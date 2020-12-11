Новости Башкортостана и Уфы
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Подкасты

Подкасты
Подкасты
ГлавноеПо порядку
Общество
23 Апреля , 16:22
Как выжить в период стрессов и неопределенности: подкаст «Башинформа» «Школа для взрослых»
Общество
22 Января , 11:18
Эксперты объяснили причины конфликта в обществе из-за рисунков уфимской художницы
Общество
11 Декабря 2020, 16:54
Как быстрее закрыть кредиты: новый эпизод подкаста «Говорит Башкирия»
Общество
5 Ноября 2020, 17:50
Как республика переживает коронавирус: новый эпизод подкаста «Говорит Башкирия»
Общество
10 Марта 2020, 18:46
Какую роль играют женщины в обществе - второй эпизод подкаста «Говорит Башкирия»
Общество
23 Февраля 2020, 20:53
«Башинформ» запустил новый подкаст «Говорит Башкирия»
Общество
29 Января 2020, 12:54
«Учиться ради крыльев за спиной». Разговор с учителями о семейном образовании - подкаст
Общество
18 Декабря 2019, 13:20
Не русский я - тогда кто? Разговор о национальной идее с ученым Азатом Бердиным - подкаст
Экономика
22 Ноября 2019, 08:03
Рина Гринберг и Раис Габитов рассказали о перспективах туризма в Башкирии - подкаст
Общество
12 Ноября 2019, 15:41
Агентство «Башинформ» запустило новый проект - подкасты
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