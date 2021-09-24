Новости Башкортостана и Уфы
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Выборы 2021

Выборы 2021
Выборы 2021
ГлавноеПо порядку
Политика
24 Сентября , 18:27
В Госдуме России восьмого созыва будут работать 14 депутатов, избранных от Башкирии
Политика
24 Сентября , 16:12
Элла Памфилова: Трёхдневное голосование себя оправдало в период пандемии
Политика
24 Сентября , 15:40
Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - ЦИК России
Политика
24 Сентября , 12:50
В горсовет Уфы вошли три самовыдвиженца
Политика
21 Сентября , 15:24
На выборах в Уфимский горсовет по партспискам и одномандатникам побеждает «Единая Россия»
Политика
21 Сентября , 13:57
Явка на выборах в Башкирии на 20% превысила среднюю по стране
Политика
21 Сентября , 10:37
Итоги выборов в Башкортостане: высокая явка, пять партий и более 13 тысяч наблюдателей
Политика
20 Сентября , 18:30
Зульфия Гайсина: Выборы — это важный опыт
Политика
20 Сентября , 17:06
Данные экзитпола говорят о том, что сюрприза не произошло - Рустем Латыпов
Политика
20 Сентября , 16:18
Выборы в Башкирии организованы на очень высоком уровне - мнение
Политика
20 Сентября , 15:10
Многодетная мама и кандидат в депутаты Горсовета Уфы назвала выборы «познавательными»
Политика
20 Сентября , 14:19
Константин Толкачев: «Жители республики выбрали реальные дела и стабильность»
Спорт
20 Сентября , 12:28
Семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина стала депутатом Госсобрания - Курултая РБ
Политика
20 Сентября , 10:37
Независимый политолог рассказал о плюсах и минусах предвыборной кампании в Башкирии
Политика
20 Сентября , 09:01
Центризбирком России подсчитал 60% протоколов на выборах в Госдуму
Политика
20 Сентября , 02:14
Радий Хабиров: Надеюсь, что наши депутаты в Госдуме будут работать в интересах Башкирии
Политика
20 Сентября , 00:13
По данным экзитполов, 5%-й барьер в Башкирии преодолели только три партии
Политика
19 Сентября , 23:41
Глава Башкирии назвал имена кандидатов в депутаты, за которых проголосовал
Политика
19 Сентября , 23:39
Радий Хабиров: Усталость есть, но она мужская, завтра рабочий день
Политика
19 Сентября , 23:26
Глава Башкирии ответил журналистам, уходит ли в Госдуму Александр Сидякин
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Отдел кадров
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