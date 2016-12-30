Новости Башкортостана и Уфы
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Год российского кино 2016

Год российского кино 2016
Год российского кино 2016
ГлавноеПо порядку
Культура
30 Декабря 2016, 11:06
Фильм киностудии «Башкортостан» стал одним из призёров фестиваля «Киноглаз-2016»
Культура
27 Декабря 2016, 12:58
В Уфе состоялась презентация нового башкирского игрового фильма «Дикарь»
Культура
24 Декабря 2016, 11:46
В Башкирии торжественно провожают Год российского кино
Общество
22 Декабря 2016, 09:15
Год кино дал импульс развитию кинематографии в Башкортостане - Константин Толкачёв
Культура
19 Декабря 2016, 10:21
Председатель Госфильмофонда поблагодарил Башкортостан за проведенный кинофорум
Культура
17 Декабря 2016, 20:21
В Башкортостане подвели итоги Года российского кино
Культура
14 Декабря 2016, 22:07
В Башкирии на закрытии Года кино представят трейлеры двух новых полнометражных фильмов
Культура
12 Декабря 2016, 13:28
В Иглинском районе Башкирии подвели итоги конкурса видеопроектов «Мое кино»
Культура
9 Декабря 2016, 09:43
Башкирский фильм «Два соседа» покажут в Кабардино-Балкарии
Культура
5 Декабря 2016, 12:25
Детский фильм башкирского режиссера отмечен дипломом кинофестиваля в Тюмени
Культура
30 Ноября 2016, 17:33
В Уфе презентовали документальный фильм о Русском исходе
Культура
28 Ноября 2016, 17:48
В Уфе Детский хор Башкортостана выступит с концертом, посвященным Году российского кино
Культура
28 Ноября 2016, 15:09
Фильм «Тауба» киностудии «Башкортостан» вернулся из Абхазии с победой
Культура
25 Ноября 2016, 17:19
В Уфе покажут документальный фильм о Русском исходе
Культура
25 Ноября 2016, 09:40
Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» вновь покорил Москву
Культура
24 Ноября 2016, 17:42
Айнур Аскаров доснял завершающие кадры фильма «Из Уфы с любовью!»
Культура
23 Ноября 2016, 13:00
Госфильмофонд и Союз кинематографистов Башкирии готовят соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Культура
22 Ноября 2016, 14:43
Музыка уфимского композитора признана лучшей на Международном кинофестивале имени Саввы Морозова в Москве
Культура
18 Ноября 2016, 10:51
В Уфе пройдет фестиваль мультфильмов «BashMult»
Культура
16 Ноября 2016, 16:25
В Год кино жителям трех городов Башкирии подарят «Золотую коллекцию Госфильмофонда»
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Отдел кадров
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