Новости Башкортостана и Уфы
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ЧМ по борьбе в Уфе

Сюжет | ЧМ ПО БОРЬБЕ В УФЕ
Сюжет | ЧМ ПО БОРЬБЕ В УФЕ
ГлавноеПо порядку
Спорт
6 Сентября , 11:16
После юниорского ЧМ по борьбе в Уфе в секциях наблюдается волна новых воспитанников
Спорт
22 Августа , 21:14
В Уфе торжественно завершился юниорский чемпионат мира по борьбе
Спорт
22 Августа , 20:47
Россияне завоевали четыре медали в греко-римской борьбе в заключительный день ЧМ в Уфе
Спорт
22 Августа , 18:22
Звёзды мирового ММА поддерживают участников юниорского чемпионата мира в Уфе
Спорт
21 Августа , 21:51
Радий Хабиров поздравил победителей Первенства мира по спортивной борьбе Бакаева и Амриева
Спорт
21 Августа , 20:22
Башкирия обрела ещё одного чемпиона мира по греко-римской борьбе среди юниоров
Спорт
21 Августа , 19:21
Башкирский спортсмен Бакаев — чемпион мира по греко-римской борьбе среди юниоров
Спорт
20 Августа , 18:35
Спортсмены из Башкирии вышли в финал ЧМ по греко-римской борьбе в Уфе
Спорт
20 Августа , 15:09
В Уфе презентовали книгу о спортивной борьбе России
Спорт
20 Августа , 10:56
Башкирские спортсмены начинают выступление в греко-римской борьбе с 1/8 финала ЧМ
Спорт
20 Августа , 09:46
Золотую и серебряную медаль завоевали россиянки в вольной борьбе на ЧМ в Уфе
Спорт
19 Августа , 15:29
Тренер юниорской сборной России по грэпплингу назвал лучшими организацию и зал ЧМ в Уфе
Спорт
19 Августа , 12:19
Две россиянки вышли в финал ЧМ по вольной борьбе среди юниоров в Уфе
Спорт
19 Августа , 12:02
Спортивный врач UWW: ЧМ в Уфе ничем не отличается от борцовских соревнований на Олимпиадах
Спорт
18 Августа , 21:23
Россияне в третий день ЧМ среди юниоров в Уфе завоевали три «бронзы» в вольной борьбе
Спорт
18 Августа , 14:53
В Уфе Федерация спортивной борьбы России и РУСАДА подписали соглашение
Спорт
18 Августа , 13:34
Молодёжная сборная России по вольной борьбе планирует завоевать на ЧМ в Уфе ещё 7 медалей
Спорт
17 Августа , 20:42
Два «золота» и одну «бронзу» завоевали россияне в вольной борьбе на юниорском ЧМ в Уфе
Спорт
17 Августа , 17:35
Карелин: Опыт Башкирии по поддержке сельских тренеров нужно тиражировать по России
Спорт
17 Августа , 17:05
В Уфе состоялось торжественное открытие первого в России ЧМ по борьбе среди юниоров
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