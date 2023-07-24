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ФОРУМ УМНЫЙ ГОРОД

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДОВ
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Экономика
Вчера, 07:45
Путь к умной стране: настоящее и будущее цифровых проектов, реализуемых в Башкирии
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