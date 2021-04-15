 
15 крутых бесплатных цифровых сервисов
для жителей Башкирии,
о которых вы не знали
15 крутых бесплатных цифровых
сервисов
для жителей Башкирии,
о которых вы
не знали
В правительстве России объявили о скором запуске 25 больших суперсервисов на платформе «Госуслуг». Скоро вообще никуда не нужно будет ходить, все можно сделать онлайн. Пока будущее, о котором говорили в правительстве, еще на подходе, мы собрали интересные и малоизвестные государственные онлайн-сервисы и базы данных, которые разнообразят и упростят вам жизнь.
Проверить незакрытые счета в банках
У налоговой службы очень крутые интернет-сервисы. Физлицам, то есть нам с вами, в принципе можно вообще не ходить на прием - все делается дистанционно. Можно заплатить налоги за себя, родственников или вообще кого-угодно, в том числе без квитанции, просто по коду УИН. А в личном кабинете можно проверить свои долги, записанное имущество, подать декларацию 3-НДФЛ и заявления на налоговый вычет и многое другое.

Среди важных и малоизвестных сервисов, доступных в личном кабинете, - проверка открытых счетов в банках. Это очень важно: нередко так бывает, что гасишь кредит, счет не закрываешь и банк через пару лет без предупреждения начинает брать деньги за его ведение. В один прекрасный день вам приходит счет на кругленькую сумму. Лучше перестраховаться, тем более что сервис бесплатный.

Специальной регистрации не нужно, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.
Узнать, кому принадлежит предприятие
Еще один крутой сервис от налоговой - можно выбрать ИНН и название организации и через несколько минут получите выписку, на кого оно оформлено. Или вводите фамилию человека и получаете список компаний, которыми он владеет (в том числе долями компаний). Это бесплатно. Есть платные сервисы, они чуть более удобные, но по сути показывают то же самое.
Получить земельный участок
Жители Башкирии могут решить свои «земельные вопросы» на республиканском портале Госуслуг.

Пока их 17: можно оформить участок в безвозмездное пользование или перевести его из одной категории в другую. До конца года запустят еще девять услуг, среди которых – получение денежной компенсации вместо земельного участка.

Отдельной регистрации не нужно, достаточно иметь подтвержденный профиль на Госуслугах.
Проверить долги человека (и свои перед отпуском)
В публичной базе данных службы судебных приставов по имени, фамилии и отчеству можно проверить долги человека. Конечно, только в том случае, если уже был суд, решение вступило в силу и долги передали на принудительное взыскание. Обычно это невыплаченные алименты, кредиты, налоги и штрафы ГИБДД.

Как этим знанием можно пользоваться? Прежде всего, полезно проверять себя и своих близких перед поездками за рубеж, особенно если вы были в базе. Это, увы, нередкая ситуация, когда человек оплатил долг, но из базы он не пропал и вроде как официально до сих пор должник. Пограничникам ничего не докажешь, а с задолженностью больше 30 тысяч рублей из страны не выпустят.

Ну и конечно, это легальная возможность проверить на честность и порядочность. Условно говоря, просит у вас товарищ в долг, вы смотрите - а у него неоплаченных долгов по кредитам на миллион. Делаете выводы.
Найти наследство
На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить,
открыто ли наследственное дело после смерти любого человека, у какого нотариуса оно находится, адрес и телефон, куда обращаться. Достаточно знать ФИО умершего человека, а чтобы сузить область поиска - даты рождения и смерти. Это бесплатно и доступно всем без какой-либо регистрации.
Найти могилу любого человека
В Уфе работает сервис онлайн-поиска места захоронения людей по всем кладбищам города. Для этого введите любые известные вам данные: фамилию, имя и отчество погребенного, год захоронения, название кладбища. Система покажет кладбище и сектор захоронения, а если в архив уже внесены координаты, то и поисковый маршрут.
Про Госуслуги
По поручению Владимира Путина все госуслуги максимально цифровизуют и упрощают. Человеку достаточно лишь отправить запрос, а остальное система сделает автоматически. С помощью портала «Госуслуги» можно записаться на прием к врачу или на прививку от коронавируса, оформить загранпаспорт, а если вы уже вернулись из путешествия -загрузить результаты теста на коронавирус и заполнить анкету по прибытии из другой страны, как того требует Роспотребнадзор, также можно бесплатно получить выписку, в которой будет ваш стаж, начисленные пенсионные баллы, все работодатели и сумма уплаченных взносов, записать ребенка в детский сад и решить еще сотни разных задач.
Проверить, качественный ли алкоголь
Весь алкоголь, который производится или продается в России, подлежит учету – у каждой бутылки помимо штрих-кода есть еще одна этикетка – с индивидуальным номером. Это информация из ЕГАИС – единой базы данных обо всем произведенном в стране алкоголе. Номер бутылки можно проверить на официальном сайте Росалкогольрегулирования или же скачать их официальное приложение «Антиконтрафакталко». Вот ссылка для Андроида, а вот для айфонов.

После установки программа предложит вам отсканировать акцизную марку (это можно сделать прямо в магазине, еще до покупки) или кассовый чек. В ответ система напишет вам марку продукции, объем, крепость, производителя, а также время и место покупки. Проверьте, чтобы все совпало. Если что-то пошло не так, тут же сразу можно написать жалобу и продавца оштрафуют.
Найти предков через интернет
С мая по октябрь 1917 года в России проходила сельскохозяйственная и поземельная перепись. Документы по ней сохранились только в пяти регионах страны, включая Башкортостан. В начале 2020 года впервые в открытый доступ выложили более 5,7 тысячи документов – материалов этой переписи. Это грандиозный подарок для тех, кто интересуется историей своей семьи.

Подробнее об этом ресурсе мы писали в материале «Как найти своих предков через интернет?». Там же подборка похожих сервисов по поиску в архивах.
Узнать стоимость любого участка, дома и квартиры
Онлайн-сервисы Росреестра такие же полезные, как у Налоговой службы, но сделаны чуть сложнее. Часть их - платная. Например, можно заказать выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Но есть и бесплатные услуги. В частности, если нужно быстро проверить, когда последний раз регистрировалось право на объект и не висит ли на нем какое-либо ограничение. Всё, что нужно знать, это кадастровый (условный) номер или адрес недвижимости.

Также на сайте Росреестра есть публичная кадастровая карта, где можно посмотреть официальное назначение и визуальные границы любого участка, дома и квартиры.
Купить по дешевке арестованное имущество
Приставы имеют право арестовать имущество должника. Это может быть почти все что угодно, имеющее цену – машина, бытовая техника, украшения, часто бывают квартиры и нежилые помещения. Эти вещи оцениваются и передают на продажу в специальные интернет-магазины, а на вырученные деньги гасят долг. Купить такой арестованный товар может любой желающий. Посмотреть ассортимент можно:

На региональном сайте Росимущества

На официальном сайте для размещения информации о проведении торгов

На электронной торговой площадке «РТС-Тендер»
Пожаловаться на ямы на дорогах
Сервис запустила администрация Уфы и ОНФ. Он позволяет оставлять заявки о ямах, выбоинах и открытых колодцах в пределах столицы Башкирии. Это очень просто - нужно отметить точку на карте и прикрепить фотографию. На момент написания материала от горожан поступило почти 1500 заявок, почти треть из них выполнены, остальные в работе.
Посмотреть, где едет нужный вам автобус или трамвай
На весь общественный транспорт города - и государственный, и частный, установили GPS-трекеры, позволяющие отследить, кто где находится. Информация общедоступна в режиме онлайн. Можно смотреть и фильтровать по нужному вам маршруту на сайте «Общественный транспорт Уфы» или скачать приложение «Умный транспорт». Оно есть как для Андроида, так и для айфонов.

Отслеживать можно не только общественный транспорт, но и коммунальную технику, которая зимой убирает снег, а летом - грязь и пыль. Вот адрес этого сервиса.
Создать официальную петицию
В интернете много сервисов, где предлагают разместить и поддержать какие-то инициативы, предложения, требования, но юридической силы у них, примерно как у надписи на заборе. Дело в том, что никакой защиты от накруток там нет и один человек может проголосовать хоть сто тысяч раз, создав видимость «широкой поддержки».

Но запрос на инициативы есть, поэтому по поручению президента появился официальный портал «Российская общественная инициатива». Там можно оставить свое предложение, если его поддержат более 100 тысяч человек, чиновники уже обязаны принимать меры. Для городских и районных инициатив квота – 5% от числа зарегистрированных жителей. К примеру, для Уфы нужно собрать около пяти тысяч голосов.

Важный момент – сайт защищен от накруток, аутентификация идет не по электронной почте или профилю в социальных сетях, а к профилю на Госуслугах. Один человек может проголосовать один раз.
Зарегистрироваться самозанятым
С 2020 года жители Башкирии, ведущие маленький бизнес и никак не зарегистрированные, могут получить статус «самозанятый» и зарабатывать уже легально, не боясь проверок налоговой. Этот режим идеально подходит фотографам, мастерам по красоте, писателям, «мастерам на час», сдающим жилье и многим-многим другим. Главные условия – не нанимать людей в штат и зарабатывать не более 2,4 млн рублей в год (в среднем 200 тысяч в месяц). Никаких ежемесячных, квартальных и годовых отчетов и деклараций у самозанятых нет. Кассовый аппарат тоже покупать не надо. Подробнее о плюсах и минусах читайте в материале «Что жителям Башкирии нужно знать о налоге для самозанятых».

Зарегистрироваться можно через мобильное приложение «Мой налог» от ФНС России или через портал «Госуслуги». Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге не нужно. Понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. Вместо подписи заявления нужно просто моргнуть в камеру.
Написать обращение в любое министерство и ведомство
Чтобы пожаловаться на несправедливость и проблемы, не нужно писать бумажные письма. Для этого есть два официальных ресурса.

«Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан»

Второй – через так называемую «Платформу обратной связи» - через кнопку «Написать обращение», которая есть на сайте каждого министерства и ведомства. Полный список можно посмотреть по этой ссылке. Для того чтобы оставить обращение, вам потребуется регистрация на Госуслугах. Также вы можете скачать мобильную версию сервиса – приложение «Госуслуги.Жалобы» (в ближайшее время его переименуют в «Госуслуги.Решаем вместе»). Оно также есть для всех платформ.
В 2020 году для получения большинства мер соцподдержки не нужно было собирать никаких справок – государство наладило обмен нужными документами между ведомствами, которые раньше «не ладили», и «невозможное» стало доступным. В этом году планируется запустить еще шесть таких суперсервисов, среди них:

«Правосудие онлайн» - подавать иски, обмениваться с судами документами и участвовать в процессе можно будет через портал Госуслуг.

Подача заявлений в правоохранительные органы - можно не ходить в полицию, чтобы сообщить о преступлении: достаточно отправить заявление через приложение.

Пенсия онлайн - сервис поможет заранее узнать, какой будет будущая пенсия и возникло ли на нее право. Для назначения, перерасчета или изменения способа доставки не нужно лично посещать отделение.

Всего больших суперсервисов будет 25, почитать о них подробнее и посмотреть видео, как это будет выглядеть, можно тут.
Подготовил
  • Станислав Шахов
Дизайн
  • Рената Вахитова
Схема
  • Валерия Любина
Обложка
  • freepik.com
15.04.2021