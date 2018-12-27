Новости Башкортостана и Уфы
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Культура
27 Декабря 2018, 18:14
В Уфе для гала-концерта «Сулпылар» звезды записали новые песни
Культура
15 Декабря 2018, 19:25
В Башкирии на семейном фестивале подвели итоги проекта «Культура малой родины»
Культура
13 Декабря 2018, 11:52
В Уфе состоится премьера спектакля «Любовь и ненависть» по книге Зайнаб Биишевой
Общество
3 Декабря 2018, 16:33
Башкирское отделение РГО приглашает на фотовыставку о живой природе
Культура
21 Ноября 2018, 20:00
В Уфе начался прием заявок на Республиканский конкурс «Семейная палитра»
Культура
23 Октября 2018, 10:39
В Башкирии завершен прием заявок на участие в кинофестивале «Толпар-2018»
Культура
18 Октября 2018, 11:04
В Уфе автор бестселлера «Не оставляй, мама!» Айгиз Баймухаметов проведет творческий вечер
Общество
10 Октября 2018, 17:04
В Башкортостане впервые вручены медали общества башкирских жен «Женщина - мать нации»
Общество
2 Октября 2018, 18:49
Рустэм Хамитов выступил на Форуме семейных предпринимателей в Москве
Культура
18 Сентября 2018, 00:48
В Уфе к 70-летию поэтессы Гульфии Юнусовой пройдет юбилейный вечер
Общество
27 Августа 2018, 13:47
В Башкирии участвовать в конкурсе «Бери пример!» решились 27 активных семей. Прием заявок продолжается
Общество
8 Августа 2018, 08:40
В Башкортостане состоится III Межрегиональный кубок юмора «Йәйге Кубок 2018»
Культура
5 Августа 2018, 12:45
В Башкирии дан старт Республиканскому творческому конкурсу среди детей-инвалидов «Талантливы вместе»
Общество
16 Июля 2018, 17:41
Проект из Башкирии стал обладателем всероссийского гранта на Форуме молодых семей в Ярославле
Общество
16 Июля 2018, 15:58
Жителей и гостей башкирской столицы приглашают на фестивали близнецов
Общество
10 Июля 2018, 00:18
В Башкирии выбрали «Супер маму-2018»
Общество
8 Июля 2018, 16:36
Главный приз – автомобиль: в Башкирии стартовал конкурс самых созидательных семей «Бери пример»
Общество
6 Июля 2018, 14:48
В Башкирии пройдет конкурс «Супер мама-2018» и шоу-показ «Мама дорогая!»
Культура
1 Июля 2018, 15:53
На малой родине дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева открылся кинотеатр его имени
Культура
26 Июня 2018, 10:52
Уфимцев приглашают принять участие в конкурсе летнего чтения «Лето и книга-2018» «Читай летом!»
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