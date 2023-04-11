Всем спорт! В Башкирии староста села Вадим Ахметов переоборудовал школу в бесплатный спортзал

Когда-то в школе села Каразириково Чекмагушевского района кипела жизнь. Образовательное учреждение, начиная с 1977 года, выпустило не одно поколение учеников. Но девять лет назад ее закрыли, детей стали возить на автобусе в соседний населенный пункт. Здание пустовало и постепенно разрушалось. И его бы ждала совсем незавидная судьба, если бы не староста села Вадим Ахметов.

Ему пришла идея: часть помещения бывшей школы переоборудовать в спортзал, где жители Каразириково могли бы проводить свой досуг. Сказано — сделано. Сейчас здесь почти каждый вечер разворачиваются нешуточные спортивные баталии.

«Сначала мы сделали отопление, его здесь вообще не было. Дровяную печь поставили, сами топим и сами же дрова покупаем. Полов и окон тоже не было, можно сказать. Сами, своими руками сделали. То есть, по сути, все с нуля начали, были только стены и крыша», — делится Вадим.

А еще — обновили проводку, покрасили стену, установили защитные сетки на окна, закупили инвентарь… Помочь старался каждый житель: кто вносил посильную материальную лепту, кто тратил свои время и силы. Так, по инициативе старосты и благодаря помощи всех неравнодушных сельчан, появился спортзал. Теперь местные жители тут играют в настольный теннис, волейбол и даже хоккей… В общем, проводят свободное время активно.

К слову, сильного волейбольного движения в Каразириково без родного брата Вадима, Раиса Ахметова и не было бы. Бывший учитель физкультуры с удовольствием тренирует всех желающих. В зале от мала до велика — волейболисты не только из села Каразириково, но и соседних населенных пунктов, где нет ни площадок, ни таких энтузиастов, как Раис.

За один год, по его словам, им удалось провести 12 соревнований различного уровня среди любителей спорта. Состязаются с соседними селами, с командами из других районов и даже регионов, к примеру, помериться силой приезжали из Татарстана.

«В этой школе я проработал учителем физкультуры 30 лет, с 1982 года и до закрытия. Этот спортзал для меня как родной дом. На моей памяти столько турниров, столько соревнований здесь прошло. Девять лет школа простояла, пустовала. А теперь снова кипит жизнь, люди занимаются спортом, общаются друг с другом», — говорит Раис Ахметов.

Этой зимой сельчане решили залить рядом со спортзалом еще и хоккейную коробку, и даже дали ей название — «Каразирик-Арена». Снова дружно поработали на славу, и теперь любители зимнего вида спорта всех возрастов блистают на льду. Помимо классической игры, сельчане освоили и хоккей с мячом в валенках. Как и подобает настоящей спортивной семье, в матчах активное участие всегда принимает Рафида Ахметова, супруга Раиса Ахметова.

«По вечерам и в выходные мы приходим сюда, на каток. Такие встречи нас сплачивают, дают тонус, и у нас откуда-то появляются силы, чтобы вести дома хозяйство. Поэтому сейчас у нас в селе очень веселая, бурная жизнь, скучать не приходится. Спорт — это жизнь и здоровье!» — уверена Рафида Ахметова.

Вот так идея Вадима Ахметова с пользой использовать пустующее здание школы объединила односельчан и сделала спорт нормой их жизни. Несмотря на то, что в хозяйстве всегда хватает хлопот, все стараются не пропускать походы в спортзал. Это и было его мечтой: чтобы в родном Каразириково снова, как в былые времена, кипела жизнь.

«Это моя родная деревня. И я хочу, чтобы она процветала. Чтобы жители занимались своим здоровьем, не бросали спорт. Чтобы деревня не умерла, молодежь с детьми не уезжала, а оставалась жить здесь», - признается герой нашего материала.