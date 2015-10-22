Новости Башкортостана и Уфы
75.59
0
84.95
0
72.89
-9.33
-2 °C
Облачно
Коронавирус
Материалов: 402
Сегодня, 21:23

ШОС БРИКС 2015

ШОС БРИКС 2015
ШОС БРИКС 2015
ГлавноеПо порядку
Общество
22 Октября 2015, 14:32
В Уфе на Первом R2R Форуме подписаны четыре бизнес-соглашения о сотрудничестве
Экономика
9 Октября 2015, 10:15
Московским журналистам рассказали о проводимом в Уфе Первом форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС
Экономика
21 Сентября 2015, 10:52
Башкортостан и китайская провинция Ляонин создадут единый инвестиционный сайт
Экономика
14 Сентября 2015, 08:51
В Уфе участниками выставки предпринимателей регионов стран ШОС и БРИКС станут ведущие предприятия малого и среднего бизнеса
Общество
19 Августа 2015, 18:27
Молодые ученые Башкирии приглашаются к участию в международном конкурсе БРИКС
Политика
27 Июля 2015, 17:18
Общественная палата России поддержит реализацию башкирского проекта «ШОС — территория памяти»
Общество
26 Июля 2015, 15:45
Марат Магадеев: Молодежный форум БРИКС и ШОС - хорошая возможность для обмена опытом
Общество
26 Июля 2015, 14:05
В Уфе начал работу Первый молодежный форум БРИКС и ШОС
Экономика
25 Июля 2015, 09:37
Сотрудничество молодежи на уровне ШОС и БРИКС является насущной необходимостью — эксперт
Общество
24 Июля 2015, 10:15
Участникам Молодежного форума БРИКС и ШОС в Уфе нужно сделать акцент на развитии малого бизнеса и образования — эксперт
Общество
23 Июля 2015, 10:40
Уфа примет первый Молодежный форум БРИКС И ШОС
Общество
22 Июля 2015, 18:33
«Башавтотранс» исключил все вопросы недопонимания между водителями и гостями саммитов ШОС и БРИКС
Общество
22 Июля 2015, 11:46
Симпатии 53% россиян на стороне сотрудничества с БРИКС — ВЦИОМ
Экономика
21 Июля 2015, 15:07
В Шанхае начал работать обсуждавшийся на саммитах в Уфе Банк развития БРИКС
Культура
12 Июля 2015, 14:23
Владимир Путин похвалил Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана
Политика
10 Июля 2015, 20:14
На саммите ШОС одобрена Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и сепаратизмом
Политика
10 Июля 2015, 19:15
Владимир Путин не исключил возможность проведения в Уфе других крупных мероприятий
Политика
10 Июля 2015, 19:12
Владимир Путин озвучил в Уфе планы по запуску национальной платежной карты уже в этом году
Общество
10 Июля 2015, 18:52
Владимир Путин поблагодарил руководство Башкортостана за организацию саммитов, а россиянам порекомендовал учить башкирский язык
Экономика
10 Июля 2015, 18:25
В Уфе завершилась пресс-конференция Владимира Путина по итогам работы саммитов ШОС и БРИКС
Все материалы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров
© 1992-2019 АО ИА «Башинформ». Версия 4.0.00 Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика