Новости Башкортостана и Уфы
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Международные детские игры-2019

Международные детские игры-2019
Международные детские игры-2019
ГлавноеПо порядку
Общество
13 Июля 2019, 14:03
В Уфе состоится церемония закрытия Международных детских летних игр
Спорт
11 Июля 2019, 18:52
Команда Уфы завоевала «серебро» в смешанной эстафете кролем
Экономика
9 Июля 2019, 13:06
Ульфат Мустафин: «Какую сумму потратила Уфа на организацию МДИ - я промолчу»
Спорт
8 Июля 2019, 08:24
В Уфу начали съезжаться гости и участники Международных детских игр
Общество
6 Июля 2019, 18:49
Город к проведению МДИ готов — администрация Уфы
Спорт
26 Июня 2019, 15:48
В Уфе заканчивается строительство спортцентра, где пройдут Международные детские игры
Спорт
25 Июня 2019, 10:50
В уфимском парке «Ватан» установили скалодром для МДИ-2019
Спорт
20 Июня 2019, 10:55
Волонтеров Международных детских игр в Уфе разделили по специальностям
Спорт
3 Апреля 2019, 11:03
В Уфе в честь Международных детских игр стартует «Большая игра»
Спорт
18 Марта 2019, 11:23
Бюджет Международных детских игр в Уфе составил более 167 млн рублей
Спорт
12 Марта 2019, 10:08
В Уфе генсек Международных детских игр Ричард Смит проверит готовность спортобъектов
Спорт
31 Января 2019, 16:19
В Уфе впервые собрали всех волонтеров летних Международных детских игр-2019
Спорт
20 Ноября 2018, 09:47
Участие в летних Международных детских играх-2019 в Уфе подтвердил 31 город
Спорт
25 Октября 2018, 12:23
В Уфе набирают волонтеров для участия в Международных детских играх-2019
Спорт
26 Июня 2018, 17:53
Международные летние детские игры 2019 года в Уфе проведут на внебюджетные средства
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