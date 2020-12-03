Новости Башкортостана и Уфы
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75 лет Победы

75 лет Победы
75 лет Победы
ГлавноеПо порядку
Культура
28 Июня , 15:18
28 июня состоится телевизионная премьера фильма «Уфа – город-герой труда»
Культура
24 Июня , 13:08
Назначена youtube-премьера фильма «Уфа – город-герой труда»
Общество
3 Декабря 2020, 17:39
«Помнить не только 9 мая!»: в Башкирии ветераны и волонтеры возложили цветы к Вечному огню
Общество
3 Декабря 2020, 12:20
Башкирия поддержала масштабную акцию «Никто не забыт»
Общество
2 Декабря 2020, 13:15
В Краснокамском районе Башкирии установили мемориальные доски воинам 112-й Башкавдивизии
Общество
10 Октября 2020, 15:12
В Башкирии волонтеры вручили ветеранам Великой Отечественной войны памятные монеты
Культура
15 Сентября 2020, 15:05
Туймазинский театр открывает сезон премьерой к 75-летию Победы
Общество
14 Сентября 2020, 18:05
В Башкирии участник Курской битвы отметил 95-летний юбилей
Культура
10 Сентября 2020, 10:14
В Уфе Национальный молодежный театр откроет сезон спектаклем к 75-летию Победы
Культура
2 Сентября 2020, 15:09
В окнах уфимского Дома печати к 75-летию Победы открылась выставка фоторепортеров
Культура
31 Августа 2020, 14:32
Посетителям двух музеев Башкирии бесплатно покажут лучшие отечественные фильмы о войне
Общество
25 Августа 2020, 07:51
Жители Башкирии могут зарегистрироваться для участия в акции «Диктант Победы»
Культура
20 Августа 2020, 21:23
В Башкирии подготовили 70 комплектов выставочного комплекса «Генерал-майор М. Шаймуратов»
Культура
12 Августа 2020, 10:33
В Башкортостане Диктант Победы пройдет на 80 площадках
Общество
11 Августа 2020, 12:54
Проехать с Героем: в Башкирии электрички украсили плакатами железнодорожников-фронтовиков
Общество
3 Августа 2020, 22:24
«Ночные ведьмы», снайперы, партизанки: истории героизма женщин из Башкирии на войне
Общество
28 Июля 2020, 19:36
В Башкирии старейшему ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 104 года
Общество
16 Июля 2020, 11:24
В Уфе встретили участников международного автопробега к 75-летию Великой Победы
Общество
12 Июля 2020, 14:03
В Башкирии Кушнаренковский многопрофильный колледж отныне носит имя Даяна Мурзина
Культура
23 Июня 2020, 15:45
Работы фотографов «Башинформа» представлены на выставке «Лица Победы 75» в Госсобрании
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