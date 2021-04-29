 
Мне больше не страшно
Мне больше не страшно
Мы попросили 12 жителей Башкирии рассказать свои истории – зачем они сделали прививку от коронавируса, как все прошло и что они чувствуют теперь.
Анна Яни
домохозяйка
Две недели назад заболел свёкр, подхватил вирус в больнице, где лежал на плановой операции. Муж, привитый ещё в марте, который перевозил свёкра домой, передал вирус гордо мне и моим родителям. Как итог:

✔ Свёкр переболел тяжелее всех - 76 лет, астматик, но спасибо ковидному центру в Зубово: минус 20 кг веса, но уже дома.
✔ Свекровь с 15% поражений легких переболела дома.

✔ Привитый муж пару дней походил с красными щеками, пошмыгал носом, получил отрицательный ПЦР и радуется жизни.

✔ Мама моя, положительный ПЦР. Девятый день температура, чистое КТ и мир без запахов, но с адской головной болью.

✔ Привитый отчим, отрицательный ПЦР, небольшая слабость и ломота в теле.

✔ Я с грудным ребёнком на руках и положительным ПЦР в мире без запахов, с мигренью в квадрате и желанием уснуть суток на 50.

Выбирая между поболеть и привиться, я бы тысячу раз привилась. Опыт нашей семью показывает, что привитые чувствуют себя гораздо лучше.
Сергей Шапкин
адвокат
20 апреля я сделал первый укол. Честно скажу – нервничал, а через десять минут после укола, когда стало понятно, что аллергической реакции нет, успокоился. Специально отодвинул все дела, чтобы отлежаться, если что. И не зря - первые сутки была слабость, а потом все прошло.
Зачем я пошел? Мотивы простые. Первый, быть в безопасности. Второй, умереть от «короны» в этом возрасте нет желания, так как младшему ребенку только три года. Третий мотив - общение. Активный отдых летом. После вакцинации чувство безопасности, думаю, придет. Пятый мотив, здоровье. Коронавирус влияет на сосуды. И после болезни, как у моего отца после пяти месяцев болезни, лежал экстренно в кардиологии. Мотивов много. Все они сводятся к слову «безопасность». Для себя и близких. Только через вакцинацию можно победить коронавирус. Или уменьшить смертность.
Ольга Маловица
блогер
Мы с мужем сделали прививку от коронавируса. Теперь сможем раздавать интернет по Wi-Fi всем желающим. Согласитесь, для фрилансеров полезное качество. А муж у меня программист, поэтому прямая связь с Биллом Гейтсом тоже не помешает.
Шучу, конечно. Если серьезно, то вопрос, вакцинироваться или нет, перед нами не стоял. Мы оба за вакцинацию, хотели «чипироваться» еще в феврале, но откладывали из-за поездки. И получилось даже удачнее - сейчас необязательно идти в поликлинику, записываться на госуслугах и т.д. Прививочные кабинеты есть даже в торговых центрах.

Мы выбрали Башкирский государственный театр оперы и балета, там открыт прививочный кабинет. Очередь совсем небольшая (мы были в обед). Заполнение анкеты, осмотр терапевта и все. После прививки нужно еще 30 минут посидеть в коридоре. Периодически к нам выходили медсестры и интересовались состоянием.

Почти все в семье, кроме моей мамы, привились в разное время «Спутником». Все перенесли хорошо, надеюсь, мы тоже без сильной реакции обойдемся. Мама начиталась антипрививочников в интернете, надеюсь, она изменит свое мнение позже.
Мария Гельфанд
врач
Сделала вакцину одна из первых. Записалась заранее в поликлинике по месту жительства. Я врач с большим стажем (сейчас - на пенсии) и прекрасно понимаю необходимость вакцинации. Из всей моей семьи только самая младшая восемнадцатилетняя внучка испытала небольшой гриппоподобный синдром в течение нескольких часов. Обошлось даже без приёма парацетамола. В положенный срок проверились с мужем на наличие антител. Уровень впечатляет.
Светлана Беллендир
главный редактор газеты «Ветеран Башкортостана»
Я сразу хотела вакцинироваться, но не хватало времени. Потом мама начала каждый день напоминать: «Ну как? Сходила?» Им с отцом под 70, они привились без всяких проблем. Ну и я, наконец, добралась. Знаю, как опасна болезнь, хочу быть спокойной за себя и близких.
После первого компонента было нормально (голова немного болела), после второго ночью поднялась температура под 39, сильный озноб. Но к утру стало лучше, а на второй день всë прошло. Записывалась через Госуслуги, в поликлинике все очень вежливые, небольшая очередь. Муж Юра тоже привился.
Гульдар Мурзагильдина
оператор линии производства пищевой продукции завода
Прививку было делать очень страшно, до сих пор ужасно боюсь уколов. Но я сказала себе: «Гульдар, ты обязательно должна это сделать». Друзья и знакомые по-разному отнеслись к моему поступку: кто-то обрадовался, кто-то недоумевал. Но я считаю, что в первую очередь проявила заботу о себе и своих близких. Сейчас наша очередь оберегать родителей, как они оберегали нас, когда мы были детьми.
Владимир Кобзев
блогер
Изначально вообще не хотел идти прививаться, у меня хороший иммунитет, вокруг болели, а мне ничего не было. Но потом сел и подумал: «Кабзон (этой мой псевдоним в интернете), ты знаешь, что завтра ждать от нашего государства? Начнется сезон отпусков и всех, кто не привился, отправят по возвращении на двухнедельный карантин, а я так хочу съездить в Крым.
Или отправят проверенный и уже изученный «Спутник V» в Индию, где катаклизм мирового уровня, а нам дадут другую, менее проверенную вакцину. Или платной вакцину сделают. Нет, Кабзон, никто не знает, что будет, поэтому, пока дают – бери». И я привился.

Через несколько часов после вакцины я понял, что заболеваю. Через 12 часов начало колбасить. Тело ломит. Заснуть не могу. Вместо «потягушек», ломота в суставах. Сильно замерз под двумя одеялами. Чувствую себя разбитым – аппетита нет, температуры тоже. Ровно через сутки (как по часам) провалился в глубокий сон. Настолько глубокий, что домашние говорят, что пытались разбудить. Я этого не помню. Спал шесть часов, полегчало.
Сарвар Насырова
жительница села Матраево Зилаирского района
Мне 91 год, у меня пять детей, одиннадцать внуков и семнадцать правнуков. Я хочу еще пожить в здравии и видеть всю свою большую семью. Кто-то из них ждет малыша, кто-то достраивает дом. У меня много причин жить полноценной жизнью и радоваться ей. Боязни не было, наши врачи всегда были самые лучшие. Пока сделала только первый укол и чувствую себя хорошо.
Наталья Якунина
художник
5 марта сделала первый компонент. Сделала, потому что с января прошлого года страшно боялась пандемии, читала сайты на китайском, потом следила за Италией, была сильная депрессия и страх заболеть. После первого компонента счастлива была, что бояться больше не надо. Сегодня вот поймала себя на мысли, что я впервые за эти год и три месяца не думаю о пандемии, как будто ее нет.
Я почти антипрививочник, и у меня, и у ребенка на многое аллергия, у него отказы от прививок. Мне было и первую, и вторую ощутимо тяжело. Голова кружилась, состояние «ватное», как сквозь снег идешь, заторможенное, дня четыре состояние гриппозное, ломота в суставах, боль в месте укола, рука отнималась и пальцы, дало на шею и позвоночник, что не могла повернуться. Но эту я бы сделала даже зная, что перенесу так тяжело.
Алина Хабирова
директор центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты Башкирии
Делала первый компонент 19 февраля, записалась через Госуслуги. До этого не болела. Никаких реакций не было, только на второй день при поднятии руки чувствовалось место укола. Второй компонент должна была сделать 9 марта. Даже удивилась, что забыла в последний момент про вакцинацию, пришлось сделать 11 марта. Второй раз тоже прошло без побочных реакций.
Почему сделала? Наверное, потому, что в моей семье есть, если можно так выразиться, культура вакцинации. Мы понимаем, что только так можно победить Covid-19. И к тому же начитались историй знакомых, как они перенесли болезнь и как мучились последствиями. Спасибо, пусть лучше антитела выработаются посредством вакцинации.
Алексей Барабанщиков
кинолог
Переболел в июле 2020-го, без температуры, без обращения к врачам, еле ползал, на пять дней терял обоняние. Анализы подтвердили ковид. Вакцину я ждал с декабря, а ее все не было. Каждый день проверял, в моей поликлинике и поликлинике родителей записи не было, в регистратуре сказали, чтобы ждал: сами не знают. А в Москве вовсю шла вакцинация в торговых центрах. Ну я и решил слетать, совместив поездку с рабочими делами.
Очередь была человек 10, заполнил анкету, привили, выдали сертификат, сказали прийти 5 марта на вторую прививку. Ночевал у друзей, в обед надо было лететь обратно. К вечеру начало «колбасить» - немного кружилась голова, чувствовал слабость. Потом поднялась температура до 38 и появился озноб. Минут 10 стоял, держа руки под струёй горячей воды. Спал в одежде и под тремя одеялами. Утром уже была нормальная температура, долетел до Уфы, к вечеру - 37,5. На следующий день - 36,6.

Через день я заболел – подхватил ОРВИ, поэтому отложил поездку на неделю. 10 марта прилетел, привился там же, сообщил врачу на опросе, что была «побочка», а вечером лететь обратно. Она рекомендовала так не делать на всякий случай, но я рискнул. После второй прививки побочной реакции не было, благополучно долетел обратно. И в этот же день родители записались на прививку в своей поликлинике в Уфе. Через три недели сдал кровь – антитела высокие!
Василий Астанин
сотрудник УГАТУ
С начала января добивался вакцины, названивал в пункты фельдшерам, с нескольких сторон записался. В феврале вызвали, вкатили обе дозы, обе с высокой температурой, на два дня каждый раз из строя выбывал. Спустя пару недель после второй сходил сдал на антитела - есть, много. Как-то спокойнее стало, вроде можно уже и на публичные мероприятия ходить, не особо опасаясь. До этого отказывался пару раз от весёлых вечеринок именно из опасений подхватить заразу. Защита не на 100%, конечно, но всё же риск снижается существенно, можно полноценно жить.
БУДЬ В КУРСЕ
В праздничные дни все пункты вакцинации будут работать без выходных, жители смогут вакцинироваться и первым, и вторым компонентами. Сделать прививку можно будет как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

В Уфе мобильные пункты открыты:

✔ в Театре оперы и балета,

✔ в Лайфстайл-центре «Башкирия»,

✔ в ТРЦ «Планета»

✔ в ТРЦ «Мега».

Время работы - с 10 до 20 часов, в выходные до 19.30. Для вакцинации достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно!

В городах и районах можно привиться в поликлиниках и в рамках «медицинского десанта», который ездит по республике. Расписание смотрите по этой ссылке.

По последним данным, первый компонент вакцины в Башкирии получили 250 тысяч человек, второй – почти 154 тысячи человек.
Записал Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Татьяна Кадыкова, Олег Яровиков.
Дизайн: Валерия Любина.
29.04.2021