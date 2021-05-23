Новости Башкортостана и Уфы
75.59
0
84.95
0
72.89
-9.33
-2 °C
Облачно
Коронавирус
Материалов: 84
Сегодня, 21:22

Паводок 2021

Паводок 2021
Паводок 2021
ГлавноеПо порядку
Общество
23 Мая , 12:04
В Уфе занялись ремонтом разрушенной паводком набережной реки Белой
Общество
21 Мая , 17:11
Как паводок «прошелся» по главной уфимской набережной: фоторепортаж
Общество
30 Апреля , 10:44
В Минэкологии Башкирии предупредили об активности диких животных
Общество
30 Апреля , 09:13
В Башкирии пройдены все пики - МЧС по РБ
Общество
29 Апреля , 09:29
В Уфе остаются подтопленными несколько районов - МЧС
Общество
28 Апреля , 11:43
В Минсельхозе Башкирии рассказали, как устранить последствия потопа на придомовых участках
Общество
28 Апреля , 11:15
В Госкомитете по ЧС Башкирии рассказали, стоит ли ожидать второго пика паводка
Общество
27 Апреля , 10:22
В Башкирии ситуация с паводком стабилизируется, но расслабляться рано - МЧС
Общество
27 Апреля , 09:20
Из-за паводка в Башкирии в пунктах временного размещения продолжают оставаться 2 человека
Общество
26 Апреля , 11:54
В Уфе наблюдается улучшение паводковой обстановки
Общество
26 Апреля , 10:00
Стало известно, почему продолжает расти уровень воды в Деме
Общество
26 Апреля , 09:37
На контроле МЧС остаются 22 ситуации с подтоплениями в пяти районах Башкирии
Общество
25 Апреля , 15:21
Навесной мост, соединяющий два населенных пункта Башкирии, ушел под воду
Общество
25 Апреля , 12:50
В Башгидрометцентре сообщили, какая погода прогнозируется к майским каникулам
Общество
25 Апреля , 12:00
На контроле МЧС остаются 22 ситуации с подтоплениями в четырех районах Башкирии
Общество
24 Апреля , 11:57
В Башкирии спасатели назвали реки, где вода продолжает прибывать
Общество
24 Апреля , 10:13
В Башкирии из-за паводка в пунктах временного размещения продолжают оставаться 2 человека
Общество
23 Апреля , 10:17
Башгидрометцентр: «Мы не ждем прохождения второй волны паводка на максимальных уровнях»
Общество
23 Апреля , 09:15
В Башкирии за сутки затопило несколько садовых товариществ
Общество
22 Апреля , 09:40
В Башкирии ожидается второй пик паводка
Все материалы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров
© 1992-2019 АО ИА «Башинформ». Версия 4.0.00 Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика