Новости Башкортостана и Уфы
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Год литературы 2015

Год литературы 2015
Год литературы 2015
ГлавноеПо порядку
Культура
9 Февраля 2017, 18:03
Жители Башкирии могут проголосовать за лучших чтецов романа «Евгений Онегин»
Культура
20 Января 2016, 11:09
В Башкирии организовали «Зимний стихопад»
Культура
11 Января 2016, 14:39
В Уфе подведены итоги конкурса «Детская литературная карта»
Общество
29 Декабря 2015, 16:18
В Учалах подвели итоги Года литературы
Культура
28 Декабря 2015, 11:15
Башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов стал лауреатом «Литературной газеты» за 2015 год
Общество
28 Декабря 2015, 10:12
Праздник «Белая песнь зимы» стал завершающим аккордом Года литературы в Башкирии
Культура
25 Декабря 2015, 18:06
В Национальной библиотеке Башкортостана восстановили пьесу репрессированного писателя
Культура
25 Декабря 2015, 15:55
В Башкирии Год литературы передает эстафету Году российского кино
Культура
24 Декабря 2015, 17:27
В Уфе издан альбом художника Владислава Меоса
Культура
24 Декабря 2015, 15:14
В Уфе Омару Хайяму посвятили поэму для театра «Блуждающая звезда»
Культура
24 Декабря 2015, 11:20
Поэты республики подарят уфимцам «Белую песнь зимы»
Культура
23 Декабря 2015, 13:32
В Уфе журнал «Учитель Башкортостана» наградил лауреатов года
Культура
23 Декабря 2015, 13:24
«Башкирское созвездие» на литературном вечере объединило любителей поэзии всех возрастов
Общество
21 Декабря 2015, 16:01
Башкирский госуниверситет приглашает на праздник поэзии
Культура
21 Декабря 2015, 14:08
В Москве вышла четвертая за Год литературы книга башкирского юмориста Марселя Салимова
Общество
21 Декабря 2015, 12:23
Журналисты Башкирии вошли в энциклопедию «Журналисты России. XX-XXI»
Культура
18 Декабря 2015, 16:46
В Уфе писатель Сергей Круль представит свою новую книгу
Культура
18 Декабря 2015, 10:22
Башкирский нефтяник стал заслуженным работником культуры
Культура
18 Декабря 2015, 09:33
В Уфе писатель Александр Проханов проведет творческий вечер
Культура
17 Декабря 2015, 20:40
В Уфимской художественной галерее откроется выставка «Году литературы посвящается…»
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