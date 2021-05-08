Время Героев

Новости Башкортостана и Уфы
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ГлавноеПо порядку
Общество
8 Мая , 21:15
«Я не могу забыть тот последний день детства»: 94-летняя ветеран из Уфы рассказала о войне
Общество
14 Апреля , 10:24
В Башкирии запущена акция «Помощь в вакцинации гражданам 65+»
Общество
28 Марта , 08:44
Волонтеры помогли жителю Октябрьского выйти на связь с матерью
Общество
24 Марта , 17:08
Волонтеры акции #МыВместе запустили флешмоб в память о погибшем в Башкирии добровольце
Общество
22 Марта , 12:01
Семья умершего от COVID-19 первого волонтера в Башкирии получит материальную компенсацию
Общество
15 Марта , 14:48
В Башкирии спасшая троих детей из пожара фельдшер получит награду
Общество
10 Марта , 17:23
На трассе в Башкирии волонтеры кормят дальнобойщиков горячими обедами
Общество
9 Марта , 17:18
В Башкирии фельдшер спасла троих детей из пожара
Общество
5 Марта , 11:58
История героя из Башкирии: учитель физкультуры задержал убийцу воспитательницы
Общество
21 Февраля , 23:22
Жители Башкирии вошли в число 100 современных героев страны
Общество
20 Февраля , 16:01
Дети-герои из Башкирии получили памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество»
Общество
9 Февраля , 18:17
Переболела ковидом, потеряла работу, но продолжает помогать людям – автоволонтер из Уфы
Общество
3 Февраля , 12:42
Сотрудники массовых библиотек Уфы стали волонтерами акции «#УфаПомогиВрачам»
Общество
31 Января , 15:12
Хирург Алексей Пушкарев: Врач должен уметь сострадать, быть терпеливым и доброжелательным
Общество
27 Января , 09:27
В Башкирии волонтеры «Единой России» помогут как минимум 30 тысячам нуждающихся
Общество
19 Января , 21:38
В Уфе волонтеры доставляют боксы с лекарствами людям на самоизоляции
Общество
18 Января , 16:11
В Уфе отметили наиболее активных автоволонтеров
Общество
15 Января , 15:35
В Башкирии школьница вывела из загоревшегося дома младшую сестру и сожителя матери
Общество
15 Января , 09:48
В Уфе на «Ёлке желаний» исполнились новогодние мечты еще 25 детей
Общество
14 Января , 13:29
Число звонков в антиковидный колл-центр Башкирии сократилось - напряженность снята
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