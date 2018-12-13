Новости Башкортостана и Уфы
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Торатау

Торатау
Торатау
ГлавноеПо порядку
30 Июля , 17:24
Геопарк «Торатау» готовится к визиту комиссии ЮНЕСКО
Общество
12 Января , 19:57
Геопарк «Торатау» объявил конкурс фотографий своих достопримечательностей
Общество
13 Декабря 2018, 18:10
Ильшат Фазрахманов: Геопарк «Торатау» даст импульс развитию агротуризма
Общество
13 Декабря 2018, 07:15
Русское географическое общество: Создание геопарков в Башкирии — позитивная тенденция
Общество
12 Декабря 2018, 22:23
Торатау надо показывать детям – Римма Утяшева
Общество
12 Декабря 2018, 21:17
Башкультнаследие пояснило, что подлежит охране на горе Торатау
Общество
12 Декабря 2018, 21:03
Геопарк на Торатау поможет развить туристическую инфраструктуру — сенатор Ялалов
Общество
12 Декабря 2018, 17:32
Председатель федерации профсоюзов Башкирии поддержал создание геопарка «Торатау»
Общество
12 Декабря 2018, 15:49
С созданием второго геопарка Башкирия станет еще более привлекательным регионом
Общество
12 Декабря 2018, 15:31
Включение Торатау и Юрактау в Список ЮНЕСКО позволит дать новое развитие территориям
Общество
12 Декабря 2018, 15:30
БФ «Наше будущее»: Указ о геопарке «Торатау» показывает твердость позиции по шиханам
Общество
12 Декабря 2018, 15:24
Раиф Абдрахимов: Будет составлен пошаговый план реализации указа по геопарку «Торатау»
Культура
12 Декабря 2018, 14:46
Уже через год мы увидим реальные результаты - геофизик о будущем геопарке «Торатау»
Общество
12 Декабря 2018, 14:42
Геопарк «Торатау» защитит башкирские шиханы от дальнейших попыток заполучить их кем-то
Общество
12 Декабря 2018, 14:35
Мирхайдар Фатхуллин: Статус ЮНЕСКО для памятников природы - это охранная грамота на века
Общество
12 Декабря 2018, 14:18
Решение о создании геопарка «Торатау» своевременное и правильное - мнение
Общество
12 Декабря 2018, 13:50
Вячеслав Рябов: Цель сохранить Торатау - достигнута
Политика
12 Декабря 2018, 13:34
Лилия Гумерова: «Создание геопарка «Торатау» - решение международного масштаба»
Общество
12 Декабря 2018, 13:05
Фидус Ямалтдинов: Радий Хабиров принял системное решение по защите Торатау
Общество
12 Декабря 2018, 13:02
Принято волевое решение в затянувшемся споре о судьбе башкирских шиханов - Ленара Иванова
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