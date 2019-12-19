Новости Башкортостана и Уфы
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Год театра в России

Год театра в России
Год театра в России
ГлавноеПо порядку
Культура
19 Декабря 2019, 23:42
В Башдрамтеатре к Новому году восстановили знаменитую сказку «Снежная королева»
Культура
17 Декабря 2019, 19:45
В Нижнем Новгороде чествовали юных театралов из Башкортостана
Культура
17 Декабря 2019, 13:54
В Уфе открылась выставка театральных монет
Культура
12 Декабря 2019, 13:19
Марсель Салимов и театр «Ильгам» стали лауреатами конкурса имени де Ришелье в Германии
Культура
10 Декабря 2019, 09:03
Салаватский башкирский театр поставил спектакль по башкирскому эпосу «Идукай и Мурадым»
Культура
2 Декабря 2019, 11:06
В Уфу на гастроли приезжает Марийский национальный театр драмы им. Шкетана
Культура
29 Ноября 2019, 18:32
В Уфе театральные актеры сразятся в интеллектуальном баттле
Культура
28 Ноября 2019, 20:10
«Театральное Приволжье» подведет итоги голосования и определит победителей 30 ноября
Культура
27 Ноября 2019, 20:49
Спектакль Салаватского башкирского театра приглашен на Всероссийский фестиваль «Ремесло»
Культура
26 Ноября 2019, 21:35
Руководители уфимских компаний сыграли в благотворительном мюзикле «Безымянная звезда»
Культура
25 Ноября 2019, 23:50
Башкирский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Алиса в Стране чудес»
Культура
21 Ноября 2019, 12:50
В Уфе актриса Башдрамы Айсылу Юмагулова награждена творческой командировкой на фестиваль
Культура
19 Ноября 2019, 16:04
В Башопере состоялась премьера балета-феерии «Конёк-Горбунок»
Культура
19 Ноября 2019, 10:00
За башкирские спектакли на «Театральном Приволжье» могут проголосовать жители регионов ПФО
Культура
13 Ноября 2019, 16:22
В Уфе актеры сразятся в мастерстве на конкурсе чтецов «Мастер слова»
Культура
11 Ноября 2019, 11:25
Молодежный театр имени Мустая Карима едет на фестиваль «Крымская театральная осень»
Общество
10 Ноября 2019, 22:45
Впервые в Башкирии состоится республиканский конкурс «Мистер и мисс молодежная политика»
Культура
10 Ноября 2019, 00:02
На поэтическом поединке в Уфе главный приз - автомобиль завоевала Земфира Байбулдина
Культура
8 Ноября 2019, 17:00
В Башдраме впервые появился baby-театр для самых маленьких
Культура
8 Ноября 2019, 11:09
Уфимский театр «Нур» готовит спектакль о женском счастье «Дуры мы, дуры!»
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Отдел кадров
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