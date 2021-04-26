Где в Уфе отметить день рождения ребёнка

Прятки в темноте — это абсолютно новый и сногсшибательный формат развлечений в Уфе. Сможете ли вы спрятаться в лабиринте темных комнат так, чтобы вас не нашли?



В тёмном-тёмном подземном городе рыщут тёмные-тёмные призраки, а среди запутанных коридоров и ловушек прячутся до дрожи напуганные горожане... Ищите убежище, избегайте ловушек! Но будьте крайне осторожны, одно неловкое движение – и вас найдут!



Вас ждут более 210 квадратных метров темноты, десятки мест для пряток и множество ловушек — от обычной звенящей цепочки, задев которую, можно себя выдать, до святящихся полов и вибрирующих камней!



Каждый поворот, каждая новая дверь, каждая комната — это вызов. Готовы ли вы открыть очередную дверь скрипучего шкафа? Переступить порог следующей комнаты? Последовать вглубь за таинственным шепотом?



На 60 минут, в течение которых длится игра, вы забудете о времени и о внешнем мире, а загадочные ночные обитатели лабиринта усилят градус напряжения и не дадут вам расслабиться ни на секунду.



Прятки в темноте — это игра, в которую можно (и нужно) играть веселыми компаниями: с друзьями и коллегами, сокурсниками и одноклассниками, после рабочего дня или в выходной, отмечать праздники и проводить дни рождения.



Максимальное количество игроков — 30, минимальное — 2 человека. Есть несколько режимов игры для взрослых и детей.

