Новости Башкортостана и Уфы
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Половодье 2018

Половодье 2018
Половодье 2018
ГлавноеПо порядку
Общество
3 Мая 2018, 09:24
Река Уфа за сутки поднялась на полметра
Общество
30 Апреля 2018, 10:02
Река Белая в Уфе за сутки поднялась на 43 сантиметра
Общество
23 Апреля 2018, 13:14
По состоянию на 23 апреля в Башкирии остаются подтопленными четыре придомовые территории - МЧС
Общество
17 Апреля 2018, 13:10
В Башкирии из-за размытой дороги целая деревня оказалась отрезана от большой земли
Общество
17 Апреля 2018, 11:02
Половодье-2018: уровень воды в реках Башкирии на 17 апреля
Общество
16 Апреля 2018, 12:23
В Башкирии на крупных реках начался рост уровня воды
Общество
16 Апреля 2018, 11:08
В Башкирии ожидают вторую волну половодья
Общество
15 Апреля 2018, 13:31
Паводок-2018: уровень воды в реках Башкирии
Общество
15 Апреля 2018, 12:02
Паводковая ситуация в Башкирии – новые данные
Общество
15 Апреля 2018, 11:40
В Иглинском районе Башкирии восстановлен проезд под железнодорожным путепроводом после паводка
Общество
14 Апреля 2018, 17:38
Паводок-2018: В Башкирии остаются подтопленными 71 придомовая территория и 17 жилых домов
Общество
14 Апреля 2018, 16:02
В МЧС Башкирии сообщили о ситуации с подтопленными территориями в Зубово
Общество
14 Апреля 2018, 15:37
В Уфе подтопило автодорогу в Дудкино
Общество
13 Апреля 2018, 18:05
В Башкирии степные реки прошли максимальный уровень паводка
Общество
13 Апреля 2018, 18:02
В Уфе предотвращено подтопление 96 домов
Общество
13 Апреля 2018, 14:57
Вблизи поселка Зубово под Уфой на подтопленной территории обустроили канал для отвода талых вод
Общество
13 Апреля 2018, 11:26
В МЧС Башкирии назвали точное количество подтопленных в Зубово домов и придомовых участков
Общество
12 Апреля 2018, 21:26
В Башкирии в Зубово остановился подъем воды
Общество
12 Апреля 2018, 19:06
Спасатели Башкирии используют беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой ситуации в зоне подтоплений
Общество
12 Апреля 2018, 15:21
В Уфимском районе подтопило более 80 придомовых участков
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