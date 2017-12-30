Новости Башкортостана и Уфы
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Год экологии 2017

Год экологии 2017
Год экологии 2017
ГлавноеПо порядку
Общество
30 Декабря 2017, 10:40
В Стерлитамаке Год экологии завершают вырубкой голубых елей
Общество
27 Декабря 2017, 08:00
Депутат из Башкирии принимает участие в создании Союза экологической молодежи России
Общество
26 Декабря 2017, 07:39
В Уфе начала работу выставка фотографий живой природы Башкирии
Общество
20 Декабря 2017, 10:12
В Башкирии подводят итоги Года экологии и особо охраняемых территорий
Общество
18 Декабря 2017, 15:57
В Башкирии за самовольную добычу песка предприятие оштрафовано на миллион рублей
Общество
16 Декабря 2017, 16:26
Башкортостан награжден за активную экологическую политику региона в Год экологии
Общество
15 Декабря 2017, 11:49
Башкирия вошла в число лидеров реализации мероприятий Года экологии
Общество
15 Декабря 2017, 06:58
Минэкологии Башкирии возьмет под защиту территории водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Культура
13 Декабря 2017, 10:41
100 фоторабот об Иремеле собрали в Уфе
Культура
6 Декабря 2017, 17:05
В Уфе в Год экологии создана выставка портретов известных экологов Башкортостана
Общество
5 Декабря 2017, 02:21
В Башкирии из-за увеличивающегося производства и роста числа автомобилей выбросов вредных веществ в атмосферу становится больше
Общество
2 Декабря 2017, 01:43
На экофоруме в Уфе выступит певица Глюкоза
Культура
29 Ноября 2017, 09:24
В Башкирии провели акцию «Экология души»
Общество
25 Ноября 2017, 20:47
В Уфе швейное предприятие устроило несанкционированную свалку
Общество
24 Ноября 2017, 14:37
Специалисты устанавливают источник сильного химического запаха в Уфе
Происшествия
24 Ноября 2017, 10:36
В Уфе чиновников обязали избавиться от полуразрушенных судов, загрязняющих реку Белую
Экономика
21 Ноября 2017, 12:50
ОНФ и Минприроды определили место Уфы в экологическом рейтинге российских городов
Общество
10 Ноября 2017, 10:41
В Уфе проходит выставка арт-объектов, созданных детьми из бытового мусора
Культура
3 Ноября 2017, 11:39
В Молодежном театре в Ночь искусств откроют выставку и покажут эколого-биологический спектакль
Общество
31 Октября 2017, 02:03
Уфимские орнитологи предлагают придать Дёмскому болоту статус особо охраняемой природной территории
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