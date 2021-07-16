Новости Башкортостана и Уфы
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Фольклориада

Фольклориада
Фольклориада
ГлавноеПо порядку
Культура
16 Июля , 22:56
В Национальном музее Башкирии начала работу выставка по итогам VI Всемирной фольклориады
Культура
16 Июля , 19:23
В Уфе состоялось вручение госнаград по итогам VI Всемирной фольклориады CIOFF®️
Общество
15 Июля , 17:07
В Национальном музее Башкирии откроется выставка по итогам Фольклориады
Общество
15 Июля , 16:13
Башкирию во время Фольклориады посетили 60 тысяч туристов
Культура
12 Июля , 13:07
Более 80% привитых от COVID-19 и открытие выставки: в Уфе озвучили итоги Фольклориады-2021
Культура
12 Июля , 12:43
Решение о проведении детской Фольклориады в Уфе будет принято в ноябре
Общество
11 Июля , 23:07
Гости Фольклориады записали на башкирском языке песню и передали ее Радию Хабирову
Общество
11 Июля , 13:03
Эльвира Аиткулова: ﻿Фольклориада в Башкирии - ﻿толчок для глубокого развития фольклора
Культура
11 Июля , 01:37
Филипп Боссан: Мы благодарим Башкирию за радушный прием и гостеприимство
Культура
10 Июля , 23:04
Мероприятия VI Всемирной фольклориады в Башкирии посетили более 100 тысяч человек
Культура
10 Июля , 21:53
В Башкортостане создали уникальный нагрудник с монетами стран-участниц Фольклориады
Культура
10 Июля , 19:02
На концерте закрытия Фольклориады Хор им. Пятницкого выступил с Аскаром Абдразаковым
Культура
10 Июля , 14:21
На Фольклориаде артист из Казахстана нашел в Башкирии своего деда
Культура
10 Июля , 13:23
На VI Всемирной фольклориаде CIOFF®️ подписаны послания и заложены в капсулы времени
Культура
10 Июля , 10:54
Гости Фольклориады будут рекомендовать Башкирию для туристических поездок
Культура
10 Июля , 10:27
Мы хотим сделать людей счастливыми! - Эмир Кустурица приехал в Уфу на Фольклориаду
Культура
9 Июля , 23:56
В Уфе пройдет церемония торжественного закрытия VI Всемирной Фольклориады CIOFF®️
Культура
9 Июля , 22:43
The Hatters на Фольклориаде в Уфе дирижировали публикой и учили с ней английский
Общество
9 Июля , 16:01
В день закрытия Фольклориады в Уфе временно ограничат движение транспорта
Культура
9 Июля , 15:41
Гостей Фольклориады впечатлили пшеничные поля и густые леса Башкирии
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