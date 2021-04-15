В 2020 году для получения большинства мер соцподдержки не нужно было собирать никаких справок – государство наладило обмен нужными документами между ведомствами, которые раньше «не ладили», и «невозможное» стало доступным. В этом году планируется запустить еще шесть таких суперсервисов, среди них:
«Правосудие онлайн» - подавать иски, обмениваться с судами документами и участвовать в процессе можно будет через портал Госуслуг.
Подача заявлений в правоохранительные органы - можно не ходить в полицию, чтобы сообщить о преступлении: достаточно отправить заявление через приложение.
Пенсия онлайн - сервис поможет заранее узнать, какой будет будущая пенсия и возникло ли на нее право. Для назначения, перерасчета или изменения способа доставки не нужно лично посещать отделение.
Всего больших суперсервисов будет 25, почитать о них подробнее и посмотреть видео, как это будет выглядеть, можно тут.