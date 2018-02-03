Новости Башкортостана и Уфы
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Ящур

Ящур
Ящур
ГлавноеПо порядку
Общество
3 Февраля 2018, 16:50
Анализы показали стопроцентное отсутствие ящура в Туймазинском районе – Рустэм Хамитов
Общество
6 Ноября 2017, 11:39
В двух районах Башкирии истекает срок карантина по ящуру
Общество
26 Октября 2017, 12:18
В Башкирии в местах, где обнаружили вирус ящура, провели заключительную дезинфекцию
Общество
25 Октября 2017, 16:11
Сельчан, пострадавших от ящура в Туймазинском районе, поддерживают земляки
Экономика
20 Октября 2017, 18:30
Башкирия приобрела огромный опыт ликвидации ЧС в связи со вспышкой ящура - Фарит Гумеров
Экономика
20 Октября 2017, 17:50
Правительство Башкирии полностью компенсирует понесенные жителями потери из-за ящура
Экономика
20 Октября 2017, 17:31
Больного ящуром скота у нас нет, мясо на ярмарках можно покупать безбоязненно – Управление ветеринарии Башкирии
Экономика
20 Октября 2017, 16:47
Мы гарантируем отсутствие ящура в продукции местных молзаводов - Россельхознадзор по Башкирии
Экономика
20 Октября 2017, 16:23
Ирек Мухаметдинов: Компенсации за отчуждённый скот будут выплачены в кратчайшие сроки
Экономика
20 Октября 2017, 16:00
В правительстве Башкирии назвали размер компенсации населению и юрлицам из-за ящура
Экономика
20 Октября 2017, 14:58
Появление новых очагов ящура в угрожаемой зоне исключено - глава Управления ветеринарии Башкирии
Общество
19 Октября 2017, 02:20
В Башкирии в хозяйствах, где был обнаружен ящур, скот можно будет содержать через месяц после окончания карантина
Общество
17 Октября 2017, 08:45
В Башкирии от ящура привито более 90 тысяч животных
Общество
15 Октября 2017, 18:39
Ферма в Буздякском районе - последняя, где есть признаки инфицирования вирусом ящура - Ирек Мухаметдинов
Общество
15 Октября 2017, 14:40
Ящур в Башкирии: отчуждению подлежат еще 146 голов скота в одном из хозяйств Буздякского района
Общество
14 Октября 2017, 20:10
Новые жертвы ящура в Башкирии: вирус продолжает распространяться
Экономика
14 Октября 2017, 14:31
Ответственные за вспышку ящура понесут наказание в полной мере – Рустэм Хамитов
Общество
13 Октября 2017, 19:02
Министр здравоохранения Башкирии проверил работу медицинских мобильных групп, работающих в очаге появления ящура
Экономика
13 Октября 2017, 15:20
Министр РФ о ящуре в Башкирии: Следует предупреждать и предотвращать риски вспышек заболеваний
Общество
13 Октября 2017, 02:09
Что переживают жители неблагополучных по ящуру сел Башкирии?
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