Маршрут соединяет столицу Башкирии с горными районами и туристическими центрами Южного Урала. До недавнего времени на этом пути оставались участки без связи, что создавало риски для туристов и водителей. Сейчас 70 километров трассы полностью покрыты сетью. Как рассказали в пресс-службе компании МТС, оператор одним из первых обеспечил связью участок дороги от Уфы до Инзера и завершил масштабную программу по устранению «глухих зон» на маршруте Уфа – Инзер – Белорецк.

Первый этап проекта охватил участок дороги между Архангельским и селом Кулмас, который ранее был «глухим». Этот маршрут используется для транспортировки грузов, для пассажирских перевозок, а также является началом популярных туристических маршрутов. Появление базовых станций здесь также позволило улучшить качество связи в четырех прилегающих населенных пунктах Тереклы, Культабан, Усаклы и Кулмас, где проживает свыше 1500 человек.

Вторым этапом стал запуск базовой станции на автономных источниках питания на перевале Зильмердак, а также базовой станции, обеспечивающей покрытие на подходе к селу Инзер. БС на перевале обеспечивает стабильное покрытие на протяженном дорожном участке, в том числе на наиболее сложном, в народе именуемом «Тёщин язык», где изгиб дороги достигает почти 180°. Решение с автономным источником компания использовала из-за существенной отдалённости и особенностей горного рельефа местности, где затруднено строительство традиционной инфраструктуры электрических сетей. Обеспечена бесперебойная работа телеком-оборудования вне зависимости от погоды.

Завершающим этапом проекта стало включение дополнительных базовых станций и обеспечение покрытия на участке от села Кулмас до перевала Зильмердак. В результате на протяжении 70 километров трассы Уфа – Инзер – Белорецк теперь действует надежная голосовая связь, а также обеспечиваются услуги передачи данных, для реализации которых используется стандарт LTE. Это особенно важно для оперативного вызова экстренной помощи и спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Мы активно решаем одну из ключевых задач – обеспечение надежной мобильной связью важнейших автодорог региона. Работа ведется комплексно: одновременно развивается как стратегическая федеральная трасса М-12 «Восток», так и региональные маршруты, включая сложные горные дороги, например, до Инзера. Социальная значимость этих проектов очевидна. Устойчивое покрытие вдоль трасс обеспечивает повышенную безопасность дорожного движения, позволяет оперативно обращаться в экстренные службы и улучшает качество жизни для тех, кто часто использует автомобильные дороги. Для бизнеса это означает уверенность в бесперебойной доступности коммуникаций и цифровых сервисов даже в отдаленных или труднодоступных местах», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.