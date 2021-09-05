Новости Башкортостана и Уфы
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ОЛИМПИАДА В ТОКИО

Олимпиада в Токио
Олимпиада в Токио
ГлавноеПо порядку
Спорт
5 Сентября , 16:38
В Токио завершаются Паралимпийские игры
Спорт
4 Сентября , 15:00
Аделина Загидуллина: Очень рада слышать о строительстве в Уфе Центра фехтования
Спорт
13 Августа , 14:42
В Уфе после успеха Загидуллиной и Сафина в Токио планируют построить Дворец фехтования
Спорт
13 Августа , 14:25
Стала известна сумма призовых от Башкирии для чемпионов и призёров Олимпиады в Токио
Спорт
9 Августа , 16:51
Путин обещал следить за выступлением российских паралимпийцев в Токио и поддерживать их
Спорт
7 Августа , 12:49
Байдарочник из Башкирии Александр Сергеев завершил выступление на Олимпиаде в Токио
Спорт
7 Августа , 08:35
Спортсмен из Башкирии байдарочник Александр Сергеев поборется за медаль в финале Олимпиады
Спорт
6 Августа , 15:07
Уроженка Башкирии Гульназ Хатунцева стала бронзовым призером ОИ-2020 в велогонках
Спорт
6 Августа , 13:11
Воспитанница башкирской школы пятиборья Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд
Спорт
6 Августа , 12:48
Российская четверка вышла в полуфинал соревнований по гребле на байдарках на Олимпиаде
Спорт
5 Августа , 23:01
Борец Заур Угуев пополнил копилку сборной России золотом Олимпиады-2020
Спорт
5 Августа , 12:31
Боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио
Спорт
5 Августа , 12:15
Участница Олимпиады в Токио Алсу Миназова вернулась в Уфу
Спорт
5 Августа , 07:35
Российский дуэт синхронисток принес России 14-ю золотую медаль на Олимпиаде-2020
Спорт
3 Августа , 18:55
Российский борец Муса Евлоев завоевал золото на Токийской Олимпиаде
Спорт
3 Августа , 13:05
Двойка Степанова-Баранова не смогла выйти в финал Олимпиады в гребле на байдарках
Спорт
2 Августа , 08:43
Цена медали: сколько получат победители и призеры Олимпийских игр из России
Спорт
1 Августа , 19:52
Российские теннисисты завоевали «золото» и «серебро» на Олимпиаде в Токио
Общество
1 Августа , 17:44
Глава Башкирии поздравил сборную России по фехтованию с «серебром» Игр в Токио
Спорт
1 Августа , 17:19
Рапирист из Башкирии Тимур Сафин в составе сборной России завоевал «серебро» Олимпиады
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