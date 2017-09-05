Новости Башкортостана и Уфы
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Аномальный ливень в Уфе и его последствия

Аномальный ливень в Уфе и его последствия
Аномальный ливень в Уфе и его последствия
ГлавноеПо порядку
Общество
5 Сентября 2017, 10:40
Башкирия в федеральных СМИ: всемирный потоп по-уфимски, деньги на дорогу, «зеленые» предлагают женщину
Общество
5 Сентября 2017, 09:43
После сильного ливня в Уфе до сих пор не работают некоторые светофоры
Общество
5 Сентября 2017, 08:57
В Башкирии из здания Росреестра откачано 145 кубических метров воды
Общество
5 Сентября 2017, 08:32
В МЧС Башкирии работает «горячая линия» для помощи пострадавшим от ливней
Общество
5 Сентября 2017, 06:22
В столице Башкирии устранены последствия аномальных ливней - мэрия
Общество
4 Сентября 2017, 22:10
В столице Башкирии затопило два дома. Жильцы эвакуированы
Общество
4 Сентября 2017, 19:58
В Уфе за два часа выпало две месячные нормы осадков
Общество
4 Сентября 2017, 18:57
В Уфе из-за дождя частично закрыты железнодорожные пути
Общество
4 Сентября 2017, 18:25
Из-за сильнейшего ливня городские службы переведены на круглосуточный режим работы - уфимская мэрия
Происшествия
4 Сентября 2017, 17:43
В Уфе водитель спас женщину с ребенком, унесенных ливневым потоком
Общество
4 Сентября 2017, 17:39
Международный аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме
Общество
4 Сентября 2017, 16:06
В Уфе идет сильнейший за последний месяц дождь
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