Новости Башкортостана и Уфы
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WorldSkills Russia в Уфе

WorldSkills Russia в Уфе
WorldSkills Russia в Уфе
ГлавноеПо порядку
Общество
27 Сентября , 10:18
Участник EuroSkills Graz 2021 из Башкирии получил медальон за профессионализм
Общество
4 Сентября , 16:25
Призер WorldSkills Арина Миролюбова: После конкурса в семье приняли мой путь
Общество
3 Сентября , 12:48
Призёры и наставники WorldSkills Russia награждены Агентством по печати и СМИ Башкирии
Экономика
31 Августа , 15:15
«В министерстве финансов меня уже заметили» - золотая медалистка WorldSkills из Уфы
Общество
31 Августа , 13:12
Победительница «Ворлдскиллс» из Сибая: «Без интереса участвовать в чемпионате не стоит»
Общество
31 Августа , 11:56
Победитель WorldSkills из Башкирии, будущий зубной техник не рассчитывал на золотую медаль
Политика
30 Августа , 15:17
Радий Хабиров: Мы научились побеждать, у республики появляется идеология победителя
Общество
30 Августа , 14:14
Церемония закрытия IX Нацфинала «Молодые профессионалы» в Уфе: в лицах и фактах
Общество
30 Августа , 12:59
Победитель WorldSkills Вадим Муртазин: Я не мог подвести наш медовый Башкортостан
Общество
30 Августа , 12:28
Минимум 75% прошедших обучение по проекту «Содействие занятости» нашли работу - эксперт
Общество
30 Августа , 12:20
Призеры чемпионата WorldSkills Russia–2021 из Башкирии получат премиальные на этой неделе
Общество
30 Августа , 10:52
Названы имена победителей и призёров Worldskills Russia в Уфе в составе сборной Башкирии
Экономика
30 Августа , 09:00
Что останется жителям Башкирии после финала WorldSkills Russia в Уфе
Общество
29 Августа , 23:44
Сборная Башкирии заняла 2 место в медальном зачете чемпионата WorldSkills Russia - 2021
Общество
29 Августа , 23:06
В WorldSkills наставники выращивают своих ребят, учеников: Роберт Уразов
Общество
29 Августа , 21:58
Булат Нигматуллин из Уфы занял первое место в компетенции «Промышленная робототехника»
Политика
29 Августа , 21:51
Андрей Назаров о WorldSkills: В будущем мы бы могли всегда проводить такое мероприятие
Общество
29 Августа , 21:17
В России могут появиться соревнования для молодых ученых по стандартам WorldSkills
Общество
29 Августа , 20:51
Наследие WorldSkills: всё оборудование чемпионата останется в Башкирии
Общество
29 Августа , 20:40
В Уфе идет церемония закрытия чемпионата WorldSkills Russia
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