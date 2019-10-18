Новости Башкортостана и Уфы
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Выборы 2019

Выборы 2019
Выборы 2019
ГлавноеПо порядку
Политика
19 Сентября , 14:15
В Башкирии член СПЧ попросил прокуратуру удалить с участков наблюдателей от «Яблока»
Политика
18 Октября 2019, 13:34
Суд в Башкирии наказал СМИ за сообщение о нарушении в ходе выборов
Политика
13 Сентября 2019, 13:18
Вмешательство внесистемных либералов укрепило легитимность выборов Главы Башкирии
Политика
13 Сентября 2019, 12:54
Владимир Соловьёв: «Против Радия Хабирова на выборах работала сеть Михаила Ходорковского»
Политика
12 Сентября 2019, 11:07
На пост премьер-министра Башкирии претендует Андрей Назаров. Кто он и чем известен
Политика
10 Сентября 2019, 17:49
ЦИК Башкирии утвердил официальные итоги выборов главы республики
Политика
10 Сентября 2019, 16:01
Константин Толкачев озвучил итоги муниципальных выборов, прошедших 8 сентября
Политика
10 Сентября 2019, 14:51
ЦК КПРФ дезавуировал слова Кутлугужина о непризнании выборов в Башкирии
Политика
10 Сентября 2019, 12:54
Памфилова: Многим стоит поучиться у Радия Хабирова выигрывать выборы
Политика
9 Сентября 2019, 14:40
В Башкирии на довыборах в Госсобрание победили кандидаты от «Единой России»
Политика
9 Сентября 2019, 14:22
Парламентские партии на выборах в Башкирии фактически провалились - политолог
Политика
9 Сентября 2019, 14:05
Пять интересных фактов о Дне выборов в Башкирии
Политика
9 Сентября 2019, 14:02
Стратегия Хабирова была понята избирателями - политолог Сергей Лаврентьев
Политика
9 Сентября 2019, 11:44
На выборах главы Башкирии за Радия Хабирова проголосовали почти 1,8 млн избирателей
Политика
9 Сентября 2019, 10:58
Названа дата инаугурации нового Главы Башкирии
Политика
9 Сентября 2019, 07:23
После обработки 90,71% бюллетеней в Башкирии на выборах лидирует Радий Хабиров
Политика
8 Сентября 2019, 21:37
Радий Хабиров поблагодарил жителей Башкирии за хорошую явку на выборы
Политика
8 Сентября 2019, 20:16
Глава СПЧ Михаил Федотов: Ситуацию в Акбердино мы привели в норму
Общество
8 Сентября 2019, 19:40
В Башкирии из-за «шутника» эвакуировали избирательный участок
Политика
8 Сентября 2019, 19:07
Явка избирателей на выборах в Башкирии приблизилась к 60%
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Отдел кадров
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