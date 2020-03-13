Новости Башкортостана и Уфы
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100-летие Мустая Карима

100-летие Мустая Карима
100-летие Мустая Карима
ГлавноеПо порядку
Культура
13 Марта 2020, 12:33
В Уфе наградили победителей литературного конкурса в честь 100-летия Мустая Карима
Культура
26 Февраля 2020, 15:46
Фильм «Сестрёнка» получил Гран-при Международного православного Сретенского кинофестиваля
Культура
18 Февраля 2020, 12:00
Юбилейные издания книг Мустая Карима поступили в продажу в книжные сети Башкирии
Культура
24 Января 2020, 10:18
Посол Турции в России посетил памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму
Культура
17 Декабря 2019, 17:00
В Уфе после показа «Деревенских адвокатов» дочь Мустая Карима пообщалась с труппой театра
Культура
12 Декабря 2019, 17:32
Воспитанники театральной студии «Арлекин» поставили спектакль «Мустай #Нашнавсесто»
Культура
8 Декабря 2019, 13:43
Именем Мустая Карима предложено назвать улицу в столице Кыргызстана
Культура
19 Ноября 2019, 11:20
В Русском театре Стерлитамака состоялась премьера спектакля «Страна Айгуль»
Культура
18 Ноября 2019, 09:17
Дочь Мустая Карима передала музею «Уфа и уфимцы» подарочные издания книг отца
Культура
12 Ноября 2019, 14:41
В Уфе на I фестивале детских и молодежных театров показали спектакль «Таганок»
Культура
12 Ноября 2019, 09:10
В Бишкеке молодому кинорежиссеру был вручен приз Фонда имени Мустая Карима
Культура
8 Ноября 2019, 15:02
Стихи Мустая Карима стали символом Башкирии на кованой карте России в Симферополе
Культура
8 Ноября 2019, 10:08
Фильм «Сестренка» завоевал Гран-при и зрительский приз на кинофестивале «Лучезарный ангел»
Культура
5 Ноября 2019, 13:43
Альфия Каримова: «Многое для своего творчества Мустай Карим взял из человеческого общения»
Культура
1 Ноября 2019, 15:35
В башкирском театре трагедию Мустая Карима поставил якутский режиссер Сергей Потапов
Культура
1 Ноября 2019, 11:50
Тимербулат Каримов: «Всё, что мы делаем, нацелено на возрождение национальной литературы»
Культура
29 Октября 2019, 14:11
Башкирский театр кукол привез из Казани награду за спектакль о Мустае Кариме
Культура
28 Октября 2019, 18:47
В Уфе прошла презентация 10-томного собрания сочинений Мустая Карима
Культура
27 Октября 2019, 07:19
В Уфе наградили победителей Международного журналистского конкурса «Золотой курай»
Культура
25 Октября 2019, 09:05
В Уфе на поэтическом концерте «Слово Мустая» выступили детские коллективы
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