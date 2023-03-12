Пчеловод из Башкирии отправил башкирским воинам в зону СВО более одной тонны мёда

Семья пчеловодов из Башкирии отправила участникам специальной военной операции из республики более одной тонны цветочного мёда. Об этом сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.

Мёд башкирским воинам передала семья Осиповых из санатория имени Чехова. Глава семьи Станислав Осипов считает, что бойцы должны чувствовать, что все жители Башкирии их поддерживают и ждут их возвращения.



«Станислав Осипов содержит небольшую пасеку. Стоит отметить, что отправка мёда нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, — не первое доброе дело на счету у этой семьи. В ноябре Станислав с супругой Виолеттой, дочерью Русалиной и сыном Давидом уже отправляли более тонны мёда в специальный центр сбора гуманитарной помощи. Наши бойцы звонили и благодарили за кладезь витаминов», — дал свою оценку этому поступку Дамир Мустафин.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что жительницы Альшеевского района изготовили и отправили на передовую лапшу и домашнее тушёное мясо.

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