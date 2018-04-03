Новости Башкортостана и Уфы
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Выборы Президента РФ 2018

Выборы Президента РФ 2018
Выборы Президента РФ 2018
ГлавноеПо порядку
Политика
3 Апреля 2018, 12:55
Владимиру Путину вручено удостоверение Президента России
Политика
25 Марта 2018, 09:01
Результаты выборов главы государства доказали право «Единой России» называться президентской партией - Андрей Турчак
Политика
23 Марта 2018, 16:06
На новый шестилетний срок избран Владимир Путин - ЦИК России
Политика
20 Марта 2018, 20:29
Павел Качкаев: «Я не вижу другого человека, который мог бы так руководить страной»
Политика
20 Марта 2018, 18:50
Рамзил Ишсарин: «Высокой явке способствовали новшества в законодательстве»
Политика
20 Марта 2018, 18:42
Российский избиратель поддерживает евразийскую интеграцию - эксперт
Политика
20 Марта 2018, 17:45
Программа действующего Президента максимально отражает запросы общества - эксперт
Политика
20 Марта 2018, 17:18
Михаил Бугера: «Альтернативы действующему главе государства в России нет»
Политика
20 Марта 2018, 16:08
«Башинформсвязь» обеспечила интернетом республиканский Общественный пресс-центр «ВЫБОРЫ-2018»
Политика
20 Марта 2018, 15:41
Загир Хакимов: «Победа Владимира Путина - это и победа коалиции патриотических сил»
Политика
19 Марта 2018, 21:28
Выбор, который сделала страна, был в пользу реальных дел - эксперт
Общество
19 Марта 2018, 20:26
В Уфе состоялся праздничный концерт «Наш выбор – наша победа!»
Политика
19 Марта 2018, 19:28
Депутат Госдумы о выборах Президента РФ: Россияне продемонстрировали единство страны
Политика
19 Марта 2018, 18:01
Люди проголосовали за стабильность и последовательное развитие страны - Владимир Яковлев
Политика
19 Марта 2018, 17:26
Работа общественных наблюдателей в Башкирии во время выборов-2018 удалась - Общественная палата республики
Политика
19 Марта 2018, 16:49
Выборы Президента России: электорат проголосовал за уверенность в завтрашнем дне - эксперт
Политика
19 Марта 2018, 16:42
Выборы Президента РФ войдут в историю как выборы «победителей» или выборы «без проигравших» - ректор БАГСУ
Политика
19 Марта 2018, 15:45
Действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу - депутат Госдумы Инга Юмашева
Политика
19 Марта 2018, 14:21
Политолог Константин Сафронов: «Состоявшиеся выборы отличались максимальной концентрацией демократизма»
Политика
19 Марта 2018, 13:19
Рустэм Хамитов: «Избиратели поддержали курс Президента»
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Отдел кадров
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