас необязательно идти в поликлинику, записываться на госуслугах и т.д. Прививочные кабинеты есть даже в торговых центрах.



Мы выбрали Башкирский государственный театр оперы и балета, там открыт прививочный кабинет. Очередь совсем небольшая (мы были в обед). Заполнение анкеты, осмотр терапевта и все. После прививки нужно еще 30 минут посидеть в коридоре. Периодически к нам выходили медсестры и интересовались состоянием.



Почти все в семье, кроме моей мамы, привились в разное время «Спутником». Все перенесли хорошо, надеюсь, мы тоже без сильной реакции обойдемся. Мама начиталась антипрививочников в интернете, надеюсь, она изменит свое мнение позже.

