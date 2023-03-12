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Ярҙам - время добрых дел
12 Марта , 14:16

Пчеловод из Башкирии отправил башкирским воинам в зону СВО более одной тонны мёда

Мы продолжаем в нашем новом проекте под рубрикой «Ярҙам - время добрых дел» публиковать истории о добрых делах, о людях, совершающих свои «тихие подвиги» без помпы и оваций, о тех, благодаря кому жизнь меняется к лучшему.

Семья пчеловодов из Башкирии отправила участникам специальной военной операции из республики более одной тонны цветочного мёда. Об этом сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Мёд башкирским воинам передала семья Осиповых из санатория имени Чехова. Глава семьи Станислав Осипов считает, что бойцы должны чувствовать, что все жители Башкирии их поддерживают и ждут их возвращения.

«Станислав Осипов содержит небольшую пасеку. Стоит отметить, что отправка мёда нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, — не первое доброе дело на счету у этой семьи. В ноябре Станислав с супругой Виолеттой, дочерью Русалиной и сыном Давидом уже отправляли более тонны мёда в специальный центр сбора гуманитарной помощи. Наши бойцы звонили и благодарили за кладезь витаминов», — дал свою оценку этому поступку Дамир Мустафин.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что жительницы Альшеевского района изготовили и отправили на передовую лапшу и домашнее тушёное мясо.

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Проект «Ярҙам — время добрых дел» реализуется агентством «Башинформ» на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ совместно с региональной общественной молодежной организацией «Башкирское молодежное движение «Максат» Республики Башкортостан.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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