Где в Уфе отметить день рождения ребёнка

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Праздник не за горами, а вы еще не выбрали, где его провести? Обзор самых интересных детских центров – в нашем материале.
Архипелаг развлечений «Острова»
Кулинарная студия «Вилка»
Детская лаборатория «ХимиКидс»
Клуб виртуальной реальности Varplace
Детский центр «Клумба»
Экшен-игра «Прятки в темноте» для детей
Архипелаг развлечений «Острова»
Квесты в реальности, бумажное шоу и ультрафиолетовая вечеринка
Адрес: ул. Д. Юлтыя, 3

Телефон: +7 (347) 200 06 29, +7 (917) 770 05 71

Возраст: 4–16 лет

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Архипелаг развлечений «Острова» – это пространство, включающее в себя три квеста в реальности и просторное тайм-кафе для проведения мероприятий. Заказать детский праздник можно «под ключ» – команда администраторов и ведущих снимет с родителей все заботы по организации праздника и развлечению детей, а также сможет предложить готовый вариант по доставке угощения на праздничный стол.

«Острова» предлагают 7 разных праздничных программ для детей и подростков от 4 до 16 лет. Кроме квеста в праздник можно включить один из четырех мастер-классов, научное азотное или химическое шоу, ультрафиолетовую вечеринку с флуоресцентным гримом, специальным реквизитом и бумажным шоу. А еще есть новая трехчасовая программа с поисковым квестом для фанатов Гарри Поттера!

Квесты – модное и популярное развлечение у детей и подростков. Но главное, родителям не нужно ломать голову, куда вести детей и чем развлекать после игры-приключения – в клубе есть все необходимое, чтобы провести крутой праздник.

«Острова» предлагают на выбор три квеста:
«Алиса. Побег из кроличьей норы»
«Лего-Бэтмен. Джокер атакует»
«Дом странных детей».

Архипелаг развлечений «Острова» работает в сфере организации квестов и праздников уже более 6 лет, положительных отзывов и благодарностей – не счесть. Вы точно не пожалеете, если устроите праздник именно здесь.
Кулинарная студия «Вилка»
10-метровая паста и десерт своими руками
Адрес: ул. Цюрупы, 76

Телефон: +7 927 236 09 15

Возраст: от 5 лет

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Чем удивить современного ребенка? День рождения в формате КУЛИНАРНОГО БЕЗУМСТВА!

Меси, крути, твори, кидайся мукой, зажигай под руководством харизматичного шеф-повара! Приготовить пиццу ОТ МУКИ? Раскатать пасту длиной в 10 МЕТРОВ? Испечь мегашоколадный десерт самостоятельно? ВИЛКА подарит яркие и ВКУСНЫЕ эмоции на праздник!

Праздник «под ключ», просто выберите меню! Мы развлечем, накормим и даже научим полезным навыкам!
● В помещении ТОЛЬКО ВАША КОМПАНИЯ и никого постороннего!
● Наши шеф-повара – лучшие специалисты в Уфе с шестилетним опытом, ни один гость праздника не останется без внимания!

Готовить – это ВЕСЕЛО! Доказано «Вилкой»!
Детская лаборатория «ХимиКидс»
Волшебные опыты и ответы на все «почему?»
Адрес: ул. Менделеева, 205а, ЛФЦ «Башкирия»

Телефон: +7 917 372 29 20

Возраст: 3–11 лет

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Вместо обычных аниматоров – волшебники и маги.

Вместо надоевших конкурсов - весёлые опыты и эксперименты: фараоновы змейки и золотой дождь, искристые и пенные вулканы, туманчики и цветные превращения, невидимые чернила, баттер, маунтейн, гэлакси, фрогги-слаймы, лизуны, взрывная бумага, домашний фейерверк, химический компот, кровь дракона, химические светлячки, несгораемые деньги, горящие руки, фиолетовое облако, химические грелка, хамелеон и светофор… И многое-многое другое!

Такое возможно, если отмечать день рождения в детской лаборатории «ХимиКидс»!

Детям гарантированы незабываемые эмоции и, конечно, новые знания. Вдобавок к уникальному «хими-квесту» их ждут химические головоломки и загадки, подвижные игры, весёлые задания, фото- и видеосъёмка, а еще – подарок для именинника. По желанию можно устроить чаепитие.

Программа длится 1,5 часа, опыты подбирают исходя из возраста детей.

Кстати, детская лаборатория «ХимиКидс» – это не только веселые дни рождения. На постоянной основе здесь проводятся развивающие занятия для детей двух возрастных групп – 3-5 и 6-11 лет, а также мастер-классы.

Миссия детской лаборатории – поддерживать и развивать природную любознательность детей.

В «ХимиКидс» малыши и школьники находят ответы на все свои «Почему?», расширяют кругозор, развивают внимательность и наблюдательность. Полезный бонус – начальные знания физики и химии, которые впоследствии пригодятся на школьных уроках.

В арсенале преподавателей лаборатории – более 400 научных опытов и экспериментов. И главное – дети все делают своими руками, а значит – лучше понимают происходящие процессы и запоминают материал.
Клуб виртуальной реальности Varplace
Инновационные технологии, погружение 3D-пространство
и оригинальный интерьер
Адрес: ул. Менделеева, 130

Телефон: +7 964 963 90 90

Возраст: от 5 лет

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Хотите организовать праздник круто и высокотехнологично? Добро пожаловать в виртуальную реальность.

Клуб Varplace – это инновационные технологии, незабываемые эмоции от погружения в 3D-пространство и возможность поделиться впечатлениями с друзьями и близкими.

Что отличает Varplace?

Прежде всего, продуманная программа для детей любого возраста (от 5 лет) и компаний от 4 до 15 человек. Особой популярностью пользуются программы, рассчитанные на группы детей разного возраста - от 5 до 15 лет.

Чем удивляет Varplace:

• 5 шлемов виртуальной реальности – новейший Oculus Rift S и HTC VIVE PRO, компьютеры топ-уровня. На выбор больше – 100 VR-игр.

• Play Station с самыми популярными играми на двух или четырёх игроков.

• VR Автостимулятор с гоночным креслом и лучшим комплектом руля и педалей – для тех, кто хочет поучаствовать в гонках или прокатиться на американских горках.

Опытные администраторы помогут вам подобрать игры и разобраться в них, будут сопровождать вас на всем протяжении праздника.

Порадует и оригинальный интерьер, в котором есть все, что нужно – грамотно организованные игровые зоны и lounge-зона для отдыха и общения.
Детский центр «Клумба»
Уникальное экопространство, авторские игрушки и дни рождения «под ключ»
Адрес: ул. Бакалинская, 27. ТЦ «Ультра».

Телефон: +7 987 045 45 85

Возраст: от 0 до 12 лет

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Главное отличие «Клумбы» – экологически чистые материалы, которые использованы в оборудовании и отделке игрового пространства. А ещё – сдержанные тёплые цвета и стильный современный дизайн.

Здесь запах и тепло дерева создают особую, уникальную атмосферу, из которой не захочется уходить.

В обстановке «Клумбы» все продумано до мелочей, любовь к детям чувствуется в каждой детали.

Авторские игровые конструкции и игрушки открытого типа оставляют огромный простор для детской фантазии. Здесь построили целый детский мир: в нем настоящая река с радужными рыбками, пещеры, где сверкают звезды, цветы одного роста с мамой, а до облаков можно дотянуться рукой! В таком пространстве игра никогда не повторится, ведь фантазия не имеет границ!

В «Клумбе» созданы все условия, чтобы шикарно отпраздновать детский день рождения. В отдельных домиках для праздников вам и вашим гостям никто не будет мешать. Кстати, вы можете не только арендовать помещение, но заказать детский день рождения «под ключ». К вашим услугам будут лучшие праздничные программы города.
Экшен-игра «Прятки в темноте» для детей
Лабиринт комнат, светящиеся полы и множество ловушек
Адрес: ул. Сун Ят-Сена, 7

Телефон: +7 917 800 02 52

Возраст: от 8 лет

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Прятки в темноте — это абсолютно новый и сногсшибательный формат развлечений в Уфе. Сможете ли вы спрятаться в лабиринте темных комнат так, чтобы вас не нашли?

В тёмном-тёмном подземном городе рыщут тёмные-тёмные призраки, а среди запутанных коридоров и ловушек прячутся до дрожи напуганные горожане... Ищите убежище, избегайте ловушек! Но будьте крайне осторожны, одно неловкое движение – и вас найдут!

Вас ждут более 210 квадратных метров темноты, десятки мест для пряток и множество ловушек — от обычной звенящей цепочки, задев которую, можно себя выдать, до святящихся полов и вибрирующих камней!

Каждый поворот, каждая новая дверь, каждая комната — это вызов. Готовы ли вы открыть очередную дверь скрипучего шкафа? Переступить порог следующей комнаты? Последовать вглубь за таинственным шепотом?

На 60 минут, в течение которых длится игра, вы забудете о времени и о внешнем мире, а загадочные ночные обитатели лабиринта усилят градус напряжения и не дадут вам расслабиться ни на секунду.

Прятки в темноте — это игра, в которую можно (и нужно) играть веселыми компаниями: с друзьями и коллегами, сокурсниками и одноклассниками, после рабочего дня или в выходной, отмечать праздники и проводить дни рождения.

Максимальное количество игроков — 30, минимальное — 2 человека. Есть несколько режимов игры для взрослых и детей.
Текст
  • Дарья Рисова
Фото и материалы
  • Предоставлено участниками обзора, freepik.com
Верстка
  • Рената Вахитова
Дата
  • 26.04.2021