Новости Башкортостана и Уфы
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ГлавноеПо порядку
Общество
15 Октября , 11:03
В Гафурийском районе Башкирии благоустроили родник
Общество
14 Октября , 11:43
В городе Туймазы пройдет Съезд башкирских родов
Культура
13 Октября , 15:17
В Башкирии вспоминают народного поэта Ангама Атнабаева
Культура
10 Октября , 15:38
В Нуримановском районе обсудили увековечивание памяти представителей рода Кудей
Культура
8 Октября , 15:34
Директор музея истории и краеведения Анзира Ганиева: «Зов предков вдохновляет, мотивирует»
Культура
7 Октября , 09:42
В Башкортостане открылся мемориальный комплекс политического деятеля XVI века Исан-хана
Общество
5 Октября , 10:19
Представитель башкирского рода Уран Винер Фаррахов изучает историю родной земли
Культура
1 Октября , 10:59
В Челябинской области продолжаются Дни башкирской культуры и просвещения
Культура
29 Сентября , 10:32
В Башкортостане открыли бюст первого башкирского парламентария Канзафар-бия
Общество
27 Сентября , 08:32
В Башкирии создадут полилингвальную школу с углубленным изучением марийского языка
Культура
20 Сентября , 17:37
Биографии 700 выдающихся личностей вошли в «Татышлинскую энциклопедию»
Культура
14 Сентября , 14:35
Мировой судья Гумер Андарьянов: Канзафар-бий – легендарный сын башкирского народа
Общество
13 Сентября , 20:13
В Ермекеевском районе Башкирии обустроили родник
Общество
8 Сентября , 14:35
Мастерица из Караидельского района восстанавливает национальные костюмы и украшения
Общество
6 Сентября , 17:54
Рамзиля Зиганшина: Где чтут историю, там есть будущее
Общество
3 Сентября , 15:10
Айсылу Кушегенова: «Наше наследие - в наших руках»
Общество
31 Августа , 12:54
В Башкирии будут изучать историко-культурные ценности мишарей
Общество
27 Августа , 17:56
На малой родине Героя России Минигали Шаймуратова прошли праздничные мероприятия
Культура
27 Августа , 16:29
Курултай башкир подарил Национальной библиотеке справочники о шаймуратовцах
Культура
27 Августа , 10:05
В Свердловской области прошли мероприятия в рамках фестиваля «Зов предков»
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