Где в Уфе отметить день рождения ребёнка

Вместо обычных аниматоров – волшебники и маги.
Вместо надоевших конкурсов - весёлые опыты и эксперименты: фараоновы змейки и золотой дождь, искристые и пенные вулканы, туманчики и цветные превращения, невидимые чернила, баттер, маунтейн, гэлакси, фрогги-слаймы, лизуны, взрывная бумага, домашний фейерверк, химический компот, кровь дракона, химические светлячки, несгораемые деньги, горящие руки, фиолетовое облако, химические грелка, хамелеон и светофор… И многое-многое другое!
Такое возможно, если отмечать день рождения в детской лаборатории «ХимиКидс»!
Детям гарантированы незабываемые эмоции и, конечно, новые знания. Вдобавок к уникальному «хими-квесту» их ждут химические головоломки и загадки, подвижные игры, весёлые задания, фото- и видеосъёмка, а еще – подарок для именинника. По желанию можно устроить чаепитие.
Программа длится 1,5 часа, опыты подбирают исходя из возраста детей.
Кстати, детская лаборатория «ХимиКидс» – это не только веселые дни рождения. На постоянной основе здесь проводятся развивающие занятия для детей двух возрастных групп – 3-5 и 6-11 лет, а также мастер-классы.
Миссия детской лаборатории – поддерживать и развивать природную любознательность детей.
В «ХимиКидс» малыши и школьники находят ответы на все свои «Почему?», расширяют кругозор, развивают внимательность и наблюдательность. Полезный бонус – начальные знания физики и химии, которые впоследствии пригодятся на школьных уроках.
В арсенале преподавателей лаборатории – более 400 научных опытов и экспериментов. И главное – дети все делают своими руками, а значит – лучше понимают происходящие процессы и запоминают материал.